5 особенностей добермана, которые стоит учесть, прежде чем взять щенка

Доберман – замечательная служебная порода. Любят и уважают ее в первую очередь за универсальность, бесстрашие, ум, верность и податливость в дрессуре. Многие кинологи скажут, что среди служебных собак доберман – это настоящий «ангел». Но все-таки идеальных вещей в мире не существует. А потому и у данной породы есть свои особенности, о которых было бы неплохом помнить перспективному хозяину, прежде чем он все-таки решит взять щенка в дом.
1. Слишком хорошее обоняние
Очень острый нюх. |Фото: fluffipaws.ru.
У доберманов исключительный нюх, что делает их чрезвычайно полезными для определенной работы. Однако, в быту многие вполне привычные для человека запахи могут вызывать у собаки недовольство. Например, это касается цитрусовых, лука, чеснока. Не любят доберманы и слишком парфюмерию. Агрессивные запахи могут заставить собаку нервничать и вести себя неадекватно.
2. «Хозяин, кто это?»
Вы кто такие? Я вас не звал! Идите... |Фото: ru.pinterest.com.
Доберман входит в число тех собачьих пород, что исключительно недоверчиво относятся к любым чужакам. Это еще не означает, что пес гарантированно станет проявлять агрессию. Однако, рядом с чужаками доберману откровенно не комфортно. А главное: собака совершенно явно даст понять всем окружающим чужакам, что их присутствие ей не по душе.
3. «Не твое, а наше»
Теперь это наше. |Фото: krot.info.
Абсолютно любая собака попытается стать в «стае» главной. Нет ничего хуже 40-50 килограмм мышц, севших «хозяину» на шею и свесивших с нее лапы. Однако, доберман в данном вопросе абсолютный рекордсмен. С собакой нужно постоянно работать и напоминать ей о ее месте в иерархии, в противном случае доберман хуже зубной боли.
4. Прирожденный охотник
Бегает очень быстро. |Фото: sobakovod.club.
У доберманов хорошо развит охотничий инстинкт. Из-за этого собака может быть непредсказуемой. В некоторых ситуациях подобное поведение легко может стать источником проблем для всех окружающих. А потому, если перспективный хозяин не готов тратить на воспитание добермана силы, время и деньги – лучше сразу отказаться от идеи взять такого щенка. Достаточное напомнить, что доберман входит в десятку самых быстрых собак. Скорость в рывке – до 51.5 км/ч.
5. Гиперактивность
Собака очень активна. ¦Фото: dogbreedatlas.com.
Доберман – это не та собака, которая может мирно лежать на завалинке и «размышлять о высоком». Породе нужна постоянная активность, физические нагрузки и игры. В противном случае у собаки начнутся серьезные проблемы с психикой, а следом она станет увядать буквально на глазах. Поэтому будущий хозяин должен быть готов к тому, что доберману придется уделять очень много внимания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии