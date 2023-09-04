5 особенностей добермана, которые стоит учесть, прежде чем взять щенка

1. Слишком хорошее обоняние

Очень острый нюх. |Фото: fluffipaws.ru.

2. «Хозяин, кто это?»

Вы кто такие? Я вас не звал! Идите... |Фото: ru.pinterest.com.

3. «Не твое, а наше»

Теперь это наше. |Фото: krot.info.

4. Прирожденный охотник

Бегает очень быстро. |Фото: sobakovod.club.

5. Гиперактивность

Собака очень активна. ¦Фото: dogbreedatlas.com.