Коррупция в СССР: Как чиновники брали взятки и продвигали своих детей

Под завесой тайны

О том, что коррупция и есть главная проблемы страны, Сталин знал как никто другой.

Связи и кумовство главные формы коррупции в СССР.

Коррупция? Нет, вы не понимаете, это другое!

Говорить о коррупции громко не было принято и в ту пору.

Одна из 20 дач Сталина.

Идите к свиньям со своими взятками!

Самые громкие коррупционные дела в СССР

Плакаты были воодушевляющие, слова - правильные.

И осужденные были.

Виноделие тоже легко коррумпировалось.

Азербайджанское дело было одним из вопиющих.

Одна из самых широких коррупционных схем.

Хлопковое дело в Узбекистане.