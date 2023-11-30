Вторая жизнь орхидеи

Прежде чем выкидывать орхидею с гнилыми листочками и засохшими корнями, необходимо удостовериться в том, а нельзя ли подарить растению вторую жизнь.

Вполне возможно, что орхидея еще не погибла, и довольно простой уход сможет возродить ее.







Подготовительный этап

Обработка растения

Восстановление орхидеи

Результаты

Для того чтобы проверить, есть ли шанс на восстановление цветка, необходимо срезать подсохшую часть стебля. Если при срезании был получен светлый срез, то ни в коем случае не выкидывайте растение.Удалите все поврежденные листья и засохшие корни, используя для этих целей стерильный инструмент. Тщательно промойте растение и оставьте его в сухом прохладном месте на несколько часов.Восстановить орхидею поможет луковая шелуха. Залейте шелуху от одной луковицы 1 л кипятка и оставьте до полного остывания воды. Профильтруйте настой через мелкое сито.Замочите орхидею в луковом настое на 25 минут. За это время все питательные вещества впитаются стволом и оставшимися корнями. Более того, настой луковой шелухи выступит как антибактериальное средство.В луковой шелухе также необходимо замочить мох, в котором растение будет восстанавливаться.Поместите орхидею в стаканчик, заполненный керамзитом и мхом, и слегка прикройте оставшимся мхом.Накройте емкость с орхидей пластиковым стаканчиком, в котором предварительно было сделано несколько отверстий. Регулярно увлажняйте субстрат, но следите за тем, чтобы воды не было слишком много.Восстановление орхидеи будет быстрым и стремительным. Меньше чем через месяц на стволе появятся новые здоровые корни.Еще через 2 месяца корни хорошо разрастутся, вырастут сочные и упругие листочки. Такое растение будет готово к пересадке на постоянное место, где оно продолжит активно развиваться.