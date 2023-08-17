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Почему пуговицы и молнии на мужской и женской одежде застёгиваются на разные стороны


Почему пуговицы и молнии на мужской и женской одежде застёгиваются на разные стороны

История моды и одежды имеет немало занятных страниц, которые, впрочем, объясняют отдельные особенности фэшн-тенденций. Однако некоторые из последних кажутся настолько странными, что их сравнивают со случайностями. Например, так думают о том, с какой целью пуговицы и молнии на вещах для представителей разного пола застёгиваются в разные стороны. Но в реальности у этой особенности есть целый ряд версий появления.

Занятный эпизод в истории моды. /Фото: techinsider.ru

Занятный эпизод в истории моды. /Фото: techinsider.ru

 

История появления этого разграничения - на какую сторону застёгиваются вещи для мужчин и женщин - бесспорно, представляет интерес, причём несмотря на то, что в последние десятилетия оно немного отошло на второй план из-за популярности стиля унисекс. Однако исследователи моды до сих пор не могут определиться с чёткой версией, как так получилось.
Сегодня от этого правила несколько отходят. /Фото: gordonua.com

Сегодня от этого правила несколько отходят. /Фото: gordonua.com

 

Так, существует предположение, согласно которому застежки на разные стороны - это инициатива самих портных, которые таким образом старались не путать мужские и женские рубашки, которые по тем временам обладали подобными фасонами. Другая версия гласит, что первоначально именно рубахи для дам стали первой одеждой, на которую пришивали пуговицы. А так как из носили чаще всего кормящие матери, то они испытывали больше удобств, если они держали детей левой рукой, а правая рука оставалась свободной для домашних дел.



Возможно, разграничение стороны размещения застёжек пошло от удобства для кормящих матерей. /Фото: bigpicture.ru

Возможно, разграничение стороны размещения застёжек пошло от удобства для кормящих матерей. /Фото: bigpicture.ru

 

Что касается наиболее распространенного предположения, то различающаяся сторона для застёжек для женских и мужских рубашек стала тендецией ещё в XIII столетии, то есть, с момента изобретения пуговиц. Но тогда они были полноценным предметом роскоши, значит, были только на одежду знатных особ. А те, в свою очередь, одевались не самостоятельно, а с помощью служанок, которым было намного комфортнее и быстрее застегивать одежду аристократки, если пуговицы пришивались на левую сторону.
Мужчины одевались сами, а женщины - с помощью служанок. /Фото: pikabu.ru

Мужчины одевались сами, а женщины - с помощью служанок. /Фото: pikabu.ru

 

А вот по отношению к представителям сильной половины человечества, такая тенденция не имела никакого смысла, ведь мужчины в своём большинстве вне зависимости от социального статуса, собирались самостоятельно - вот на их вещи пуговицы пришивались как раз справа. Впрочем, в этом случае также опирались на то, что так было удобнее застегивать. К тому же тогда было очень много военных, которые имели возможность согревать под левой стороной своих вещей правую руку с оружием.

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Почему пуговицы и молнии на мужской и женской одежде застёгиваются на разные стороны

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Почему пуговицы и молнии на мужской и женской одежде застёгиваются на разные стороныПодписаться на мой Instagram
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