Почему пуговицы и молнии на мужской и женской одежде застёгиваются на разные стороны

Занятный эпизод в истории моды. /Фото: techinsider.ru

Сегодня от этого правила несколько отходят. /Фото: gordonua.com







Возможно, разграничение стороны размещения застёжек пошло от удобства для кормящих матерей. /Фото: bigpicture.ru

Мужчины одевались сами, а женщины - с помощью служанок. /Фото: pikabu.ru