Кулинарные трюки для хозяюшек

Маленькие кулинарные хитрости ниже помогут хозяюшкам всех возрастов! Облегчите себе труд и быт, занимайтесь домашними делами с удовольствием!







В жирный контейнер из-под какого-нибудь соуса или мяса положите бумажную салфетку, капните немного моющего средства для посуды и влейте немного воды. Закройте, потрясите, вылейте. Контейнер чистый, как и ваши руки, и раковина!

Все купленные крупы и бобовые положите в морозилку на 1-2 дня. Тогда жучки в них никогда не заведутся!







Чтобы половинка лука дольше сохранилась, просто смажьте её тонким слоем сливочного масла. Храните в холодильнике, как обычно.







Чтобы чеснок оставался свежим и не прорастал, не гнил, переложите его в пакет, добавьте по 1 ч. л. соли и чая. Храните в сухом, тёмном, прохадном месте.

Очень удобный кулинарный трюк: разделите пачку масла решёткой. Каждый кусочек будет примерно по 5 гр.







Заверните каждый кусочек в бумагу для выпекания. Храните в холодильнике или в морозилке. У вас всегда будет уже нарезанное сливочное масло: для готовки, для бутербродов или смазывания противня!







Если вы хотите приготовить бургер, то нужно сделать идеально ровную, плоскую котлетку. Для этого сформируйте обычную круглую котлету, положите её между двумя листами бумаги для выпечки и придавите сверху тарелкой.

Котлетка будет идеально ровная и плоская!







Разогрейте сковороду и на пару секунд положите кусок сыра. Подержите сырные лепестки пару секунд и снимите лопаткой.







У вас получились идеальные, тончайшие, натуральные сырные чипсы для закуски!



Чтобы капуста дольше хранилась в холодильнике, вырежьте кочерыжку, вместо неё вставьте бумажную салфетку и слегка смочите её сверху пульверизатором. Проверено: капуста будет отлично храниться!







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