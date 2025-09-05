Как выбрать шторы для ванной

Штора в ванной – это не только защита от брызг, но и элемент дизайна. С правильным выбором даже самая простая ванная станет выглядеть стильно и продуманно.







Штора для ванной – деталь, которая кажется второстепенной, но именно она формирует общий вид пространства и делает его аккуратным. Если выбрать модель наспех, можно испортить даже самый стильный интерьер.

Размер

Материал

Дизайн

Уход

Поэтому к выбору стоит подойти внимательно.Главное правило – штора должна быть больше по ширине, чем сама ванна или душевая зона. Обычно берут запас около 20–30 см, чтобы ткань красиво драпировалась и не тянулась впритык. По длине она должна полностью закрывать ванну, но не волочиться по полу.Для практичности выбирают винил или полиэстер с водоотталкивающей пропиткой. Такие шторы легко мыть, они быстро сохнут и служат дольше. Если хочется уюта, можно добавить текстильную декоративную штору поверх функциональной – это сейчас тренд. Нижний слой защищает от воды, верхний отвечает за эстетику.Если ванная маленькая, лучше выбрать однотонные светлые оттенки или прозрачные модели, которые визуально «раздвигают» пространство. В просторных ванных можно позволить себе смелые принты – геометрию, абстракцию или модные градиенты. Универсальное решение – спокойные нейтральные тона, которые легко сочетать с любыми аксессуарами.Чтобы штора дольше сохраняла вид, ее нужно регулярно полоскать водой, просушивать и раз в месяц стирать (текстиль – в машинке, винил – протирать мягким средством). Никогда не оставляйте штору скомканной – это главный источник плесени.