С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  • ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...
  • Aнатолий Райков
    А навига мне холодильник,если я не курю?Зачем на старых п...

Как выбрать шторы для ванной

Штора в ванной – это не только защита от брызг, но и элемент дизайна. С правильным выбором даже самая простая ванная станет выглядеть стильно и продуманно.



Штора для ванной – деталь, которая кажется второстепенной, но именно она формирует общий вид пространства и делает его аккуратным. Если выбрать модель наспех, можно испортить даже самый стильный интерьер.

Поэтому к выбору стоит подойти внимательно.

Размер



Главное правило – штора должна быть больше по ширине, чем сама ванна или душевая зона. Обычно берут запас около 20–30 см, чтобы ткань красиво драпировалась и не тянулась впритык. По длине она должна полностью закрывать ванну, но не волочиться по полу.

Материал






Для практичности выбирают винил или полиэстер с водоотталкивающей пропиткой. Такие шторы легко мыть, они быстро сохнут и служат дольше. Если хочется уюта, можно добавить текстильную декоративную штору поверх функциональной – это сейчас тренд. Нижний слой защищает от воды, верхний отвечает за эстетику.

Дизайн



Если ванная маленькая, лучше выбрать однотонные светлые оттенки или прозрачные модели, которые визуально «раздвигают» пространство. В просторных ванных можно позволить себе смелые принты – геометрию, абстракцию или модные градиенты. Универсальное решение – спокойные нейтральные тона, которые легко сочетать с любыми аксессуарами.

Уход





Чтобы штора дольше сохраняла вид, ее нужно регулярно полоскать водой, просушивать и раз в месяц стирать (текстиль – в машинке, винил – протирать мягким средством). Никогда не оставляйте штору скомканной – это главный источник плесени.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
д. Пашторы
советы
наверх