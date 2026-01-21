10 интересных фактов о культовых ужастиках мирового кинематографа

Ужасы - один из самых популярных жанров мирового кинематографа. Мы наблюдаем за леденящим кровь сюжетом, но чаще всего не задумываемся о том, как проходил процесс съёмок и что осталось за кадром. Вашему вниманию предлагаются интересные факты о самых культовых ужастиках мирового кинематографа.
Фредди Крюгер из «Кошмара» давно стал классиком среди самых страшных монстров всех времён и народов.
Однажды, читая «LA Times», Крэйвен наткнулся на ряд статей о так называемом синдроме внезапной необъяснимой ночной смерти (sudden unexpected nocturnal death syndrome — SUNDS), жертвами которого становились, главным образом, юноши и подростки. Большая часть погибших от загадочного недуга — жители Юго-Восточной Азии, беженцы и пострадавшие от военных конфликтов во Вьетнаме и Камбодже. Подобные случаи не так уж редки, однако, медики пока не могут сказать, что может спровоцировать внезапную смерть. Может быть, это тот, кто приходит во сне?
Вышедшая в 2001-м году кинолента о древнем демоне, пожирающем человеческую плоть считается одним из эталонов жанра хоррор.
Уинтерс до сих пор не простил режиссёра (что неудивительно), заявляя, что «ему нельзя жить обычной жизнью, будто ничего не произошло», Сальва в свою очередь, уверяет, что раскаивается в своём поведении: «Я совершил ужасную ошибку, каждый день я мечтаю о том, чтобы её исправить».
«Молчание ягнят» — не просто фильм, эта классическая лента о Ганнибале Лектере давно стала настоящим культурным феноменом, подтверждением тому служат пять «Оскаров» и множество других престижных кинонаград. Невероятно жуткую и тяжёлую картину во многом «сделал» исполнитель главной роли гениальный Энтони Хопкинс, его рекорд — всего 16 минут экранного времени и «Оскар» за главную мужскую роль до сих пор остаётся непревзойдённым. В образе сумасшедшего психиатра-людоеда актёр был настолько убедителен, что от Хопкинса ушла возлюбленная, известная телеведущая Марта Стюарт, которая вспоминает: «Я любила его, но он был… очень пугающим».
Другой серийный убийца из «Молчания», Буффало Билл, не так популярен, как Ганнибал Лектер, но и он оставил свой след в современной культуре. Актёр Сет Грин, озвучивающий Криса Гриффина, персонажа мультсериала «Гриффины» (в оригинале — «Family Guy»), во время проб на роль имитировал голос Буффало Билла.
«Сияние» Стэнли Кубрика считается образцовым триллером — режиссёру удалось снять картину так, что во время просмотра психологическое напряжение зрителя постепенно нарастает и к финалу становится практически невыносимым. Чтобы добиться от актёров нужной ему экспрессии, Кубрик буквально терроризировал их во время съёмок, заставляя делать множество дублей и не давая расслабиться ни на секунду. Особенно доставалось исполнительнице главной роли Шелли Дюваль — режиссёр публично унижал её, доводил до истерик бесконечными придирками и даже строго запретил всей съёмочной группе делать ей комплименты. Самое интересное, что шестилетнего Дэнни Ллойду, играющего роль Дэнни Торранса Кубрик холил и лелеял — мальчик даже не догадывался, что снимается в фильме ужасов. По словам Ллойда, он узнал об этом только в шестнадцать лет, когда сам впервые посмотрел «Сияние».
Стоит отметить, что актёрская карьера Дэнни не слишком успешна — после «Синяия» он сыграл только одну роль, в малоизвестном байопике «Will: G. Gordon Liddy», остальные пробы в фильмах оказались неудачными. Сейчас Ллойд живёт в штате Кентукки и преподаёт естественные науки в одном из местных колледжей. У него жена, шестеро детей и своя свиная ферма. Ллойд любит вспоминать, как во время съёмок «Сияния» ездил велосипеде среди декораций, изображавших интерьеры отеля «Оверлук».
Американец Фред Роджерс был человеком с безупречной репутацией: педагог, актёр, автор песен, телеведущий и ко всему прочему, ещё и пресвитерианский проповедник. Однако, в его биографии всё же есть не слишком праведный эпизод — Роджерс косвенно причастен к созданию классического фильма ужасов «Ночь живых мертвецов», снятого в 1968-м году молодым режиссёром Джорджем Ромеро. На съёмки «Ночи» Ромеро вдохновила одна из серий детского телесериала «Наш сосед Мистер Роджерс», в которой главному герою (его роль, как вы наверняка догадались, исполнил Фред) делают операцию на гландах.
Оглушительный успех, внушительные кассовые сборы и несомненные художественные достоинства «Ночи живых мертвецов» вдохновили многих режиссёров на создание подобных кинокартин (в их числе — знаменитый сериал последних лет «Ходячие мертвецы»). С лёгкой руки Ромеро зомби стали одними из самых популярных героев жанра хоррор и остаются ими по сей день.
Просмотр фильмов — не самое физически активная деятельность, не правда? Однако, фильмы ужасов способны избавить вас от лишних калорий — об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в Вестминстерском университете (Великобритания). В эксперименте приняли участие 10 человек, которые смотрели фильмы вроде «Паранормального явления» и «Техасской резни бензопилой», при этом специалисты тщательно фиксировали изменение их физиологических показателей. Полученные данные прокомментировал доктор Ричард Маккензи (Richard Mackenzie), эксперт по клеточному метаболизму: «Фильмы ужасов учащали пульс испытуемых, заставляя их сердца биться сильнее и способствуя выработке адреналина. Адреналин в свою очередь, погружал участников в состояние стресса, во время которого, как известно, снижается аппетит и активизируется обмен веществ, в результате происходит интенсивное сжигание калорий». Наиболее эффективным фильмом в этом отношении был признан шедевральный триллер Стэнли Кубрика «Сияние» — в ходе просмотра добровольцы теряли в среднем по 184 калории.
Фильмы, связанные с оккультизмом и дьявольскими силами часто пользуются дурной славой — скажем, картине «Омен» приписывают столько смертей и трагических происшествий, что начинаешь верить, будто всё это проделки Антихриста, а не случайные совпадения (известный факт — на премьере фильма у нескольких зрителей случился инфаркт).
К судьбе актрисы Мерседес Маккэмбридж, озвучившей демона Пазузу в культовой киноленте «Изгоняющий дьявола» наверняка тоже приложил лапу сам Враг Рода Человеческого — история, произошедшая с её сыном напоминает плод больного воображения сценариста, сочиняющего ужастики.
16 ноября 1987-го года Джон Маркл в собственном доме в Литл-Рок (штат Арканзас) надел маску морщинистого старика и застрелил свою жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Позже выяснилось, что Джон использовал имя Мерседес Маккэмбридж в различных финансовых махинациях, но в его адресованном матери предсмертном послании содержались сведения, полностью её оправдывающие, так что суд не стал предъявлять ей обвинения.
Конечно, преступления и самоубийство сына потрясли актрису. Лишь проведя несколько месяцев в полном уединении, она нашла в себе силы ответить тем, кто выражал ей свои соболезнования: «То, что произошло… Что можно сказать… Это случилось. Будто в древнегреческой трагедии… Смерть четырёх прекрасных людей. Спектакль окончен, спасибо за внимание»
В отличие от маленького Дэнни из «Сияния», Харви Стивенс, исполнивший роль Дэмиена Торна в «Омене», знал в каком фильме снимается. Режиссёру картины Ричарду Доннеру пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти малыша, способного воплотить на экране абсолютное зло. Когда ему на глаза попался Стивенс, Доннер понял — это тот, кто ему нужен. Во время проб Ричард попросил мальчика напасть на него и юное дарование убедило режиссёра в правильности его выбора, не по-детски заехав ему кулаком в пах.
Чтобы злоба Харви на экране выглядела убедительной, Доннер в ходе съёмок старался его спровоцировать, в том числе угрозами: «Ну что ты пялишься, маленький шельмец? Сейчас я тебе врежу». Несмотря на то (а может — и благодаря тому), что Стивенс играл сына самого дьявола, злой рок фильма будто обходил его стороной, в отличие от остальных членов съёмочной группы.
Как и Дэнни Ллойд, после столь яркого кинодебюта Харви Стивенс ушёл из кино, сейчас он работает на Лондонской фондовой бирже.
хрестоматийном хорроре «Полтергейст» с момента его выхода на экраны в 1982-м году и по сей день ходят легенды, одна страшнее другой. По сюжету, с семьёй Фрилинг, переехавшей в новый дом, начинают происходить жуткие таинственные вещи. Неведомая паранормальная сила включает телевизор, двигает мебель и даже похищает детей. После долгих злоключений и борьбы с духами Фрилинги понимают, что единственный выход — покинуть дом навсегда.
После премьеры картины её участники будто тоже попали под влияние тёмных сил.
30-го октября 1982-го года Доминик Данн, сыгравшая роль старшей дочери Фрилингов, около своего дома в Западном Голливуде (Калифорния) повздорила с бывшим бойфрендом Джоном Суини. Ссора переросла в рукоприкладство и Суини придушил девушку. Врачам не удалось полностью вернуть её к жизни — мозг был практически мёртв. 4-го ноября семья Данн согласилась на отключение Доминик от аппарата жизнеобеспечения — со дня премьеры фильма прошло ровно пять месяцев…
Следующей жертвой «Полтергейста» стала младшая Фрилинг, точнее, воплотившая её на экране Хезер О’Рурк. 31-го января 1988-го года у девочки обострилось заболевание кишечника, а 1 февраля её не стало — 12-летняя Хезер умерла на операционном столе от септического шока. Как бы кощунственно это ни звучало, её гибель послужила отличной рекламой третьей части «Полтергейста» — узнав о том, что случилось, зрители толпами повалили в кинотеатры.
Другие трагические происшествия, которые приписывают проклятию киноленты — смерти актёров Джулиана Бека и Уилла Сэмпсона, сыгравших во второй части паранормальной саги.
Многие связывают проклятие «Полтергейста» с тем, что в одной из кульминационных сцен первой картины её создатели использовали настоящие человеческие скелеты и тем самым разгневали обитателей загробного мира. Кстати, в этом году выйдет ремейк классического «Полтергейста» с Сэм Рокуэллом в главной роли — посмотрим, чем ответят паранормальные силы.
И снова о «Сиянии» — сейчас его считают образцовым фильмом ужасов, но в момент выхода на экраны он собрал целую коллекцию уничижительных отзывов и мнений. Картина не понравилась даже Стивену Кингу, чей одноимённый роман послужил основой для сценария (к слову — писатель до сих пор считает экранизацию неудачной).
Идея книги появилась у Кинга, когда он жил в гостинице «Stanley Hotel» (небольшой городок Эстес-Парк, штат Колорадо). Перед закрытием отеля на зиму писатель остался в нём ночевать и именно там, в мёртвой пустоте и тишине тёмных коридоров старинного здания родилось одно из самых страшных литературных произведений современности. В отличие от владельцев других заведений, известных «паранормальной» атмосферой, хозяева «Stanley Hotel» не пытаются дистанцироваться от «недоброй славы», всячески поддерживая свою «потустороннюю» репутацию. В отеле даже есть телеканал, по которому 24 часа в сутки показывают один и тот же фильм (догадайтесь, какой).
Любопытно, что после экранизации другого потрясающего романа Стивена Кинга — «Кладбище домашних животных», владельцы отеля раскопали и перенесли располагавшиеся на его территории реальные захоронения домашних питомцев так, чтобы всем желающим было удобно справлять на останках кошечек и собачек свадьбы и другие торжества. Вероятно, Стивену Кингу стоит вернуться в гостиницу — тамошние паранормальные силы наверняка подскажут ещё немало идей для романов.
