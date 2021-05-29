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Как просто отремонтировать обувь

Иногда обувь теряет свой презентабельный вид задолго до того, как успеет устареть и износиться. Такое, к сожалению, может произойти даже с совершенной новой парой. Например, кто-то или даже вы сами прорвали или прожгли носок кроссовка — такое, увы, совсем не редкость. А кроссовок еще совсем новый!
Как просто отремонтировать обувь
Это, конечно, обидно, но сильно не расстраивайтесь, ведь его можно отремонтировать. Причем так, что «латка» будет практически совсем не заметна.
Как просто отремонтировать обувь
Вам потребуются:


нитка подходящего цвета;
швейные принадлежности
Успех по починке зависит от максимально схоже подобранных по цвету ниток. Поэтому подходим к подбору ниток со всей ответственностью.
Как просто отремонтировать обувь
Далее намечаем на кроссовке «рабочий квадрат», захватывая область немного большую, нежели область повреждения. Затем создаем рабочее поле-сетку, прошивая ряды в соответствии с рисунком мембраны на ткани, как бы встраиваясь между ее рядов.
Как просто отремонтировать обувь
Далее прошиваем нить в противоположном, вертикальном направлении. Проводим нить в шахматном порядке между рядами поля-сетки: над рядом, под рядом и так далее. Конец ряда маскируем в носке, между нитью в заводской строчке. Таким образом достаточно плотно прошиваем всю область повреждения.
Как просто отремонтировать обувь
Рабочую нить закрепляем, все лишнее обрезаем и можно снова носить!



Как просто отремонтировать обувь
А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом простом, но работающем способе незаметно починить кроссовки.


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