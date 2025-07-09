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Пролет между двумя небоскребами Roberta Mancino

Итальянская экстремал и модель Роберта Манчино (Roberta Mancino) пролетела в г. Панама между двух небоскребов в специальном костюме wingsuit. Все это зафиксировано на камеру GoPro c разных ракурсов и смонтировано в захватывающий ролик.

Пролет между двумя небоскребами Roberta Mancino



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