Итальянская экстремал и модель Роберта Манчино (Roberta Mancino) пролетела в г. Панама между двух небоскребов в специальном костюме wingsuit. Все это зафиксировано на камеру GoPro c разных ракурсов и смонтировано в захватывающий ролик.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
Пролет между двумя небоскребами Roberta Mancino
Итальянская экстремал и модель Роберта Манчино (Roberta Mancino) пролетела в г. Панама между двух небоскребов в специальном костюме wingsuit. Все это зафиксировано на камеру GoPro c разных ракурсов и смонтировано в захватывающий ролик.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии