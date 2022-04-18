15 малоизвестных фактов о крови, которые стоило бы знать всем

Кровеносные сосуды.
Кровь красная, без нее человек не сможет жить, кровь приносит кислород к клеткам - это то, что большинство людей знают об одном из самых важных веществ в мире. В этом обзоре мы собрали малоизвестные большинству людей факты о крови. Они будет интересны и взрослым и детям.
1. 160 000 км кровеносных сосудов
2,5 экватора.
В теле человека есть более 160 000 км кровеносных сосудов. Если бы их вытянуть в одну линию, то кровеносных сосудов одного человека хватило бы, чтобы «опоясать» Землю по экватору 2 с половиной раза.
2. А, В, АВ и О
Группа «AB» является универсальной.
Есть четыре основных типа клеток крови, А, В, АВ и О. Каждая из этих групп может иметь положительный или отрицательный резус. Группа «AB» является универсальным донором, а «O отрицательная» - универсальным реципиентом.
3. 240 млн литров крови
200 железнодорожных составов цистерн.
В среднем за время жизни человеческое сердце перекачивает 240 миллионов литров крови. Этого достаточно, чтобы заполнить 200 железнодорожных составов цистерн.
4. Компоненты крови
Красные клетки крови, плазма, тромбоциты...
Кровь можно разделить на несколько компонентов. К ним относятся красные клетки крови, плазма, тромбоциты и криопреципитат.
5. У беременных больше крови
У беременных на 50% больше крови.
У беременных женщин примерно на 50% больше крови на 20 неделе беременности, чем до зачатия. У новорожденного ребенка крови хватит на то, чтобы заполнить всего одну чашку.
6. Заменитель плазмы крови
Жидкость незрелых кокосов.
В чрезвычайных ситуациях жидкость незрелых кокосов можно использовать в качестве заменителя плазмы крови при переливании.
7. Вес крови - 8% от веса тела
15–20% крови поступает в мозг.
Вес крови составляет 8% от веса тела. 5% запасов крови находится в сердце, 15–20% поступает в мозг и центральную нервную систему, а 22% - в почки.
8. Энтопический феномен
Белые клетки крови.
Странные яркие белые точки, которые как бы плавают перед глазами, когда человек смотрит на небо, это белые клетки крови. Это называется энтопический феномен синего поля.
9. «Дурная кровь»
Джордж Вашингтон.
Джордж Вашингтон истек кровью и умер из-за врачей. Это случилось потому, что кровопускание было обычной практикой в то время. Вашингтона решили избавить от «дурной крови» при обычной простуде.
10. Группа крови
Группа крови - индикатор личности.
В Японии группа крови считается индикатором личности. Эта вера настолько укоренилась, что в японской версии Facebook при регистрации профиля нужно указать свою группу крови.
11. Порез бумагой
Поверхностные порезы.
Наверняка, каждый задумывался почему порез бумагой настолько болезненный. Это происходит потому, что поскольку такие порезы поверхностные, не выступает достаточно крови, чтобы защитить нервы.
12. Сосуды в носу
Сосуды в носу и холодная погода.
Из носа течет при холодной погоде, поскольку в сосуды в носу поступает больше крови, чтобы поддерживать тепло. Это приводит к тому, что сосуды расширяются и вырабатывается больше слизи.
13. Кровоснабжение отсутствует
Роговица глаза.
Роговица глаза извлекает кислород непосредственно из воздуха. У нее нет кровоснабжения.
14. Лейкоциты
Белые клетки крови.
Гной на самом деле является. Это скопления лейкоцитов, которые погибли во время борьбы с инфекцией.
15. Самка комара
Комар-самка.
Кровь пьют только комары-самки (при этом они предпочитают людей с типом крови «О»). Что интересно, нужно около 1,2 миллиона комаров, чтобы полностью осушить человека от крови.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии