8 бесподобно вкусных блюд из гречки, которые придутся по вкусу истинным гурманам

Гречка – скучная, но полезная крупа, к которой большинство относится скептически, ссылаясь на то, что молочная каша и суп сидят уже в печёнках, да и дети не особо жалуют её, недовольно вздыхая над тарелкой. И если вы относитесь к категории тех людей, которые устали от банальной гречки только потому, что не знают, как и с чем её приготовить и подать, тогда эти рецепты специально для вас.
1. Гречка в термосе
Гречка в термосе. \ Фото: profiboxing.ru.
Как оказалось, чтобы приготовить гречку, не обязательно её варить, стоя над кастрюлей, вечно помешивая, чтобы не сбежала. Достаточно вооружиться термосом с широким горлом и, залив кипятком, отправить кашу на сорок минут «упревать». В данном случае крупа получается рассыпчатая, ароматная и с приятным ореховым послевкусием.
Ингредиенты:
• Гречневая крупа (сухая) — 1 стакан;
• Вода кипяток — 2 стакана;
• Масло сливочное — 20 г;
• Соль или сахар по вкусу.
Вкусная, рассыпчатая гречка из термоса. \ Фото: avrora-reklama.ru.
Способ приготовления:
• Гречку промыть;
• Перебрать;
• После пересыпать в термос с широким горлом;
• Залить кипятком;
• Посолить или добавить сахар;
• Слегка взболтать;
• Плотно закрыть крышкой;
• Оставить на 40-45 минут;
• По желанию гречку можно оставить и на более длительное время, таким образом крупа будет более рассыпчатой;
• Готовую крупу переложить в тарелку;
• Если необходимо - дополнительно посолить или подсластить;
• Добавить кусочек сливочного масла и подавать к столу.
2. Сырая гречка с кефиром
Гречка с кефиром. \ Фото: cool-answers.ru.
Гречка с кефиром – весьма оригинальное и достаточно специфичное, но от того не менее вкусное блюдо, которое понравится даже капризным детям.
Ингредиенты:
• Сухая гречневая крупа — 4 ст. л;
• Кефир (ряженка или йогурт) — 250 мл;
• Соль, зелень — по вкусу.
Диетическое блюдо. \ Фото: google.com.
• Крупу перебрать;
• Промыть кипячёной водой;
• Переложить в стеклянную миску;
• Залить кефиром (йогуртом или ряженкой);
• Аккуратно перемешать;
• Накрыть плотно крышкой;
• Оставить кашу на 6-8 часов при комнатной температуре;
• Перед подачей посолить и добавить мелко рубленную зелень.
3. Гречка с морковью и яйцом
Гречка с яйцом и морковью. \ Фото: kitchenjulie.com.
Гречку с яйцом и морковью оценят все те, у кого нет времени на приготовление заковыристых блюд. Ко всем прочему, такая еда станет прекрасной альтернативой привычному омлету и придётся по вкусу всем членам семьи в любое время суток, будь то завтрак, обед или ужин.
Ингредиенты:
• Гречка — 100 г;
• Вода — 1 стакан;
• Морковь — 1 шт;
• Лук репчатый — 1 шт;
• Яйца — 1 шт;
• Подсолнечное масло — 50 мл;
• Соевый соус — 15 мл;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Прекрасная альтернатива омлету. \ Фото: lady-4-lady.ru.
Способ приготовления:
• Крупу промыть, перебрать и отварить в слегка подсоленной воде;
• Лук измельчить;
• Морковь натереть на крупной тёрке или измельчить по величине лука (можно нарезать и кубиками);
• Подготовленные овощи обжарить до золотистого цвета на подсолнечном масле;
• Готовую и заранее остывшую гречку заправить соевым соусом;
• Аккуратно перемешать и выложить в сковороду к луку с морковкой;
• Поперчить и посолить;
• Вновь перемешать;
• А затем поверх гречки яйцо;
• Накрыть крышкой и тушить до готовности яйца.
4. Гречка по-восточному
Гречка с грибами по-восточному. \ Фото: ideireceptov.ru.
Пряности и специи, грибы, перец чили и кислинка лимона – всё то, что делает это блюдо особенным и пикантным, пробуждая аппетит и желание приготовить в следующий раз порцию побольше, чтобы хватило и на друзей, нагрянувших в гости.
Ингредиенты:
• Гречка — 350 г;
• Шампиньоны — 200 г;
• Лук репчатый — 1 шт;
• Чеснок — 1 зубчик;
• Перец чили — половинка;
• Соевый соус — 1 ст.л;
• Подсолнечное масло — 1 ст.л;
• Лимонный сок — 1 ст.л;
• Щепотка семян кардамона;
• Соль, чёрный молотый перец по вкусу.
Пикантная гречка по-восточному. \ Фото: edalnya.com.
Способ приготовления:
• Гречку перебрать и хорошо промыть под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Грибы вымыть и просушить на бумажном полотенце;
• После нарезать тонкими пластинками;
• Масло разогреть в сковороде;
• Добавить кардамон, мелко порубленный чеснок, измельчённый лук, чили;
• Обжарить до румяной корочки на луке;
• Затем добавить грибы, сок лимона и соевый соус;
• Посолить и приправить немного молотым перцем;
• Готовить до золотистой корочки на грибах;
• Готовую грибную заправку выложить поверх гречки;
• При желании перед подачей можно украсить листиками свежей мяты.
5. Котлеты из гречки с творогом
Гречневые котлеты с творогом. \ Фото: w-say.ru.
Как оказалось, совсем необязательно, чтобы котлеты были мясными. К тому же, для тех, кто сидит на диете или попросту не жалует мясо, это блюдо придётся как нельзя кстати.
Ингредиенты:
• Дробленая гречневая крупа - 200 г;
• Творог - 250 г;
• Яйца - 2 шт;
• Молоко -2 ст.л;
• Сахар - 2 ст.л;
• Сливочное масло - 2 ст.л
Гречневые котлеты. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Творог перетереть с половиной сахара и одним яйцом;
• Гречку отварить в молоке со сливочным маслом;
• Полностью остудить, а после размять вилкой и перетереть с оставшимся сахаром и яйцом;
• Из получившейся массы сформировать небольшие лепёшки;
• После в центр каждой из них положить творожную массу;
• Сформировать котлеты;
• Обжарьте котлеты на сковороде до золотистой корочки;
• Или же готовьте их на пару;
• Подавать со сметаной.
6. Гречневое печенье
Гречневое печенье. \ Фото: sovkusom.ru.
Гречневое печенье понравится сладкоежкам. К тому же, такое блюдо считается низкокалорийным и отлично подходит для тех, кто переживает за свою талию и лишние сантиметры. А ещё его очень удобно брать с собой в дорогу, на работу или же на учёбу.
Ингредиенты:
• Гречневая крупа - 1 стакан;
• Кефир - 150 мл;
• Отруби ржаные - 1 ст.л;
• Яблоки среднего размера - 2 шт;
• Мёд - 1 ст.л;
• Оливковое масло - 1 ч.л.
Вкусное печенье из гречки. \ Фото: superpuper-kulinar.ru.
Способ приготовления:
• Гречку перебрать;
• После перемолоть;
• Яблоки очистить;
• Натереть на тёрке;
• Молотую гречку смешать с кефиром, мёдом, оливковым маслом и отрубями;
• Замесить тесто;
• После сформировать из него шарики;
• Затем раскатать их в лепёшки;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на один час.
7. Гречневые блинчики
Гречневые блинчики. \ Фото: im30.club.
Блинчики – универсальное блюдо, которое нравится всем без исключения, как взрослым, так и детям. С начинкой и без, с мёдом и вареньем. А что если вместо привычных традиционных блинов приготовить гречневые?
Ингредиенты:
• Гречневая каша - 1 стакан;
• Молоко - 1,5 стакана;
• Мука - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Растительное масло для жарки - 2 ст.л;
• Соль - 1 щепотка;
• Сахар - 2 ст.л.
Блинчики из гречки. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Холодную гречневую кашу выложить в блендер;
• Перебить до состояния пюре;
• Яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло взбить миксером до однородной массы;
• После добавить молоко и гречневое пюре;
• Тщательно перемешать и, подсыпая муку, замесить тесто;
• Сковороду смазать маслом и хорошо разогреть;
• Жарить блины до румяной корочки с двух сторон;
• Подавать с мёдом, сметаной или вареньем.
8. Вареники с гречкой
Вареники с гречкой. \ Фото: anews.com.
Вареники – любимое многими блюдо родом из детства. С вишней, творогом, картошкой, капустой, печёнкой… И, как оказалось, с гречкой!
Ингредиенты:
• Мука пшеничная - 3-4 стакана;
• Вода тёплая - 1 стакан;
• Яйца - 2 шт;
• Гречка варёная - 1 стакан;
• Творог 9 % - 500 г;
• Сливочное масло - 20 г;
• Соль - 1 ч.л;
• Укроп несколько веточек.
Очень вкусные вареники с гречкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Замесить тесто на вареники;
• Отправить его на полчаса в пакет отдохнуть;
• Для начинки смешать творог, яйцо, зелень, гречку и соль;
• Хорошенько перемешать;
• Тесто нарезать равномерными полосами;
• После каждую из них разрезать на равномерные части и раскатать кружочки;
• На каждую вареницу выложить 1 столовую ложку начинки;
• Сформировать вареник, плотно защипывая края;
• Налепленные вареники отправить в кипящую воду;
• Варить 5-7 минут;
• Готовые вареники смазать сливочным маслом;
• Подавать со сметаной.
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