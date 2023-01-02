Местность, которая исцеляет душу и тело

Здесь находятся сакральные, святые места, здесь пролегают родовые, охотничьи тропы эвенков. Но в первую очередь Алла известна как лечебно-оздоровительная местность, исцеляющая душу и тело.







Вот такой интересной лампой встретил нас хребет при въезде в долину Алла. Косые лучи солнца вкупе с косым дождём рисовали картину в небе.







По всей баргузинской долине мы встречаем напоминания о великом йогине, покровителе Баргузинской долины Соодой ламе. В Алле посетителей встречает памятник с барельефом святого.











Аллинские термальные источники известны с середины XIX века и показаны для лечения заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи, гинекологических заболеваний, гастритов.



Цены здесь не кусаются. Проживание 300 рублей в сутки в доме, а палатку и вовсе можно поставить за 70.







Согласно одной из легенд, образовался горячий источник благодаря одному очень сильному человеку. В начале XX века ламы вычислили многочисленные выходы термальных вод. Нашли в селе силача Бадму, сына Бидашки и попросили оттащить камень, чтобы освободить выход термальных источников. Бадма был силачом, поднимал телегу, груженную дровами и сеном. Говорили, что у него были сросшиеся позвонки. Он вытащил 4-х тонный камень, и на его месте забили такие горячие ключи, что их надо было охлаждать холодной водой. Камень всем миром перетащили на другой берег, устроили здесь место поклонения. На месте камня сейчас находится ванный корпус. И как поведал в свое время один из потомков Бадмы Раднаев Жигмит Бадмаевич, жил силач после этого недолго.







По другой легенде, открыл термальные источники охотник-эвенк. Он целый день преследовал раненного лося, к вечеру и охотник и сохатый так устали, что не было сил идти дальше. Утром охотник увидел лося, лежащего в горячем источнике, при приближении охотника он стремительно убежал, как будто и не был ранен. Очень удивился охотник и решил сам искупаться в источнике. Сразу почувствовал прилив сил, потом рассказал об этом удивительном источнике другим.







Долина реки Алла моделирована древним ледником, при выходе с гор река прорезает коренные породы и протекает в узких ущельях.







Вверх по Алле идут туристические тропы, если так красиво тут то представьте сколько красоты и видов ждёт за порогами и поворотами, перекатами и водопадами выше по течению.



Тропами берущими начало в Алле можно добраться до самого Байкала.







В долине реки Алла насчитывается более пятидесяти горячих источников.







Гостеприимные аборигены, эвенки и буряты, принимая и показывая гостям обряд поклонения священному месту, расскажут немало красивых легенд о двух скальных останцах Буралтаре и Сахилтаре — боевых конях божественных братьев – хозяев здешних мест, что охраняют мир и сказочную красоту края, об эвенкийской хозяйке Энимикан, о бурятском силаче Билдашкиин Бадме, о том, что местные духи благоволят рождению детей у бездетных семей.







Спустимся по крутой лестнице вниз к бурной реке.







Судя по всему это старый домик для приёма ванн, выглядит заброшенным но добавляет какой то антураж снимку.







Здесь внизу очень много комаров и мошки, поснимать удалось минут десять, потом облепили.











Рядом с руслом находятся два источника, глазной и желудочный. Такое распределение источников для баргузинской долины кажется традиционным. Если видишь глазной источник значит рядом есть желудочный и наоборот.







В ожидании заката поснимаем флору ущелья.







Жизнь.







Это снимки середины июня, но цветы здесь цветут всё лето.











А закат уже близко и пришло время послушать легенды о хозяевах этих мест.







Когда-то в древности началась война между эвенкийскими родами. Буга (бог) послал двух своих сыновей на землю, чтобы помирить людей. Они спустились на землю, оделись в боевые доспехи, сели на своих коней и навели мир на земле. После этого они поднялись на небо к своему отцу. Оставшиеся кони превратились в скалы, их назвали по мастям коней: Сахилтар (от эвенкийского секир, секалтар — сивый) и Буралтар (от эвенкийского боро — серый).







Буралтар и Сахилтар – боевые кони божественных братьев – хозяев этих мест, что охраняют мир и сказочную красоту этого края. Эти скалы — коновязи богов. Когда небожители двигались с юга на «Ламу» (по-эвенкийски озеро Байкал), они отдыхали в этих местах. При этом привязывали своих коней к вершинам скал. К одной скале привязывали гнедого коня (с эвенкийского сирга — гнедой), эту скалу назвали Сахилтар, а за другую — серого (боро) коня. Вторую скалу назвали Буралтар.







Алла проводила нас красивейшим закатом. Чистый воздух, холодная горная вода, горячие источники надолго остались в памяти. Я ещё вернусь сюда.







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