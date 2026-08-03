Почему французы паркуются впритык и зачем таранят соседей



Сложности парковки во Франции./ Фото: pikabu.ru Сложности парковки во Франции./ Фото: pikabu.ru

Франция считается столицей культурного мира, но водители из других государств вряд ли придерживаются такого же мнения. Эта страна совершенно безжалостна к автовладельцам. На мелкое ДТП полиция здесь принципиально не приезжает, а удар в бампер считается нормой. Франция считается столицей культурного мира, но водители из других государств вряд ли придерживаются такого же мнения. Эта страна совершенно безжалостна к автовладельцам. На мелкое ДТП полиция здесь принципиально не приезжает, а удар в бампер считается нормой.Общепринятые правила парковки во Франции попросту игнорируют, машины ставят впритык друг к другу, а ручной тормоз считается лишней опцией.

1. С чего начался парковочный хаос



Франция, улицы для пешеходов и экипажей./ Фото: wikiasia.ru Франция, улицы для пешеходов и экипажей./ Фото: wikiasia.ru

Интересно, что современные проблемы больших французских городов начались не сейчас, а ещё в середине позапрошлого века. В то время Наполеон III захотел облагородить Париж, избавиться от трущоб и построить нормальные широкие улицы. Так он мог навести хоть какой-то порядок в городе и поспособствовать его развитию. В итоге это распространилось на другие города, и именно тогда установился их облик, который сохранился по настоящее время. Правда, все улицы рассчитывались под конные повозки, а не для современных автомобилей.



Citroën 2CV./ Фото: wikipedia.org Citroën 2CV./ Фото: wikipedia.org

Ситуация на дорогах оставалась стабильно примерно до конца Второй мировой войны, а потом очень быстро вышла из-под контроля. Автомобильная промышленность стремительно развивалась, и в 1946-1948 годах на рынок вышли легендарные Renault 4CV и Citroën 2CV. Их главным преимуществом была очень доступная цена, и свою личную машину не купил только ленивый. Впрочем, это имело совершенно неожиданный побочный эффект – на французских улицах сразу же стало тесно, но справиться с ситуацией в больших городах без радикальной перестройки оказалось практически невозможно.

2. Бампер-отбойник



Бампер в бампер./ Фото: drive2.ru Бампер в бампер./ Фото: drive2.ru

Уже к 1950-1960 годам количество машин настолько увеличилось, что это переросло в глобальную проблему. Мало того, городские власти не могли организовать дополнительные автостоянки, а у обочины мест хватало далеко не всем. В итоге водители начали парковать свои машины максимально близко друг к другу, фактически бампер к бамперу, чтобы сэкономить драгоценное место. Так сформировалась очень странная культура парковки и самого отношения к автомобилю.



Единственный выход - толкать./ Фото: yaplakal.com Единственный выход - толкать./ Фото: yaplakal.com

Сам по себе этот процесс выглядит очень интересно. Сначала водитель паркуется максимально близко к впереди стоящей машине, причём многие делают это «до звукового сигнала», то есть процесс завершается ударом в бампер. При этом выезд с парковочного места выглядит гораздо интереснее. Благодаря постоянной практике французы превратились в экспертов по втискиванию на парковочное место и выруливанию обратно, но даже им места может не хватить. В такой ситуации, согласно общепринятым негласным правилам, соседей можно потеснить и подвинуть бампером, чтобы освободить хоть немного пространства.



Последствия./ Фото: westsidecollision.com Последствия./ Фото: westsidecollision.com

С французского языка «бампер» так и переводится – отбойник. Фактически для местных жителей эта деталь автомобиля превратилась в расходный материал. Конечно, соседние машины никто не таранит, но лишние царапины или небольшие вмятины – это суровая реальность и жизненная необходимость. Столь неординарный общепринятый способ парковки привёл к неожиданным результатам – полиция вообще перестала выезжать на место ДТП, если в аварии нет пострадавших.

3. Исторические факты



Типичная улица./ Фото: njcar.ru Типичная улица./ Фото: njcar.ru

Интересно, что вся эта история с парковкой не ограничивается только столицей Франции, она актуальна практически для всех больших французских городов. И с ней связано много интересных событий общенационального уровня. Например, во Франции образовался самый развитый рынок бывших в употреблении кузовных запчастей. Ещё в эпоху стальных бамперов водители не испытывали большого дискомфорта, поскольку прочный бампер хорошо выдерживал неподобающее обращение. Но с массовым переходом к пластиковым деталям ситуация сильно ухудшилась: пластиковые бамперы трескались от удара, деформировались и теряли краску. Правда, французским водителям было всё равно. В итоге они превратили бампер в расходный материал.



Вырулить сложно./ Фото: viwr.ru Вырулить сложно./ Фото: viwr.ru

Французы давно выработали привычку толкать соседнюю машину в бампер, но теперь водители сами же от этого страдают. Раньше массово использовалась механическая коробка передач, и водители спокойно оставляли припаркованную машину на нейтралке, но сейчас на машины массово ставят автомат и вариатор. Получив тычок в бампер, автомобиль на полном серьёзе рискует собственным двигателем. Поэтому французским водителям приходится решать дилемму: либо рисковать повреждением мотора, либо ставить машину на ручной тормоз и получать ощутимый удар.



Франция и французы./ Фото: drive2.ru Франция и французы./ Фото: drive2.ru

Стороннему человеку из другой страны всё это кажется очень странным, особенно отсутствие массовых штрафов и судебных преследований за намеренные столкновения. На самом же деле всё ещё интереснее, чем кажется: полиция не просто игнорирует заявления, она совершенно не обращает внимания, если прямо на её глазах чью-то машину начинают пинать в бампер. Всё дело здесь в принятом как-то судебном решении и в созданном прецеденте: если во время такого намеренного столкновения не страдают металлические детали, фары или радиатор, то физического ущерба машине нет. На законодательном уровне было признано, что толкание машины бампером – это не что иное как естественный процесс маневрирования. Именно поэтому все попытки иностранца вызвать полицию и пожаловаться на удар бампером не вызовут совершенно никакой реакции.