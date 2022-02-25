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Как распечатать документ на принтере, даже когда в нём кончились чернила


Как распечатать документ на принтере, даже когда в нём кончились чернила

Как экстренно распечатать что-то на «пустом» принтере.

 

Ситуация, достойная звания новой классики: утром намечается важная презентация/доклад/сдача курсовой или поход в паспортный стол, а вечером накануне внезапно выясняется, что чернила в принтере закончились и печатать он наотрез отказывается. Хоть раз, но это случалось с каждым. Паниковать и искать копицентр в 7 утра? Ну уж нет. Лучше попробовать вот этот способ реанимировать принтер и распечатать документы даже при пустом картридже.

Изолента заставит принтер отдать последние чернила.

Изолента заставит принтер отдать последние чернила.

 

Итак, вы пытаетесь распечатать документ, но принтер встал в позу и выдаёт сообщение «в картридже недостаточно чернил». Даже, если под рукой нет запаски, то ещё не всё потеряно. Дело в том, что большинство устройств слегка «привирают»: откладывают печать, когда чернила уже на исходе, но использованы ещё не до конца. И это может стать спасительной лазейкой. Распечатать в таком случае очень даже возможно, но придётся вооружиться чёрной изолентой и ножницами. А ещё не помешает найти инструкцию от принтера.
Достаём картридж.

Достаём картридж.

 

Зачем инструкция? Чтобы понять, где конкретно находится картридж, открыть отделение и достать его.
Индикатор заряда.

Индикатор заряда.

 

Достали. Видите это прозрачное пластиковое окошко на картридже?
Это – индикатор заряда. Вот с ним и нужно будет поколдовать.
Отрезаем фрагмент изоленты.

Отрезаем фрагмент изоленты.

 

Вырезайте фрагмент изоленты длиной сантиметр-два.
Закрываем окошко…

Закрываем окошко…

 
Как распечатать документ на принтере, даже когда в нём кончились чернила

…и фиксируем края изоленты.

 

Изолентой залепите панель-индикатор и зафиксируйте её края, чтобы не топорщились.
Возвращаем картридж на место.

Возвращаем картридж на место.

 

Загружайте картридж обратно.
Соглашаемся со всем, что скажет принтер.

Соглашаемся со всем, что скажет принтер.

 

Если принтер спросит, принимать ли новый картридж, нажмите OK.
Печатаем!

Печатаем!

Распечатывайте ваши документы. Конечно, это не волшебство и чернила не возьмутся из ниоткуда. Но, как мы отмечали выше, принтер всегда даёт сигнал о замене немного раньше, чем она действительно требуется. Так что «обманув» (закрыв непрозрачной лентой) индикатор вы заставите устройство печатать на резервных запасах. Страниц на 30 точно хватит. Но с настоящей перезарядкой лучше не затягивать.

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Как распечатать документ на принтере, даже когда в нём кончились чернила

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Как распечатать документ на принтере, даже когда в нём кончились чернилаПодписаться на мой Instagram
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