Как ухаживать за зимней обувью

Правильный уход за обувью — это не только внешняя чистота и красота. Куда важнее та часть ботинок и сапогов, которая контактирует с нашими ногами. Зимняя закрытая обувь — настоящий инкубатор для всякого рода микроорганизмов: тепло, влажно, плохая рециркуляция воздуха.

Итог — стойкий неприятный запах, а порой бактериальные и грибковые поражения ступней. Как предотвратить эти неприятности? А ещё, чем обработать зимние сапоги и ботинки, убирая их на хранение, чтобы в следующем сезоне достать их абсолютно чистыми, приятно пахнущими, без следов плесени?





Для чистки натурального или искусственного меха на подкладке и стельке смешайте 2 столовых ложки 3% перекиси водорода, 2 столовых ложки 10% нашатырного спирта и половину стакана воды.



Теперь выньте из обуви шнурки. Если внутри есть мелкие соринки, то сапоги или ботинки можно даже пропылесосить. Обязательно наденьте резиновые перчатки и, смочив в приготовленном растворе хлопчатобумажную ткань, тщательно в разных направлениям пройдитесь по меху. Бонусом такой обработки станет внешний вид меха — он приподнимается и снова выглядит, как новый.



Чтобы тщательно очистить внешнюю поверхность обуви, в оставшийся раствор добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

Намочите тряпочку и хорошенько протрите кожу и подошвы. Кстати, этим раствором можно чистить и кожаные перчатки. После обработки внутренней и внешней поверхности, остатки раствора соберите сухой тряпочкой и дайте обуви просохнуть. Смывать раствор не нужно! После просушки смажьте кожу кремом или воском.Если у вашей обуви резиновая белая подошва, и она пожелтела, на помощь придёт самый дешёвый осветлитель для волос типа «Супры». Разведите краску по инструкции и нанесите её на подошву. Поставьте обувь на 1 час на батарею, чтобы подошва прогрелась.Смойте раствор жёсткой щёткой под водой. Готово!Ещё больше лайфхаков по уходу за обувью — в видео ниже.