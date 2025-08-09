«Глиняный замок в Долине фей»: ожившая сказка в самом сердце Трансильвании (Румыния). | Фото: infoghidromania.com.

На 8 тыс. кв. метров среди первозданной природы появлялось волшебное место релаксации и спокойствия Castelul de Lut (Трансильвания). | Фото: businessmagazin.ro.

В Долине фей, у подножия горной гряды Фэгэраш, находится замок, построенный исключительно из природных материалов (Castelul de Lut, Румыния). | Фото: mybestplace.com.

Эко-комплекс, построенный из натуральных строительных и отделочных материалов имеет органичные формы (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния). | Фото: infoghidromania.com.

Гостевой комплекс Castelul de Lut – один из самых интересных архитектурных проектов, основанный на мечте и на всем, что может предложить природа (Трансильвания). | Фото: businessmagazin.ro.

Внутренняя отделка также предусматривает использование природных материалов (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).

Легенда гласит, что землю, на которой расположен замок, населяли волшебные существа – феи, они до сих пор оберегают живописную долину (Castelul de Lut, Трансильвания).

На территории сказочного замка проходят запоминающиеся свадебные церемонии и экскурсии (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).

Сельский колорит порадует постояльцев, которые появятся в гостевом доме-замке, состоящем из десяти комнат, ресторана, сувенирной лавкой (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).