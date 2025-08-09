Крошечный румынский городок, расположенный у подножия Карпат в самом сердце Трансильвании, стал домом для сказки в виде очаровательного замка, построенного из глины и песка. Эко-замок под названием Castelul de Lut Valea Zenelor («Глиняный замок в Долине фей») — полностью оправдывает ожидания туристов, представляющих себе образ архитектурного сооружения, зная перевод его названия.
«Глиняный замок в Долине фей»: ожившая сказка в самом сердце Трансильвании (Румыния). | Фото: infoghidromania.com.
Castelul de Lut Valea — колоритный замок, расположенный в самом сердце Румынии, почти в 30 километрах от Сибиу, средневекового города Трансильвании, возвышающегося на одном из великих Карпатских хребтов. Полное название комплекса, находящего в одноименной долине, в окружении лесов, гор, быстрой реки Порумбаку, у подножия великих гор Фэгэраш — Castelul de Lut Valea Zanelor, что в переводе означает «Глиняный замок Долины фей». Это название как нельзя лучше подходит к замку, больше похожему на ожившие иллюстрации к сказкам Петру Импиреску – румынского писателя, собирателя народных сказок из первоисточника, точнее сказать, из уст народа.
На 8 тыс. кв. метров среди первозданной природы появлялось волшебное место релаксации и спокойствия Castelul de Lut (Трансильвания). | Фото: businessmagazin.ro.
Увидев в первый раз удивительный архитектурный ансамбль, мало кто может поверить, что все эти очаровательные домики, связанные в единую композицию, являются не плодом воображения, а самыми настоящими строениями, появившимися в этих краях благодаря стараниям и увлеченности Развана Василе.
В Долине фей, у подножия горной гряды Фэгэраш, находится замок, построенный исключительно из природных материалов (Castelul de Lut, Румыния). | Фото: mybestplace.com.
Примечательно: А началось все еще в 2005-2006 годах, когда креативный отец семейства начал искать подходящее место для переезда. Выбор на красивейший ландшафт Трансильвании пал неспроста, еще в детстве, он вместе с мамой приезжал сюда на летние каникулы к дедушке с бабушкой, что и заложило зерно мечтаний о сказочном замке, ведь эти места издревле считались вотчиной вампиров и волшебной «страной» обитания лесных фей. Понадобилось 10 лет, чтобы приобрести участок земли площадью 8 тыс. кв. метров, оформить его и получить разрешение на строительство в природной зоне.
Эко-комплекс, построенный из натуральных строительных и отделочных материалов имеет органичные формы (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния). | Фото: infoghidromania.com.
Гостевой комплекс Castelul de Lut – один из самых интересных архитектурных проектов, основанный на мечте и на всем, что может предложить природа (Трансильвания). | Фото: businessmagazin.ro.
Напоминающий деревню гномов комплекс Castelul de Lut, был возведен из глины, песка, воды, дерева и невероятного желания построить что-нибудь особенное, под стать самому живописному окружению, рядом с заброшенной горной деревушкой Порумбаку-де-Сус, в 26 км к западу от Самбата. К сожалению, это только в сказках достаточно стукнуть посохом в выбранном месте и тут же появится великолепный замок, в реалиях жизни даже несмотря на достижения в строительной индустрии нужно долго и упорно трудиться, чтобы на выходе иметь то, что задумывалось. Вот и семейству Развана Василе пришлось поменять 5 архитекторов прежде чем удалось найти Илеану Мавроди. Увлеченному энтузиасту нужен был соратник, который понял бы его мечту, поддержал и умел работать с традиционными природными материалами.
Внутренняя отделка также предусматривает использование природных материалов (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что все элементы сказочного замка сделаны только из натуральных экологически чистых материалов, которые приближали к истокам. Владелец искал старинные технологии и собственноручно составлял растворы и соотношение материалов, чтобы определиться, каким именно способом будут возводиться дома. Это был момент, когда сказка начала превращаться в быль, а глина в дом. Изучая природные материалы, Разван вместе с архитектором заложили основы своей деятельности, с помощью которой пытались заново внедрять традиционные технологии с использованием древних устойчивых методик и ресурсов при строительстве/реконструкции домов в живописной Румынии.
Легенда гласит, что землю, на которой расположен замок, населяли волшебные существа – феи, они до сих пор оберегают живописную долину (Castelul de Lut, Трансильвания).
По проекту, предложенному архитектором Илеаной Мавродин, команда мастеров и рабочих из Марамуреша бок о бок с владельцем работала над строительством глиняного замка. Учитывая месторасположение, рисковать не стали и фундамент заложили прочный из бетона и природного камня, конструкция же самих комнат в виде очаровательных домиков была сделана из дерева, стены – из самана (смеси земли, воды, соломы, глины и песка), а вот для кровельного покрытия использовали натуральную черепицу из ели. Чтобы не отступать от принципов устойчивости и использовать лишь природные материалы, штукатурка была сделана только из извести и песка, некоторые элементы из декоративного природного камня, а башни – из речной гальки, покрытой раствором извести и песка.
На территории сказочного замка проходят запоминающиеся свадебные церемонии и экскурсии (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).
Сельский колорит порадует постояльцев, которые появятся в гостевом доме-замке, состоящем из десяти комнат, ресторана, сувенирной лавкой (Castelul de Lut Valea Zenelor, Румыния).
Путешествующие по живописным просторам Трансильвании, окутанных увлекательными историями и захватывающими легендами, уже сейчас могут прогуляться возле колоритных глиняных домиков и провести захватывающую фотосессию на окружающей территории. Ну а со следующего года «Глиняный замок Долины фей» войдет в туристические маршруты, в нем можно будет пожить некоторое время, также для постояльцев откроют доступ в загадочный внутренний двор. Владелец и автор проекта, а также дизайнер, помогающий оформить интерьеры (Рамона Поп), надеются, что замок станет ориентиром как для архитекторов (в качестве яркого примера использования старинных методов строительства из натуральных материалов), так и для туристов со всего мира, желающих попасть в невиданный сказочный мир.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии