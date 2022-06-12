Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Вечер понедельника – это тяжёлый вечер. Можно ли сделать его лучше? Конечно! Нужно просто добавить чуть-чуть романтики. Уж поверьте: немного вина, расслабляющая музыка и свечи работают, как лучший антистресс в мире. И если от подобного времяпровождения вас останавливает только отсутствие красивых свечек, не проблема. Мы расскажем, как просто сделать крутую и совсем прозрачную свечу на основе…воды.
Необычайно романтичный для себя проект предлагают суровые ребята с канала CrazyRussianHacker. На видео ниже они в подробностях расскажут и покажут, как сделать полностью прозрачную свечу на основе воды.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Вам понадобятся:
1. Любые восковые свечи (идеальный вариант – недорогие короткие свечки для торта);
2. Прозрачный стакан;
3. Фрагмент прозрачного пластика (к примеру, плотная защитная пленка для телефона);
4. Любое масло
Разломайте свечу и аккуратно достаньте фитиль.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Из пластика вырежьте небольшой круг и проделайте отверстие посередине. Вставьте туда фитиль.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Наполните стакан водой и добавьте туда немного масла (подсолнечного, например).
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Теперь просто «положите» пластиковый круг с фитилем на поверхность воды и подожгите кончик.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Со стороны кажется, будто фитиль плавает в воде и горит одновременно. Выглядит круто, правда?
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии