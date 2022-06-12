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Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды


Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Вечер понедельника – это тяжёлый вечер. Можно ли сделать его лучше? Конечно! Нужно просто добавить чуть-чуть романтики. Уж поверьте: немного вина, расслабляющая музыка и свечи работают, как лучший антистресс в мире. И если от подобного времяпровождения вас останавливает только отсутствие красивых свечек, не проблема. Мы расскажем, как просто сделать крутую и совсем прозрачную свечу на основе…воды.

Необычайно романтичный для себя проект предлагают суровые ребята с канала CrazyRussianHacker. На видео ниже они в подробностях расскажут и покажут, как сделать полностью прозрачную свечу на основе воды.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Вам понадобятся:
1. Любые восковые свечи (идеальный вариант – недорогие короткие свечки для торта);
2. Прозрачный стакан;
3. Фрагмент прозрачного пластика (к примеру, плотная защитная пленка для телефона);
4. Любое масло

Разломайте свечу и аккуратно достаньте фитиль.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Из пластика вырежьте небольшой круг и проделайте отверстие посередине. Вставьте туда фитиль.
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Наполните стакан водой и добавьте туда немного масла (подсолнечного, например).
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Теперь просто «положите» пластиковый круг с фитилем на поверхность воды и подожгите кончик.

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

Со стороны кажется, будто фитиль плавает в воде и горит одновременно. Выглядит круто, правда?
Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

 

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Как сделать полностью прозрачную свечу из…воды

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Как сделать полностью прозрачную свечу из…водыПодписаться на мой Instagram
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