Эффективное применение нашатырного спирта в садоводстве

Применение нашатырного спирта в садоводстве используется для плодово-ягодных деревьев, цветочных и овощных культур.

С помощью раствора аммиака проводят подкормки, заменяя азотные минеральные удобрения и устраняют почвенных и надземных огородных насекомых вредителей.







Свойства нашатырного спирта

Применение нашатырного спирта в садоводстве

Недостаток азота выражается в:

Признаки переизбытка азота:

Обработка семян

Обработка рассады

Томаты

Огурцы

Перец

Для комнатных цветов

Нашатырный спирт или аммиак — азотистая бесцветная 10 % смесь гидрата газа аммиака и воды. Применение нашатырного спирта известно в медицине, благодаря его едкому, резкому запаху, который используют для вдыхания при предобморочных и обморочных состояниях.Противопоказано использовать нашатырный спирт для различных целей людям, страдающим эпилепсией.Свойства вещества применяют в бытовых целях и при выведении тараканов. Использование нашатырного спирта на даче и огороде требует осторожности. Газ аммиак гораздо легче воздуха и может вырываться при открытии флакона в концентрированном виде, в особенности из тары, находившейся в тепле. Поэтому не следует подносить открытую бутылку с нашатырным спиртом к лицу, его пары могут быть опасны. Используют раствор только в разбавленном виде, нанесением на ткань или вату.С применением нашатырного спирта в садоводстве можно предотвратить закисление грунта, повысить его качество.Азотистое соединение, которое попадает в почву с нашатырным спиртом, в естественных условиях получается только от переработки перегноя или навоза в течение нескольких лет.Работать с раствором следует на открытом воздухе. При попадании на кожу в концентрированном виде может вызвать ожог. Рекомендуется для приготовления раствора использовать перчатки и респираторы.10% раствор аммиака — концентрированное средство, содержащее азот в форме, которая легко доступна для растений. Азот необходимый растениям для развития, они получают из почвы, в том числе при внесении минеральных удобрений, которые усваиваются дольше в сравнении с полезными свойствами нашатырного спирта.капуста,картофель, томат, огурец,лук, свекла,яблоня,земляника, смородина.изменении зеленой окраски вегетативной массы растений на бледно-зеленую или желтую, из-за задержки образования хлорофилла и нарушения процесса фотосинтеза;замедлении роста растений;появлении плодов мелкого размера или неправильной формы.При подкормке растений нашатырем эффект от применения наступает сразу. Доступная форма азота быстро воспринимается растением. Следует учитывать высокую концентрацию вещества и потребность огородных и цветочных культур в удобрении. Переизбыток микроэлементов при выращивании растений также вреден, как недостаток. Поэтому обработку почвы аммиаком проводят в ограниченных количествах и только в случае необходимости для растений.растения наращивают много зеленой массы, стебли утолщаются, происходит замедление перехода в фазы цветения и образования плодов;вегетативная масса растений отличается темно-зеленым или изумрудным цветом;снижается сопротивляемость растений к болезням и вредителям;ухудшается качество плодов, в которых накапливаются нитраты.Для баланса микроэлементов, после применения аммиака как удобрения, в почву вносят калий и фосфор.Раствор быстро испаряется и вымывается из почвы, поэтому его применение возможно до 4-5 раз до улучшения состояний растения, с перерывом в одну неделю.Обработку семян нашатырным спиртом проводят для посевного материала с плотной оболочкой. Предварительное разрушение семенной оболочки огурцов, кабачков и тыкв, способствует их более быстрому прорастанию.Для предпосевной обработки семян нашатырным спиртом, их раскладывают в емкости и капают на каждое семя раствором из пипетки.Применять нашатырный спирт в садоводстве можно для рассады цветов и овощей. Когда на молодых саженцах сохнет или желтеет листва, стебли выглядят тонкими и хрупкими, или рассада останавливается в росте, требуется азотная подкормка. Полив и опрыскивание проводят 1 раз в неделю, до улучшения состояния рассады. Уже через несколько дней после опрыскивания саженцы заметно набирают силу и приобретают здоровый, зеленый цвет. Подкормку рассады проводят под корень, для чего нужно полить нашатырным спиртом из лейки без распылителя.Удобрять рассаду раствором аммиака можно во время ее роста в домашних условиях и в период переноса в открытый грунт. В теплице полив проводят спустя несколько дней после пересадки, когда саженцы укоренятся.Подкормки рассады помидоров нашатырным спиртом производятся спустя 2 недели после пикировки. Смесь воды и 10% аммиака готовят в соотношении 15 мл на 5 л воды. Поливают раствором по влажной почве. В зависимости от размера посадочной емкости, количество приготовленного раствора берут, ориентируясь на количество, которое используют при обычном поливе. Не следует заливать рассаду нашатырной водой и применять ее только несколько раз за вегетационный период.Применение нашатырного спирта для растений поможет подготовить почву для пересадки рассады. За день до высадки томатов в открытый грунт, в подготовленные лунки заливают по 250 г раствора, который готовят из расчета: 40 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Такой способ в том числе позволит обезвредить место посадки от насекомых вредителей, живущих в почве.При достаточном количестве азота огурцы вырастают ровными и в большом количестве. Подкормку нашатырным спиртом огурцов проводят как на стадии рассады, так и в теплице. Рассаду начинают поливать аммиаком по мере необходимости после появления 4-5 настоящих листьев. В теплице, раствором поливают не больше 1 раза в неделю по диаметру приствольного круга. Раствор готовится, как и для других овощных культур из расчета 1 ст. л на 5 л воды. Под каждый куст выливают около 300 мл раствора, смотря за тем как реагирует растение.На азотные подкормки отзывчив лук Эксибишн, который выращивается через рассаду.по диаметру посадки перца делают земляной валик;почву предварительно поливают обычной водой;для обработки выбирают пасмурный день;готовят раствор из расчета 3 ст. л нашатыря на ведро воды;250-300 мл приготовленного раствора выливают под каждый куст.Эффективно применение нашатырного спирта от мошек в цветах. Для опрыскивания растений разводят ½ ст. л 10% аммиака в 1 л воды. Для того чтобы раствор дольше держался на листьях, в смесь аммиака и воды добавляют хозяйственное мыло или несколько капель шампуня для волос. Опрыскивают цветы и подоконники из пульверизатора 1 раз в неделю, после 2-3 применений мошки исчезают.Применение нашатырного спирта для комнатных цветов следует проводить в период до появления бутонов, а герань можно обрабатывать регулярно.Цветы в домашних условиях растут в неизменной почве, которая истощается по мере роста растений. Комнатные цветы при недостатке азота начинают чахнуть, отвечать слабым, мелким цветением и желтизной листьев. Безвредную и безопасную дозировку нашатыря для домашних цветов можно использовать из расчета 1 ст. л на 3 л воды.Приготовленный раствор не хранится. Для обработки каждый раз используют свежеприготовленную смесь. Раствор, кроме удобрения дезинфицирует почву, но, чтобы не обжечь корни растений, грунт перед применением поливают водой.Используют аммиачный состав для комнатных цветов не чаще 1 раза в месяц.Применение нашатырного спирта в саду особенно подходит для луковичных цветов. Отзывчивы на азотные подкормки с помощью аммиака лилии, пионы, клематисы.

От вредителей

Применение нашатыря от вредителей в отличие от химических инсектицидов можно проводить на любом этапе вегетации. Опрыскивание возможно во время цветения, образования завязи и формировании плодов. Раствор воды с нашатырным спиртом безопасен для окружающей природы, огородных и садовых культур. Особенность нашатыря в том, что он не накапливается в почве и быстро испаряется.Использование нашатырного спирта против медведки помогает спасти как семена, так и рассаду растений. Насекомое не выносит запаха аммиака и выползает на поверхность почвы. Применяют нашатырь для опрыскивания или полива грунта, в том числе перед посадкой. Раствор, который готовят из расчета: 10 мл спирта на 10 л воды, используют по половине литра под каждый куст рассады.Проливание лунок нашатырным спиртом при посадке картофеля позволяет нейтрализовать колорадского жука.Нашатырный спирт пагубно воздействует на морковную и луковую муху. Для избавления от насекомого гряды поливают или раскладывают в междурядьях ткань, смоченную в неразбавленном растворе аммиака. После применения средства почву рыхлят.Для опрыскивания деревьев и растений от тли в раствор аммиака и воды добавляют мыльную часть, для того, чтобы жидкость прилипла к поверхности листьев и стеблей. Раствор смешивают в соотношении:2 ст. л 10% раствора аммиака;10 л воды2 ст. л жидкого мыла.Опрыскивание проводят в пасмурный, безветренный день. Средство с аммиаком уничтожит за несколько часов не только тлю, но и отложенные ею личинки.Для избавления от кротов и муравьев, намоченную неразбавленным нашатырем вату кладут в места их появления, что позволяет отогнать вредителей от участка.Применение нашатырного спирта в борьбе за урожай доступно и эффективно для огородников. Наблюдение за растениями, своевременное внесение удобрений и избавление от вредителей позволит получить урожай высокого качества.Рекомендации по применению нашатырного спирта — видео