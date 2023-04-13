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Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посуды


Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посуды


Мясо, приготовленное таким способом, можно есть и в горячем, и в холодном виде, например, сделав из него бутерброды. Кроме того, что на его готовку уходит совсем мало времени, так оно еще и получается вкусным и сочным. К тому же, подойдет абсолютно любое мясо: индейка, свинина, курица – то, которое вам больше нравится. Быстрее всего готовятся курица и индейка.


Процесс приготовления


Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить / Фото: receptpizza.ru

Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить / Фото: receptpizza.ru

 
Филе индейки посолить, поперчить, добавить другие специи / Фото: cooksa.ru

Филе индейки посолить, поперчить, добавить другие специи / Фото: cooksa.ru

 

Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить. Далее следует его поместить в миску, полить двумя ложками масла растительного, посолить, поперчить, можно добавить специи по вкусу.



Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта / Фото: restncook.kz

Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта / Фото: restncook.kz

 
Мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку / Фото: russianfood.com

Мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку / Фото: russianfood.com

 

Все хорошо перемешивается. Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта. То есть само мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку. Важно предварительно духовку разогреть до температуры 180 градусов. На готовку понадобится минут 35-40.
Филе индейки получается одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика / Фото: bettycrocker.com

Филе индейки получается одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика / Фото: bettycrocker.com

 

Достаем и дегустируем. Мясо одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика. Если не хотите заморачиваться с мытьем посуды, все манипуляции можно проводить сразу на противне, точнее, на пергаменте.

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Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посуды

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Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посудыПодписаться на мой Instagram
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