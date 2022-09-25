Как в Древнем Египте появились парики, и почему в Средневековье их считали происками дьявола

В нашем обиходе есть большое количество вещей с многовековой историей, в том числе и всем известные парики. За долгие годы существования они не раз пережили и популярность, и запрет. Например, в Средневековье за ношение чужих прядей волос запросто могли лишить головы, а в XVIII столетии без парика не обходился ни один человек в приличном обществе. В данном обзоре речь пойдет об увлекательной истории происхождения париков, из чего их делали, и почему по сей день они остаются актуальными.
Причины появления первых париков
Многие считают, что первые парики были созданы в Древнем Египте, однако их «прародители» появились еще раньше, в первобытном обществе. Тогда мужчины, подражая хищникам, украшали себя шерстью животных и перьями птиц. А вот парики, напоминающие современные, появились, когда начала развиваться цивилизация. Первые упоминания об этом популярном аксессуаре встречаются в летописях ассирийцев, шумеров и в документации Древнего Египта.
Парики носило абсолютно все население - от правящих фараонов до простого люда, так как в то время без парика показаться на глаза египетскому обществу разрешалось лишь иноземцам, приехавшим по делам. Единственное отличие, что парики из настоящего человеческого волоса были доступны лишь людям высших сословий, причем в любой палитре. Черный цвет считался классическим, однако со временем появились другие, например, желтые или голубые. А вот простой люд довольствовался аксессуарами из конского волоса, шерсти овец и других парнокопытных, а некоторые мастерили себе накладные волосы даже из пакли.
Изделия из натуральных человеческих волос могли себе позволить лишь фараоны и другая элита, другие же довольствовались париками из конского волоса, шерсти овец, яков, буйволов, на худой конец мастерили парики из пакли
Тогда парик был необходимостью по нескольким причинам. Во-первых, религия требовала от человека жертв, одной из которых были волосы: их сбривали, потом собирали в пучки и делали из них парик. Во-вторых, очень жаркий климат: после захода солнца отсутствие волос помогало насладиться прохладной свежестью, а в дневное время надевали парик, чтобы защитить голову от палящих лучей.
С мытьем головы, да и гигиеной в целом, дела обстояли плохо, поэтому вплоть до ХIХ века педикулез был серьезнейшей проблемой всего населения, так что все поголовно и безжалостно прощались со своими волосами. Стоит отметить, что вши заводились даже в парике, но там от них было легче избавиться - попросту хорошенько прокипятить его. Так что этот модный аксессуар стал отличным решением многих проблем.
Распространение моды
Парики достаточно быстро покорили страны Востока и Средиземноморья. Подражая египетским фараонам, персидские цари начали носить искусственные шевелюры различных фасонов. Их украшали по своему вкусу различными драгметаллами и камнями.
Мода на накладные волосы начала активно распространяться к середине первого тысячелетия до нашей эры, парики завоевали страны Востока и Средиземного моря
Но больше всего парики зашли на ура модницам Рима. Для них привозили разнообразные головные аксессуары со всех уголков нашей планеты: индийские черные, немецкие рыжие, русые и прочие. Но больше всего им нравились, несмотря на их большую стоимость, белокурые локоны славянок и скандинавок.
Запрет в средневековье и расцвет золотой эпохи париков
Еще Климент Александрийский (фото слева), примерно в 200 г. н. э., писал, что те, кто носит парик, не может получить сан священника, так как Божие благословение не сможет пройти сквозь искусственные волосы. А христианский теолог Тертуллиан (фото справа) говорил: «Все парики - личины и измышления дьявола...Если вы не отвергнете чужой волос как богопротивный, я вызываю ненависть к нему у вас, напоминая, что он может происходить с головы проклятого или нечистого человека»
В Средневековье парики было запрещено носить, так как они строго осуждались церковью. К слову, на Константинопольском соборе (692 год) целый ряд христиан был казнен за ношение искусственных причесок.
А вот настоящий расцвет моды на парики случился в XVI—XVII столетиях. Это произошло с легкой руки английской королевы Елизаветы I. Любовь к накладным волосам у нее появилась неслучайно.
Дело в том, что в юные годы королева переболела оспой, после чего ее красивые рыжие локоны заметно поредели. С тех пор правительница не могла обходиться без париков, которых в ее личной коллекции было порядка восьмидесяти штук. А так как она была законодательницей мод, то всем придворным пришлось последовать ее примеру.
О модном триумфе английской королевы Елизаветы I быстро узнал французский король Людовик XIV, который буквально сразу обязал все знатное мужское сословие носить парик
Об этом ухищрении королевы узнал король Франции Людовик XIV, у которого была заметная лысина на голове, не дающая ему покоя. С тех пор король обязал всю знать мужского пола носить парики, а после мода вошла и в жизнь французским дам. При Людовике XIV стали популярными парики с длинными волнистыми локонами, их называли «аллонж», которые считались признаком высокого статуса.
Французский король увеличил штат парикмахеров до пяти тысяч мастеров, так как нужно было предоставить парики всем знатным особам. Именно тогда этот род занятий и получил название «парикмахер», означающее с немецкого «создавать парики». Великосветские модницы создавали на своих головах настоящие произведения искусства, украшая искусственные волосы различными цветами, фруктовыми плодами, перьями птиц, драгоценностями и прочим. Интересно, что иногда дамы ездили на торжества сидя на полу своих карет, дабы не нарушить высокую конструкцию прически.
Что пытались скрыть европейцы под париками
Кто-то носил парики, чтобы отдать дань моде, а кто-то пытался скрыть смертельную венерическую болезнь, которая на протяжении нескольких столетий не давала покоя Европе. Сифилис стал поистине проклятием многих людей Европы: от королей и аристократов до простых людей. Так как одним из явных и заметных симптомов было выпадение волос, то ношение париков стало просто необходимостью, которая помогла избежать позора.
Болезнь не щадила никого, даже королевских особ, поэтому вся верхушка общества не могла позволить себе появляться на публике с залысинами и кровавыми язвами; для этого придумали скрывать наличие болезни под париками, которые стали символом высокого статуса и неотъемлемым атрибутом каждого состоятельного европейца
Со временем к парикам настолько привыкли, что уже не представляли без них жизнь. Причем у каждого европейца должно было быть хотя бы несколько париков: черный и коричневый – для повседневного ношения, а белый – для праздников и других важных мероприятий. Если в арсенале не было белого парика, тогда хорошенько припудривали или посыпали мукой темный цвет. Парики из людских волос были на вес золота. Из-за этого многие свои волосы завещали близким родственникам, а также не брезговали их срезать с голов казненных убийц, воров и других преступников.
Появление париков в Российской империи
Первые парики в Россию привез император Петр I. Он предпочитал обычную короткую модель, без всяких излишеств - его цена была 5 рублей, что считалось довольно недорогим вариантом в то время. Женская половина сразу же полюбила привезенный из Европы аксессуар, а вот у русских мужчин он не вызвал такого восторга. Чиновники нехотя, но носили по долгу службы искусственные волосы, а вот духовенство буквально в штыки восприняло нововведение в российской моде.
Указом императора были созданы свои мастерские, где занялись изготовлением париков, так как Петр I не хотел быть зависимым от импорта. За производство париков были ответственны крепостные мастера, которых тогда прозвали тупейными художниками. А в 1730-х годах фаворит русской императрицы Анны Иоанновны, Эрнст Иоганн Бирон, ввел в России немецкую моду на упрощенные парики. После этого начали использовать «прусскую косу» вместо пышных и замудренных конструкций искусственных шевелюр.
В России использовали более упрощенные модели париков, предпочитая «прусскую косу» вместо пышных конструкций искусственных волос
А вот с подачи Екатерины Великой, мужчин обязали ходить с прической «а-ля будера», напоминающую крысиный хвостик, обмотанный черной лентой. Еще парик стал частью обмундирования армейцев. Однако фаворит императрицы, Григорий Потемкин, предложил отказаться от париков на военной службе, так как они требовали определенного ухода, который в полевых условиях нереален. А вот сама мода на парики в обществе была на плаву еще до конца XVIII столетия, но потом сошла на нет.
Актуальность в современном мире
Спустя два столетия парики вновь взошли на пьедестал, вернув утраченную популярность. Правда теперь никто не обязывал людей на ношение искусственной шевелюры, это было добровольным решением. Благодаря синтетической эволюции XX века парики стали общедоступным, комфортным и красивым аксессуаром.
В ХХ веке парики вновь вернулись в моду, став доступным, красивым и комфортным в ношении аксессуаром
В конце 50-х годов ученые Японии разработали практически невесомые волокна, добыв их из водорослей, назвав их канекалоном. С той поры начался новый виток в истории искусственных волос. В 70-е годы такие парики стали бестселлерами, лишь только появившись на мировом рынке. В 90-е американские супер-стар показывали женщинам всей планеты смелые и яркие эксперименты со своей внешностью, вдохновляя их также попробовать изменить свой имидж.
В наши дни технологии продолжают развиваться, сейчас модно наращивать волосы. Это позволяет быстро и легко сделать свою шевелюру длиннее и объемней. Однако парики навряд ли выйдут из моды. Их широко используют актеры, модели и другие знаменитости для быстрого изменения внешности и создания новых экстравагантных образов. Но и среди обычного населения парики также пользуются популярностью.
Они помогают скрыть залысины и другие дефекты своих волос, изменить внешность до неузнаваемости, дополнить образ, подчеркнуть уникальность и так далее. Люди так устроены, что всегда стремятся к чему-то новому и прекрасному, поэтому парики вряд ли когда-нибудь потеряют свою актуальность.
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