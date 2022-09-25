Как в Древнем Египте появились парики, и почему в Средневековье их считали происками дьявола

Причины появления первых париков

Изделия из натуральных человеческих волос могли себе позволить лишь фараоны и другая элита, другие же довольствовались париками из конского волоса, шерсти овец, яков, буйволов, на худой конец мастерили парики из пакли

Распространение моды

Мода на накладные волосы начала активно распространяться к середине первого тысячелетия до нашей эры, парики завоевали страны Востока и Средиземного моря

Запрет в средневековье и расцвет золотой эпохи париков

Еще Климент Александрийский (фото слева), примерно в 200 г. н. э., писал, что те, кто носит парик, не может получить сан священника, так как Божие благословение не сможет пройти сквозь искусственные волосы. А христианский теолог Тертуллиан (фото справа) говорил: «Все парики - личины и измышления дьявола...Если вы не отвергнете чужой волос как богопротивный, я вызываю ненависть к нему у вас, напоминая, что он может происходить с головы проклятого или нечистого человека»

О модном триумфе английской королевы Елизаветы I быстро узнал французский король Людовик XIV, который буквально сразу обязал все знатное мужское сословие носить парик

Что пытались скрыть европейцы под париками

Болезнь не щадила никого, даже королевских особ, поэтому вся верхушка общества не могла позволить себе появляться на публике с залысинами и кровавыми язвами; для этого придумали скрывать наличие болезни под париками, которые стали символом высокого статуса и неотъемлемым атрибутом каждого состоятельного европейца

Появление париков в Российской империи

В России использовали более упрощенные модели париков, предпочитая «прусскую косу» вместо пышных конструкций искусственных волос

Актуальность в современном мире

В ХХ веке парики вновь вернулись в моду, став доступным, красивым и комфортным в ношении аксессуаром