Самые пышные похороны известных людей

15 ноября 1982 года состоялись похороны Леонида Ильича Брежнева на Красной площади. Как и на проводах в последний путь его предшественников, к пышной процессии присоединились тысячи граждан. Похороны — неотъемлемая часть жизни, а поскольку многие знаменитости и политические деятели живут на широкую ногу, в последний путь их провожают соответствующим образом.









Леонида Брежнева, скончавшегося 10 ноября 1982 года, как и других советских генсеков, хоронили с особой помпой, правда, стоимость подобной процессии доподлинно не известна.





Вся церемония была обставлена чрезвычайно пышно, но не была лишена некоторых казусов. Как правило, во время похорон советских вождей было принято нести за гробом с телом покойного бархатные подушечки с орденами и медалями, причем обязанность эта возлагалась только на старших офицеров.





Каждый офицер нес подушечку с одним орденом. У Брежнева же их было более двух сотен. Пришлось некоторые награды совмещать, и почетный офицерский эскорт составил 44 человека.





В течение трех дней тело генсека было выставлено в Колонном зале Дома союзов, где его посетили несколько сотен тысяч человек. Похоронили Брежнева у Кремлевской стены, причем в этот момент на пять минут остановили свою работу все предприятия и организации страны, что в сумме также стоило немалых денег.





Майкл Джексон был настоящим королем поп-музыки, и его смерть, как и жизнь, была окутана громкими скандалами: певец скончался в 2009 году от передозировки пропофола, в которой был виноват его личный врач.





Похоронили Джексона лишь спустя два месяца после смерти в «Великом мавзолее» голливудского кладбища Forest Lawn. Среди гостей были только родственники и близкие друзья певца, зато аккредитацию получили несколько сотен журналистов, а в прямом эфире церемонию смотрели миллионы американцев.





Трансляция был разрешена лишь до того момента, когда позолоченный гроб с телом прибыл на катафалке. Затем некоторое время церемонию показывали с камер вертолетов, но вскоре и это прервалось.





После того как король поп-музыки был захоронен в огромной часовне, приглашенные отправились на поминальный ужин в итальянский ресторан.





Гроб артиста, названный «Прометей», был выполнен из бронзы и покрыт 14-каратным золотым напылением, а внутри обит ярко-голубой вельветовой тканью. Стоило это изделие 25 тысяч долларов.





Вся церемония, хоть и заняла полтора часа, обошлась родственникам певца в сумму, близкую к миллиону долларов.



Джеймс Браун, крестный отец соула, скончался в возрасте 73 лет от сердечного приступа на фоне пневмонии. Похороны любителя шика и блеска были обставлены соответствующе.





Прощание с ним состоялось в нью-йоркском театре «Аполло» в Гарлеме. Его гроб был практически таким же, как гроб Майкла Джексона, соответственно, и его цена была заоблачной.





Похороны Элвиса Пресли, еще одного «короля», на сей раз рок-н-ролла, в 1977 году стоили 23 789 долларов (больше ста тысяч в пересчете на курс наших дней).





Когда известия о смерти певца появились в газетах, 25 000 фанатов за два дня окружили его поместье в Мемфисе.





Пышную церемонию родственники оплатили за счет самого почившего, а некоторые даже умудрились заработать кругленькую сумму. Сами похороны были закрыты для прессы, однако один из кузенов Пресли продал фото тела певца в гробу за 18 тысяч долларов.

А журнал с фото на обложке купили в количестве 6,5 миллионов копий Маргарет Тэтчер, или Железная леди, была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год и умерла в апреле 2013-го от инсульта.На похороны политика было потрачено 1,8 миллиона долларов. Причем баснословная сумма была взята не только с имущества Маргарет Тэтчер, но и с налогов граждан.При этом на саму церемонию в соборе Святого Павла было потрачено лишь 400 тысяч долларов, а остальная сумма пошла на обеспечение безопасности на похоронах.Еще 31 тысяча долларов была направлена службе скорой медицинской помощи в Лондоне. Неудивительно, что среди граждан возникли многочисленные акции протестов, ведь политикой Тэтчер были довольны далеко не все, а потому траты денег из бюджета не всех обрадовали.Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе и почетный гражданин Соединенных Штатов, был похоронен с еще большей помпой . Поскольку Черчилль сыграл большую роль в окончании Второй мировой войны, его похороны в 1965 году соответствовали церемониям, которые проводятся только для членов королевской семьи.В 1965 году на организацию похорон политика потратили 258 тысяч долларов, что по сегодняшним меркам соответствует 4,2 миллиона.Принцесса Диана, супруга принца Чарльза Уэльского и любимица англичан и людей по всему миру, погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. На пышные похороны потратили 7,7 миллиона долларов (11,8 миллиона на сегодняшний день).Неизвестно какие, но явно довольно крупные суммы денег потратили обычные граждане: с 1 по 8 сентября к Букингемскому дворцу, Сент-Джеймсскому дворцу и Кенсингтонскому дворцу в память о Диане было возложено 5 миллионов букетов цветов общим весом от 10 до 15 тысяч тонн.6 сентября более миллиона человек стали свидетелями похоронной процессии, а колокол Вестминстерского аббатства бил каждую минуту, когда гроб с телом Дианы перевозили на церемониальном пушечном лафете.Папа римский Иоанн Павел II, лидер католической церкви, возглавлял ее с 1978 по 2005 год, вплоть до своей смерти. В последний путь его провожали с помпой.Похороны Иоанна Павла II стоили организаторам 11,9 миллиона долларов. Как и в случае с Тэтчер, самой большой статьей расходов стало обеспечение безопасности, поскольку на церемонии присутствовали четыре короля, пять королев и 70 президентов . Королева Елизавета, 101-летняя королева-мать, скончалась в 2002 году, а для ее проводов организовали очень пышные похороны в Вестминстерском аббатстве.Общая стоимость похорон составила 9 миллионов долларов (по сегодняшним меркам эта сумма равна 12,5 миллионам долларов). На охрану процессии министерством обороны была выделена сумма в 462 тысячи долларов, а расходы на услуги полиции так и остались неизвестными.После 101 удара колокола последовали две минуты молчания, когда все производства были остановлены и даже самолеты не поднимались в небо из аэропортов Хитроу и Гатвик. Крышка и без того дорогого гроба была украшена короной Британской империи со знаменитым бриллиантом «Кохинор».Джона Кеннеди, одного из самых любимых президентов в истории США, убили в 1963 году. Местом захоронения был выбран участок на Арлингтонском национальном кладбище, стоимость которого составила 13 миллионов долларов.Проститься с президентом вдоль улиц по маршруту движения процессии выстроилось около 800 тысяч человек. Затем последовала месса в соборе, после которой процессия направилась к Арлингтонскому национальному кладбищу.Гроб с телом президента перемещали на пушечном лафете, впереди которого вели черного жеребца. Когда гроб был опущен в землю, вдова Кеннеди зажгла на могиле вечный огонь.Всю церемонию транслировали три общенациональных канала, а вся стоимость похорон составила 15 миллионов долларов.Ким Чен Ир, верховный лидер Северной Кореи, еще при жизни создал культ самого себя, поэтому его смерть вызвала массовую истерию среди его окружения и простого населения.Так, была воздвигнута статуя Ким Чен Ира стоимостью 10 миллионов долларов.Поскольку генсека было решено забальзамировать, были привлечены российские специалисты. Их работа и специальный саркофаг стоили, по данным СМИ, миллион долларов.Рональд Рейган, бывший голливудский актер и президент США с 1980 по 1988 год, скончался в 2004-м. Похоронная церемония обошлась организаторам в 400 миллионов долларов.Помимо этого, в США на день пришлось закрыть фондовый рынок из-за продолжительного траура, что привело к огромным финансовым потерям.Похороны японского императора Хирохито состоялись в 1989 году и на тот момент обошлись в 76,4 миллиона долларов (139,3 миллиона долларов по текущему курсу).Кстати, стоимость даже среднестатистических похорон в Японии чаще всего превышает отметку в 20 тысяч долларов, так что неудивительно, что проводы в последний путь первых лиц государства обходятся в баснословные суммы.Похоронный кортеж императора составили 70 автомобилей. На них вместе с услугами сопровождения ушло 24 миллиона долларов.Еще 22 миллиона долларов потратили на возведение павильона в парке Сиднзюку-Геэн для проведения погребальных обрядов над телом Хирохито, в которых участвовали 225 человек.Генсек Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг 5 марта 1953 года в 21:50, а на следующий день тело вождя было выставлено в Колонном зале Дома Союзов для трехдневного прощания.В процессии приняло участие более двух миллионов человек, а в давке на Трубной площади погибло до двух тысяч человек. 9 марта забальзамированное тело Сталина было помещено в Мавзолей.Самые дорогие похороны в истории, если опираться на данные исторических книг, были устроены для Александра Македонского. По некоторым сведениям, их стоимость на сегодняшний день составила бы более 600 миллионов долларов.Саркофаг из чистого золота, золотая колесница и новая дорога, специально построенная из Персии в Египет, — это лишь немногие траты на проводы в последний путь великого императора-полководца . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)