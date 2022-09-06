С нами не соскучишься!

8 159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Самые пышные похороны известных людей

15 ноября 1982 года состоялись похороны Леонида Ильича Брежнева на Красной площади. Как и на проводах в последний путь его предшественников, к пышной процессии присоединились тысячи граждан. Похороны — неотъемлемая часть жизни, а поскольку многие знаменитости и политические деятели живут на широкую ногу, в последний путь их провожают соответствующим образом.

Самые пышные похороны известных людей

Самые пышные похороны известных людей
Леонида Брежнева, скончавшегося 10 ноября 1982 года, как и других советских генсеков, хоронили с особой помпой, правда, стоимость подобной процессии доподлинно не известна.

Самые пышные похороны известных людей
Вся церемония была обставлена чрезвычайно пышно, но не была лишена некоторых казусов. Как правило, во время похорон советских вождей было принято нести за гробом с телом покойного бархатные подушечки с орденами и медалями, причем обязанность эта возлагалась только на старших офицеров.

Самые пышные похороны известных людей
Каждый офицер нес подушечку с одним орденом. У Брежнева же их было более двух сотен. Пришлось некоторые награды совмещать, и почетный офицерский эскорт составил 44 человека.

Самые пышные похороны известных людей
В течение трех дней тело генсека было выставлено в Колонном зале Дома союзов, где его посетили несколько сотен тысяч человек. Похоронили Брежнева у Кремлевской стены, причем в этот момент на пять минут остановили свою работу все предприятия и организации страны, что в сумме также стоило немалых денег.

Самые пышные похороны известных людей
Майкл Джексон был настоящим королем поп-музыки, и его смерть, как и жизнь, была окутана громкими скандалами: певец скончался в 2009 году от передозировки пропофола, в которой был виноват его личный врач.

Самые пышные похороны известных людей
Похоронили Джексона лишь спустя два месяца после смерти в «Великом мавзолее» голливудского кладбища Forest Lawn. Среди гостей были только родственники и близкие друзья певца, зато аккредитацию получили несколько сотен журналистов, а в прямом эфире церемонию смотрели миллионы американцев.

Самые пышные похороны известных людей
Трансляция был разрешена лишь до того момента, когда позолоченный гроб с телом прибыл на катафалке. Затем некоторое время церемонию показывали с камер вертолетов, но вскоре и это прервалось.

Самые пышные похороны известных людей
После того как король поп-музыки был захоронен в огромной часовне, приглашенные отправились на поминальный ужин в итальянский ресторан.

Самые пышные похороны известных людей
Гроб артиста, названный «Прометей», был выполнен из бронзы и покрыт 14-каратным золотым напылением, а внутри обит ярко-голубой вельветовой тканью. Стоило это изделие 25 тысяч долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Вся церемония, хоть и заняла полтора часа, обошлась родственникам певца в сумму, близкую к миллиону долларов.
Самые пышные похороны известных людей
Джеймс Браун, крестный отец соула, скончался в возрасте 73 лет от сердечного приступа на фоне пневмонии. Похороны любителя шика и блеска были обставлены соответствующе.

Самые пышные похороны известных людей
Прощание с ним состоялось в нью-йоркском театре «Аполло» в Гарлеме. Его гроб был практически таким же, как гроб Майкла Джексона, соответственно, и его цена была заоблачной.

Самые пышные похороны известных людей
Похороны Элвиса Пресли, еще одного «короля», на сей раз рок-н-ролла, в 1977 году стоили 23 789 долларов (больше ста тысяч в пересчете на курс наших дней).

Самые пышные похороны известных людей
Когда известия о смерти певца появились в газетах, 25 000 фанатов за два дня окружили его поместье в Мемфисе.

Самые пышные похороны известных людей
Пышную церемонию родственники оплатили за счет самого почившего, а некоторые даже умудрились заработать кругленькую сумму. Сами похороны были закрыты для прессы, однако один из кузенов Пресли продал фото тела певца в гробу за 18 тысяч долларов.

А журнал с фото на обложке купили в количестве 6,5 миллионов копий.

Самые пышные похороны известных людей
Маргарет Тэтчер, или Железная леди, была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год и умерла в апреле 2013-го от инсульта.

Самые пышные похороны известных людей
На похороны политика было потрачено 1,8 миллиона долларов. Причем баснословная сумма была взята не только с имущества Маргарет Тэтчер, но и с налогов граждан.

Самые пышные похороны известных людей
При этом на саму церемонию в соборе Святого Павла было потрачено лишь 400 тысяч долларов, а остальная сумма пошла на обеспечение безопасности на похоронах.

Самые пышные похороны известных людей
Еще 31 тысяча долларов была направлена службе скорой медицинской помощи в Лондоне. Неудивительно, что среди граждан возникли многочисленные акции протестов, ведь политикой Тэтчер были довольны далеко не все, а потому траты денег из бюджета не всех обрадовали.
Самые пышные похороны известных людей
Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе и почетный гражданин Соединенных Штатов, был похоронен с еще большей помпой.
Самые пышные похороны известных людей
Поскольку Черчилль сыграл большую роль в окончании Второй мировой войны, его похороны в 1965 году соответствовали церемониям, которые проводятся только для членов королевской семьи.

Самые пышные похороны известных людей
В 1965 году на организацию похорон политика потратили 258 тысяч долларов, что по сегодняшним меркам соответствует 4,2 миллиона.

Самые пышные похороны известных людей
Принцесса Диана, супруга принца Чарльза Уэльского и любимица англичан и людей по всему миру, погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. На пышные похороны потратили 7,7 миллиона долларов (11,8 миллиона на сегодняшний день).

Самые пышные похороны известных людей
Неизвестно какие, но явно довольно крупные суммы денег потратили обычные граждане: с 1 по 8 сентября к Букингемскому дворцу, Сент-Джеймсскому дворцу и Кенсингтонскому дворцу в память о Диане было возложено 5 миллионов букетов цветов общим весом от 10 до 15 тысяч тонн.

Самые пышные похороны известных людей
6 сентября более миллиона человек стали свидетелями похоронной процессии, а колокол Вестминстерского аббатства бил каждую минуту, когда гроб с телом Дианы перевозили на церемониальном пушечном лафете.

Самые пышные похороны известных людей
Папа римский Иоанн Павел II, лидер католической церкви, возглавлял ее с 1978 по 2005 год, вплоть до своей смерти. В последний путь его провожали с помпой.

Самые пышные похороны известных людей
Похороны Иоанна Павла II стоили организаторам 11,9 миллиона долларов. Как и в случае с Тэтчер, самой большой статьей расходов стало обеспечение безопасности, поскольку на церемонии присутствовали четыре короля, пять королев и 70 президентов.

Самые пышные похороны известных людей
Королева Елизавета, 101-летняя королева-мать, скончалась в 2002 году, а для ее проводов организовали очень пышные похороны в Вестминстерском аббатстве.

Самые пышные похороны известных людей
Общая стоимость похорон составила 9 миллионов долларов (по сегодняшним меркам эта сумма равна 12,5 миллионам долларов). На охрану процессии министерством обороны была выделена сумма в 462 тысячи долларов, а расходы на услуги полиции так и остались неизвестными.
Самые пышные похороны известных людей
После 101 удара колокола последовали две минуты молчания, когда все производства были остановлены и даже самолеты не поднимались в небо из аэропортов Хитроу и Гатвик. Крышка и без того дорогого гроба была украшена короной Британской империи со знаменитым бриллиантом «Кохинор».
Самые пышные похороны известных людей
Джона Кеннеди, одного из самых любимых президентов в истории США, убили в 1963 году. Местом захоронения был выбран участок на Арлингтонском национальном кладбище, стоимость которого составила 13 миллионов долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Проститься с президентом вдоль улиц по маршруту движения процессии выстроилось около 800 тысяч человек. Затем последовала месса в соборе, после которой процессия направилась к Арлингтонскому национальному кладбищу.

Самые пышные похороны известных людей
Гроб с телом президента перемещали на пушечном лафете, впереди которого вели черного жеребца. Когда гроб был опущен в землю, вдова Кеннеди зажгла на могиле вечный огонь.

Самые пышные похороны известных людей
Всю церемонию транслировали три общенациональных канала, а вся стоимость похорон составила 15 миллионов долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Ким Чен Ир, верховный лидер Северной Кореи, еще при жизни создал культ самого себя, поэтому его смерть вызвала массовую истерию среди его окружения и простого населения.

Самые пышные похороны известных людей
Так, была воздвигнута статуя Ким Чен Ира стоимостью 10 миллионов долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Поскольку генсека было решено забальзамировать, были привлечены российские специалисты. Их работа и специальный саркофаг стоили, по данным СМИ, миллион долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Рональд Рейган, бывший голливудский актер и президент США с 1980 по 1988 год, скончался в 2004-м. Похоронная церемония обошлась организаторам в 400 миллионов долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Помимо этого, в США на день пришлось закрыть фондовый рынок из-за продолжительного траура, что привело к огромным финансовым потерям.

Самые пышные похороны известных людей
Похороны японского императора Хирохито состоялись в 1989 году и на тот момент обошлись в 76,4 миллиона долларов (139,3 миллиона долларов по текущему курсу).
Самые пышные похороны известных людей
Кстати, стоимость даже среднестатистических похорон в Японии чаще всего превышает отметку в 20 тысяч долларов, так что неудивительно, что проводы в последний путь первых лиц государства обходятся в баснословные суммы.

Самые пышные похороны известных людей
Похоронный кортеж императора составили 70 автомобилей. На них вместе с услугами сопровождения ушло 24 миллиона долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Еще 22 миллиона долларов потратили на возведение павильона в парке Сиднзюку-Геэн для проведения погребальных обрядов над телом Хирохито, в которых участвовали 225 человек.

Самые пышные похороны известных людей
Генсек Иосиф Сталин скончался от кровоизлияния в мозг 5 марта 1953 года в 21:50, а на следующий день тело вождя было выставлено в Колонном зале Дома Союзов для трехдневного прощания.

Самые пышные похороны известных людей
В процессии приняло участие более двух миллионов человек, а в давке на Трубной площади погибло до двух тысяч человек. 9 марта забальзамированное тело Сталина было помещено в Мавзолей.

Самые пышные похороны известных людей
Самые дорогие похороны в истории, если опираться на данные исторических книг, были устроены для Александра Македонского. По некоторым сведениям, их стоимость на сегодняшний день составила бы более 600 миллионов долларов.

Самые пышные похороны известных людей
Саркофаг из чистого золота, золотая колесница и новая дорога, специально построенная из Персии в Египет, — это лишь немногие траты на проводы в последний путь великого императора-полководца.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх