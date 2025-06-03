Как вырастить вешенки дома

Обычные грибы, которые мы покупаем в супермаркете, можно выращивать дома на субстрате из соломы. Многих эта технология интересует, но все же останавливает отсутствие мицелия. На самом деле снять урожай грибов можно сажая просто корешки от покупной вешенки. Рассмотрим технологию подробней.







Что потребуется:



полиэтиленовые прозрачные мешки; вешенки с магазина;



солома.



Процесс выращивания вешенки без мицелия



Для начала готовится субстрат.

Для него нужно поместить солому в воду, довести ее до кипения и кипятить 5 минут. Солома вынимается и остужается до комнатной температуры.Часть соломы нужно наложить на дно прозрачного полиэтиленового мешка. На нее под стенки укладываются несъедобные ножки грибов.Затем они присыпаются соломой, и снова раскладываются корешки вешенки. Так чередуя ярусы, необходимо заполнить весь мешок, хорошо спрессовав в нем субстрат. Затем он завязывается.Напротив корешков нужно сделать горизонтальные надрезы длиной по 5 см. Также требуется проделать дренажное отверстие снизу, чтобы стекла лишняя влага. Мешок помещается в теплое место с температурой 22-25°С на 20 дней, пока сквозь полиэтилен не будут заметны всходы. Свет в этом помещении не нужен.После начала формирования рылец грибниц, нужно переместить мешки в прохладное помещение с температурой 12-18°С и влажностью 80-85%. Это оптимальные условия для плодоношения.Обязательно 2 раза в сутки помещение требуется проветривать. На этой стадии грибы уже нуждаются в свете. Достаточно наличия окна. Если же выращивание происходит в погребе, то выполняется подсветка обычной лампочкой 8 часов.Через 10 дней нахождения в прохладном помещении грибы срезаются.С одного мешка можно снять 3 волны урожая, дальше он будет уже очень скудным.Первый урожай самый богатый, можно срезать как минимум 2 кг грибов с мешка.