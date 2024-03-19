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Какими были первые парашюты, и как произошел первый удачный прыжок



В разгар зимы 1783 года в небольшом прибрежном французском городке Монпелье возле обсерватории собралась толпа. В тот день Луи-Себастьян Ленорман обещал прыгнуть с крыши обсерватории — и при этом приземлиться без переломов. Никакой магии — Луи-Себастьян обещал представить изобретение, которое позже станет известным как «парашют».

У изобретения Луи-Себастьяна Ленормана (Louis-Sebastien Lenormand) было практическое применение — инженер хотел показать, что во время пожаров есть способ спрыгивать с крыши горящего здания и при этом остаться в живых. Изобретение состояло из деревянной основы — Луи-Себастьян использовал вяз — и льняной ткани.

До этого представления Луи-Себастьян не раз экспериментировал самостоятельно, что правда, прыгая с меньшей высоты. Так что в этот раз он наверняка и сам волновался. Тем более, что внизу с каждой минутой собиралось все больше и больше народу. Вот так 26 декабря 1783 года произошел первый в истории человечества успешный прыжок человека с парашютом — тогда он был больше похож на большой зонтик, чем на современный парашют. Луи-Себастьян действительно тогда прыгнул с крыши и приземлился, не поломав себе ни рук, ни ног.
Прыжок Луи-Себастьяна Ленормана 26 декабря 1783 г.

Прыжок Луи-Себастьяна Ленормана 26 декабря 1783 г.

 

Безусловно, Ленорман не был первым, кто додумался до такой идеи, но он был первым, кто доверил свою собственную жизнь такому изобретению — и при этом выжил. Если взглянуть на историю, то окажется, что парашюты в том или ином виде существовали — в реальности или в воображении — уже давно. Например, писатель династии Хань Сима Цянь рассказывает историю о легендарном китайском императоре Шуне, который бежал от своего отца-убийцы, взобравшись на крышу амбара и прыгнув с него с двумя бамбуковыми шляпами в руках.

В итальянской рукописи неизвестного автора 1470-х годов есть изображение парашюта — человек висит в воздухе на раме, к которой прикреплен конический купол. Буквально десять лет спустя Леонардо Да Винчи сделал свой набросок парашюта — более сложного, с квадратным каркасом. «Если у человека будет палатка из льна, палатка будет без отверстий и размером 12 сгибов вширь и в длину, то с ее помощью человек сможет спрыгнуть с любой высоты, не получив травм при приземлении», — написал Да Винчи под своим эскизом. Но, конечно, на деле он сам вряд ли пробовал прыгать с помощью своего изобретения.
Первое изображение парашюта в рукописи неизвестного итальянского автора 1470-х годов.

Первое изображение парашюта в рукописи неизвестного итальянского автора 1470-х годов.

 

Столетие спустя Фаусто Веранцио изучил эскиз парашюта Да Винчи и немного его усовершенствовал — он оставил квадратную раму, но купол сделал выпуклым на подобие паруса. Из-за существующего изображения этого изобретения под названием «Homo Volans» («Летучий человек»), на котором изображен мужчина, прыгающий с парашютом с колокольни Святого Марка в Венеции, долго думали, что именно этот прыжок и был первым в истории. Но Веранцио тогда было 65 лет и он был серьезно болен — вряд ли бы он решился прыгнуть, да и других сведений об этом прыжке нет — так что вряд ли он когда-либо происходил на самом деле.
Homo Volans - прыжок Фаусто Веранцио.

Homo Volans - прыжок Фаусто Веранцио.

 

Собственно, до того момента, как Луи-Себастьян Ленорман прыгнул с обсерватории, и слова-то такого как «парашют» не было. Это тоже было его вкладом в историю — Ленорман взял префикс с итальянского «пара», что означает «против» и французское слово «падение», то есть изобретение «против падения».

Успешный прыжок Ленормана дал толчок дальнейшим усовершенствованиям изобретения другими инженерами. Так, через два года Жан-Пьер Бланшар показал, что с помощью парашюта можно прыгать не только с крыш зданий, но и с более большой высоты — что правда, показал это не на своем примере, а на примере своей собаки, выбросив ее с воздушного шара. Он же стал придумывать как сделать парашют не на рама, а складным — так появился не льняной, а шелковый парашют. Еще через 10 лет еще один инженер — Андре Гарнерен самостоятельно прыгнул с помощью шелкового складного парашюта — и успешно приземлился. Теперь на месте его приземления стоит памятная табличка.
Прыжок Андре Гарнерена в 1797 году.

Прыжок Андре Гарнерена в 1797 году.

 

И только через сто лет Чарльз Бродвик внес новые существенные изменения в изобретение: он сложил парашют в рюкзак и сделал так, чтобы он открывался с помощью статической линейной системы — такие иногда используют и сегодня.
Схематическое изображение парашюта Андре Гарнерена.

Схематическое изображение парашюта Андре Гарнерена.

 

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