Когда речь заходит о технике и двигателях, человек почти гарантированно услышит понятие «лошадиная сила». Однако, кони бывают очень разные и совершенно очевидно, что арабские жеребцы, голландские тяжеловозы и монгольские пони – это животные с разными физическими способностями. Отсюда возникает простой и закономерный вопрос: сколько в одной лошади имеется лошадиных сил и есть ли они в животных вообще?
Лошадиная сила может быть только одна. /Фото: yaplakal.com.
Сегодня лошадиная сила фактически не используется в серьезной физике в качестве единицы измерения, несмотря на то, что она имеет свое собственное вполне конкретное числовое выражение в системе единиц измерения СИ. Правда установлено оно было намного позже того момента, когда понятие «лошадиной силы» появилось. Так, в октябре 1960-го года прошла XI Генеральная конференция по вопросам мер и весов. На ней ученые как раз и приняли ту самую Международную систему единиц СИ. Тогда же было решено, что одна лошадиная сила будет равняться 736 Ватт.
Одним из открывателей был Джеймс Уатт. /Фото: alace.com.
Впервые понятие лошадиных сил в физику и механику ввел английский изобретатель Джеймс Ватт, который изучал работу лошадей на угольных шахтах. В качестве тяглой силы там использовались небольшие, но мощные лошадки, которые тянули вагонетки с добытым сырьем. Рассчитав средний вес лошади, груза и высоту на который поднимается этот самый груз, Джеймс Ватт получил первое значение лошадиной силы. Так получилось, что одна шахтерская лошадь может поднять 150 кг угля с глубины 30 метров.
У разных ученых получались разные величины. /Фото: imhoclub.by.
Проблема «лошадиной силы» как единицы измерения была в том, что она получилась недостаточно точной, поэтому неоднократно уточнялась. Более того, разные исследователи в ходе своих экспериментов в XVIII столетии получали разные величины. Лошадиная сила Дезагюлье равнялась 103 кгс*м/с, Смитона – 53 кгс*м/с, Тредгольда – 64 кгс*м/с, Ватта – 76 кгс*м/с. Получалось так из-за разных вводных при начале расчётов. В первую очередь, из-за разницы в породах лошадей. Тем не менее, за неимением лучшей альтернативы лошадиные силы использовались вплоть до Второго конгресса Британской Научной ассоциации 1882 года. Тогда они были изменены на новую, более конкретную единицу измерения мощности – Ватты.
Таким образом, количество лошадиных сил в конкретной лошади зависит оттого, чья и какая именно измерительная система мощности используется при выяснении вопроса.
Конкретная лошадиная сила была высчитана только в 1960-е годы. /Фото: famt.ru.
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