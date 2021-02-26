Как выжать из маленькой ванной максимум

В маленькой ванной комнате следует тщательно продумать не только расположение таких основных элементов, как раковина, унитаз и ванна, но ещё и задуматься о хранении, дизайне и максимальном удобстве для семьи.

Когда места недостаточно, необходимо продумать каждую деталь, и тогда ванная комната будет максимально комфортной, а также стильной и приятной глазу. Для того чтобы выжать максимум из маленькой ванной, предлагаем вам ознакомиться с 10 полезными советами.



Выбирайте цвета и оттенки, приближенные к светлым и белому, чтобы визуально расширить пространство



Оборудуйте ниши в ванной, которые будут настоящим спасением для хранения



Глянцевые и зеркальные поверхности отражают свет, визуально расширяя пространство — используйте этот трюк в маленькой ванной



Ванна может быть с успехом заменена душевой кабиной



Сделайте вертикальное хранение на стене из открытых полок или стеллажей







Чтобы хранение смотрелось аккуратно и не громоздко, установите корзины



Используйте несколько источников света, ведь именно хорошее освещение будет делать комнату визуально больше



Зонируйте пространство ванной при помощи отделки



Небольшие раковины и унитазы, меньше стандартных размеров, можно найти во многих специализированных магазинах



Установите стиральную машинку под раковиной, тем самым экономя пространство

