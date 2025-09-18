Компактные вещи, которые влезут даже в квартиру площадью 20 кв.м.

Если вы живете в маленькой квартире, где не хватает места даже для базовой мебели и бытовой техники, это не повод отказываться от вещей, необходимых для комфортной жизни. Просто нужно выбирать компактные модели, которые занимают минимум места, но при этом отлично справляются со своими задачами. Novate.

1. Пуф-столик

2. Маленькая посудомоечная машина

3. Стеллаж

4. Складной стол

5. Электрическая плита

6. Кресло-кровать

7. Ящики под кроватью

8. Настенная стиральная машина

ru рассказывает о некоторых из них.Предмет выполняет одновременно функцию пуфа и столикаЖурнальный столик в гостиной не является предметом первой необходимости, но если вы любите выпить кофе, сидя на диване, посмотреть серил в компании фастфуда или просто красиво разложить любимые журналы, тогда желательно обзавестись таким предметом. Вместо полноценного круглого или прямоугольного столика, который может отнять драгоценные метры, выбирайте компактное изделие. Это может быть приставная модель или столик, который одним движением руки превращается в пуфик. Идеальное решение, когда приходят гости, ведь у вас появляется дополнительное место для сидения.На заметку: Для обустройства маленькой квартиры старайтесь выбирать предметы, которые совмещают в себе сразу две или даже три функции. Тогда получится заполнить жилье всем необходимым, и при этом оставить свободное пространство.Настольная посудомойка не занимает много местаПосудомоечная машина в малогабаритке – это роскошь. На крохотной кухне для нее редко находится место, поэтому владельцы часто отказываются от бытовой техники, предпочитая мыть посуду руками. Однако есть и другой вариант решения проблемы: обратите внимание на компактные настольные машинки, которые можно расположить на любой горизонтальной поверхности.У них предусмотрено два варианта использования: можно подключить прибор к коммуникациям и автоматизировать подачу/слив воды через шланг либо делать это вручную.Понятно, что с большим объемом посуды такая машинка не справится, но если вы живете один или не имеете привычки копить грязные тарелки, то почему бы и нет? Обычно, у таких приборов есть два режима работы: программа, предназначенная для мытья сильнозагрязненных предметов, и экспресс-мойка, длительность которой составляет 15 минут. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать тот или иной цикл.Узкий стеллаж займет угол или впишется в кладовкуВ квартире не хватает мест для хранения? Как насчет того, чтобы в свободном углу, который всегда пустовал, поставить узкий стеллаж? Он займет намного меньше места, чем полноценная модель или же шкаф, но при этом отлично подойдет для расположения книг, посуды, игрушек, сувениров и прочих вещиц.Измерьте площадь, которая есть в наличии, и, исходя из полученных цифр, выбирайте мебель. В магазине можно найти модели шириной 30 сантиметров и даже меньше, поэтому вы без труда заполните пустующий угол. Выбирайте глубокий стеллаж высотой до потолка, чтобы увеличить площадь хранения и максимально освободить горизонтальные поверхности в квартире.Компактные решения для вашей кухниКухня настолько маленькая, что на ней с трудом получается разместить полноценную обеденную зону? Есть два варианта: переместить ее в гостиную или выбрать компактную мебель, которая займет минимум места в комнате. Во втором случае на помощь придет складной узкий стол, который в сложенном состоянии можно хранить даже за дверью. При желании можно будет разложить всего одну часть, а если придут гости и потребуется больше места, то и вторую. Прекрасное решение для тех, кто не имеет возможности выделить место под габаритный стол и стулья, но при этом хочет полноценно проводить время на кухне с семьей и друзьями.Кстати, стулья тоже можно купить складные, и по окончании трапезы убирать их на балкон либо вешать на крючок. Вам кажется, что они будут неудобными? Тогда обратите внимание на табуреты, которые можно поставить друг на друга или спрятать под стол. Еще один отличный вариант экономии пространства.Вместо полноценной плиты выбирайте переносную электрическуюМы все реже готовим дома, предпочитая заказывать доставку или ужинать в кафе. Поэтому большая четырехконфорочная плита, которая раньше стояла в каждой второй квартире, нужна далеко не всем. Конечно, в просторном доме можно смело установить даже ту бытовую технику, которая редко используется, но если речь идет о маленьком пространстве, лучше отдать предпочтение компактной плите на одну иди две конфорки.Хорошо, если она будет не встроенная, а переносная – тогда вы сможете без проблем убирать прибор в шкаф, когда он будет не нужен. Такая плита не требует сложного подключения или дополнительных коммуникаций – достаточно обыкновенной розетки.Кресло служит дополнительным спальным местомВ маленькой квартире сложно найти место даже для удобного дивана, не говоря уже о полноценной кровати – неудивительно, что вопрос спальных мест стоит очень остро. Если у вас большая семья, которая вынуждена жить в студии, или вы часто принимаете гостей с ночевкой, подумайте о том, чтобы купить небольшое раскладное кресло, которое при необходимости трансформируется в полноценную кровать.Хорошо, если спинка будет фиксироваться в нескольких положениях – тогда вы сможете с комфортом разместится в кресле, даже когда оно будет собрано. Конечно, в качестве основного спального места такую мебель лучше не использовать, иначе спина вам спасибо не скажет. Но разместить на раскладном кресле друзей или родственников, которые приехали на пару дней, – вполне.Размещайте под кроватью ящики или кофрыВопрос хранения в крохотной квартире стоит очень остро, поэтому важно задействовать каждый свободный метр. Взять, к примеру, спальню. Место под кроватью обычно пустует, а это – невиданная роскошь для владельцев малогабариток. Идеальный вариант – купить модель со встроенными ящиками, но если вы пока не планируете обновлять кровать, можно пойти другим путем. Просто закажите на маркетплейсе специальные кофры для хранения и складывайте в них постельное белье, запасные подушки и одеяла, сезонную одежду и обувь и пр. Вместо кофров можно использовать плетеные корзины и даже обычные картонные коробки. Обратите внимание, что лаконичные однотонные модели хорошо впишутся в любой интерьер, а вот яркие, плетеные или с принтами нужно подбирать в соответствие со стилем квартиры.Обратите внимание: Чтобы вы без проблем могли выдвигать ящики из-под кровати, они должны быть снабжены колесиками и/или ручками. В противном случае доступность и удобство системы хранения окажется под вопросом.Стиральная машина располагается на стенеЕсли ни в ванной, ни на кухне нет места для полноценной стиральной машины, не думайте, что вам придется стирать вручную. В современных магазинах можно найти настенные модели, которые удобно разместятся даже в крохотном санузле. Такую машинку можно повесить над унитазом или сделать в нише компактный шкаф.Конечно, рассчитывать на то, что она постирает сразу пять килограммов грязного белья, не приходится – у подобных моделей максимальная загрузка составляет всего три килограмма. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Тем более, если вы живете один или у вас нет привычки неделю копить грязное белье, машинка без проблем справится с возложенными на нее обязанностями.