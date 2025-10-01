Какими были советские полуфабрикаты и снеки, и чем они отличались от сегодняшних

Советская пищевая промышленность, может, и не отличалась широтой ассортимента товаров, особенно в сравнении с сегодняшним днем, однако имела один огромный плюс, часто недоступный современным производителям - это максимальная натуральность. Причем относилось это не только к традиционным продуктам питания, но и к полуфабрикатам, а также тому, что сегодня принято величать снеками. Супы в пакетах, бульонные кубики и даже чипсы - все, что сегодня ассоциируется с исключительной вредностью, в СССР производилось из натуральных ингредиентов. Потому и вкус их для многих бывших советских граждан остался неповторимым и незабываемым.
1. Чипсы
В СССР были свои, невредные чипсы. /Фото: ok.ru
Советский аналог западным чипсам в своем первом варианте носил название «Хрустящий картофель Московский», на начало его производства пришлось на уже далекий 1963 год. Само собой, что выпускало его государственное предприятие, и соблюдения ГОСТа было неукоснительным. Поэтому химических добавок в нем не наблюдалось, а те, кто пробовал этот продукт, говорят, что, в отличие от современных, советские чипсы действительно имели вкус картофеля, а не бесконечных усилителей. В пользу натуральности «Хрустящего картофеля Московского» говорит и срок его годности, который составлял всего тридцать дней.
2. Картофель фри
Почти забытый советский полуфабрикат. /Фото: sb.by
А вот о существовании этого продукта во времена СССР уже мало кто вспомнит. И напрасно, ведь наличие в те годы в продаже продукта под названием «гарнирный картофель быстрозамороженный» доказывало налаженную систему производства полуфабрикатов не только в виде котлет, но и овощей. Продукт фактически представлял собой советскую вариацию знаменитой картошки фри. Изготовляли его из свежих клубней, которые нарезали на одинаковые по размеру брусочки с гладкой поверхностью. Предназначение его указывалось как быстрый способ приготовления гарнира ко вторым блюдам, потому что продукт нужно было просто разогреть или обжарить в замороженном виде до готовности.
3. Кукурузные палочки
Миллионы советских детишек обожали кукурузные палочки. /Фото: vk.com
Одним из самых любимых советскими детьми, да и взрослыми, лакомств были сладкие кукурузные палочки. Производство этого продукта было развернуто в СССР в 1963 году на базе Днепропетровского комбината пищевых концентратов, а технологию и оборудование для него разработал В.Я.Крикунов. Ассортимент вкусов палочек был невелик: самые распространенные - это сладкие, посыпанные сахарной пудрой, но можно было найти и варианты с другими ароматизаторами, например, лимонным.
4. Супы-концентраты
Даже супы-концентраты в СССР были натуральными. /Фото: yaplakal.com
Это сегодня мимо супов в пакетиках или стаканчиках, стоящих на полках магазинов, пройдет большинство покупателей, ведь все знают о том, что натурального в них толком ничего не осталось. Но так было не всегда: в советские времена также производились супы-концентраты, однако они были натуральными. Выпускали их в пакетах или брикетах - самыми популярными был гороховый суп или вариации с мясом. Причем, в отличие от современных аналогов, кусочки говядины или свинины в продукте были настоящими, а никакой химии не было и в помине - достаточно просто посмотреть на состав.
5. Бульонные кубики
Бульонные кубики - известный в СССР товар. /Фото: trendymen.ru
Довольно популярным продуктом в советское время были бульонные кубики. Причем, по сравнению с современными аналогами, они, во-первых, действительно производились кубической формы, а во-вторых, изготавливались из натуральных продуктов высшего качества. Так, в их составе можно было найти мясо, экстракты овощей, жир, соли, сахара, различные приправы и крахмала. Кроме того, любили их покупать еще и благодаря упаковке из добротной жести, которую ни в коем случае не выбрасывали, а использовали в хозяйстве, например, для хранения мелких вещей.
