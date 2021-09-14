5 любимых книг гениального учёного Альберта Эйнштейна

Что любил читать известный учёный, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн? Заметки, воспоминания и интервью сохранили для нас эти данные. На прикроватном столике – Сервантес, в газете за завтраком – юмористические очерки Б. Ковнера. А для души – «Трактат о человеческой природе» и «Разоблачённая Изида». Гений плохого не посоветует!
Дон Кихот
Мигель де Сервантес
Альберт Эйнштейн мог забыть перед сном надеть пижаму, но никогда не забывал взять с ночного столика книгу «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Это роман, от которого он получал наивысшее удовольствие. Эйнштейн всегда перечитывал «Дон Кихота» для релаксации, книга помогала учёному думать. «Это драма, драма идей. Её должен проглотить каждый, кто хоть как-нибудь интересуется наукой», – говорил Эйнштейн.
Трактат о человеческой природе
Давид Юм
«Трактат о человеческой природе» Давида Юма, по словам самого Альберта Эйнштейна, оказал большое влияние на его развитие.
None
B. Kovner
None – любимое чтение Альберта Эйнштейна в последние месяцы его жизни. Это юмористические истории Б. Ковнера, колумниста газеты Jewish Daily Forward. Ковнер (настоящее имя Якоб Адлер) писал небольшие рассказы для своей газеты. Эйнштейн каждый раз с нетерпением ждал выхода нового эпизода.
Разоблачённая Изида
Елена Блаватская
«Разоблачённая Изида» Елены Блаватской была одной из самых любимых книг Альберта Эйнштейна. Книга исследует природу и происхождение магии, в ней серьёзно обсуждаются оккультные науки.
Братья Карамазовы
Федор Михайлович Достоевский
Известно, что Эйнштейн на протяжении всей жизни перечитывал «Братьев Карамазовых» Фёдора Михайловича Достоевского несколько раз.
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