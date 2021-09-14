5 любимых книг гениального учёного Альберта Эйнштейна

Что любил читать известный учёный, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн? Заметки, воспоминания и интервью сохранили для нас эти данные. На прикроватном столике – Сервантес, в газете за завтраком – юмористические очерки Б. Ковнера. А для души – «Трактат о человеческой природе» и «Разоблачённая Изида». Гений плохого не посоветует!









Дон Кихот

Трактат о человеческой природе

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Разоблачённая Изида

Братья Карамазовы