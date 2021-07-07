Идеи обустройства душа на открытом воздухе

Что может быть приятней, чем принять летний душ после работ в саду или огороде. Теплая вода, нагретая солнцем, дарит прекрасные ощущения! Конечно, можно заказать уже готовую душевую кабинку для улицы, но лучшей идеей станет изготовление летнего душа своими руками.

Так вы сэкономите деньги и получите душ, который удовлетворит всем вашим требованиям и отлично впишется в ландшафтный дизайн. Используйте самые простые материалы для создания чудесного летнего душа на своем участке.





























































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