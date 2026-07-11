Топ-10 цветов-самосевок

Что делать, если нет времени и возможности часто работать на даче, а любоваться цветами все равно хочется? Кто-то посоветует засадить все многолетниками. Это, конечно, выход, но у нас есть другое, более интересное решение.

Что больше всего не нравится садоводам в однолетних цветах? То, что их надо каждую весну сеять.

Что такое цветы-самосейки

Лучшие цветы-самосейки для сада

Календула (ноготки)

Эшшольция

Алиссум, или лобулярия

Львиный зев

Петуния

Лаватера

Незабудка

Космея

Васильки

Ипомея

Особенности ухода за цветами, которые размножаются самосевом

Ежегодно в начале цветочного сезона начинаются проблемы: то семена не купили, то в положенный срок посеять забыли, то погода неподходящая… А потом на смену приходят сложности с рассадой: плохо взошла, завяла, не растет… Одним словом, сплошная головная боль. Избавить вас от всех этих проблем смогут цветы-самосевы, они же самосейки.Среди однолетних растений есть группа цветов, которые способны размножаться сами. У них, как и у всех летников, за один сезон полностью проходит весь цикл развития и осенью созревают семена. Они высыпаются на землю и с помощью ветра, животных, птиц и т.д. разносятся по всему участку. Семена самосеек спокойно зимуют, а весной оживают и дают многочисленные всходы. Так один цветок способен оставить после себя большое количество новых растений. Благодаря этому отпадает необходимость каждую весну сеять и заниматься рассадой.По сравнению со своими собратьями, посеянными весной, всходы цветов-самосевов более выносливые, лучше растут и раньше начинают цвести.Способность размножаться самосевом имеют также и некоторые двулетние и многолетние растения.Мы хотим представить вам топ-10 лучших цветов-самосеек.Ее желто-оранжевые цветы радуют глаз с лета и до глубокой осени.Календула совершенно неприхотлива в уходе, за что ее любят даже ленивые цветоводы. Семена спокойно переносят зиму и весной активно всходят без участия человека. Если вы рассадите молодые растения на расстояние 20-30 см друг от друга, то получите достаточно большой куст, весь усыпанный цветами, постоянно сменяющими друг друга. Чтобы продлить его цветение, время от времени прищипывайте верхушки. Высота растения – 50-70 см.Календула активно используется в медицине, т.к. обладает бактерицидным действием.Свое название цветок получил в честь русского ботаника и путешественника Эшшольца. Растение может иметь расцветку от белой до оранжевой, но наиболее распространены желтая и оранжевая. Именно такие цветы чаще всего встречаются в цветниках наших дачников.Эшшольция абсолютно непривередлива. Она будет радовать вас своим цветением, даже если вы посадите ее в сухую бесплодную песчаную почву. Не растение, а аскет.Продолжительное цветение длится с начала лета и до середины осени. Растение невысокое, не превышает 25-40 см. Благодаря способности самостоятельно размножаться самосевом, используется не только на клумбах, но и в мавританских газонах.Алиссум еще называют лобулярией морской, хотя в действительности это разные растения. У алиссума желтые цветы, а у лобулярии они могут быть белого, фиолетового и розового цвета. Алиссум и лобулярия являются близкими родственниками, очень похожи, поэтому многие их просто не различают.Эти почвопокровные растения обладают невероятно нежным медовым ароматом. Цветение начинается в мае и продолжается у некоторых сортов до самых морозов. Мелкие цветочки настолько густо усыпают весь куст, что из-за них практически не видно листьев и стеблей. Эти растения часто используют при создании альпийских горок и миксбордеров, т.к. их высота не превышает 15-40 см.Если вы хотите продлить срок цветения лобулярии, регулярно срезайте все увядшие соцветия. Однако не забывайте: если вы удалите их все, растение останется без семян и не сможет размножиться самосевом.Львиный зев получил свое название за цветок интересной формы, напоминающий пас ть царя зверей. Имеет это растение еще одно название – антиринум.Яркость цветов львиного зева просто поражает. Желтые, розовые, фиолетовые, синие, оранжевые соцветия украшают цветник с самого начала лета. Продолжается это буйство красок до заморозков.Высота растения достигает 60, а иногда даже 100 см. Используется не только для украшения клумб, но и для букетов.Петуния возделывается как культурное растение уже более двух веков, однако у нас широкую известность она получила всего несколько десятилетий назад. Зато по популярности теперь с ней не может сравниться, наверное, ни один садовый цветок.Какие только сорта и гибриды не выведены селекционерами: и махровые, и ампельные, и двухцветные, с разнообразными расцветками (есть даже черная петуния). Однако самосевом размножаются только самые простые, одноцветные немахровые сорта.Растущие рядом петунии разных цветов могут переопылиться. Поэтому не удивляйтесь, если однажды вы обнаружите у себя в цветнике растения какого-то нового цвета.Дикая роза, хатьма – это все о ней, лаватере, цветке из семейства мальвовые. Если вы внимательно посмотрите на ее воронковидные цветочки, то сразу обнаружите сходство с мальвой.Высота растения может достигать 120 см, а диаметр цветков – 6-10 см. Мощные, усыпанные большими цветами кусты украшают цветник с середины лета до самых заморозков. Лаватеру часто сажают на заднем плане цветников либо вдоль заборов.Растение легко переносит неблагоприятные погодные условия. Однако если вы его подкормите и польете, оно ответит вам еще более пышным цветением.Корневая система у растения поверхностная, поэтому при рыхлении стоит быть очень внимательным, чтобы не травмировать корни.Эти невысокие растения, овеянные легендами, знают, наверное, все. Однако кроме привычного всем голубого цвета, теперь появились еще розовые и белые незабудки. У цветка есть еще одно название – горлянка.Растение спокойно переносит и низкие, и высокие температуры, нетребовательно к почве. Цветок невысокий, высотой не больше 30 см. Легко размножается самосевом.Цветок этот имеет множество названий: и космос, и космея, и мексиканская астра, и даже красотка. Его большие цветки достигают в диаметре 12 см. По форме они напоминают ромашку, но расцветка их намного богаче. Это и обычный белый, и всевозможные оттенки красного: малиновый, розовый, пурпурный и т.д.Куст высокий, ветвистый. К условиям неприхотлив, но лучше будет расти на солнце. Он начнет свое цветение в июне, а закончит только тогда, когда начнутся заморозки. Прекрасный вариант для тех, кто хочет несложный в уходе цветок.Простенький василек на самом деле очень интересный цветок. Приведем всего лишь несколько фактов.Происхождение его названия до сих пор неизвестно. Одни считают, что оно переводится как «имеющий отношение к кентаврам», а другие – «разящий быков». Если вы соедините ароматы гвоздики, мяты и лимона, то получите, вы не поверите, аромат листьев василька. Их, кстати, используют в качестве приправы в мясных продуктах. Нашел применение василек и в медицине, т.к. обладает мочегонным действием. Не обошли стороной василек и косметологи. Он известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому входит в состав средств по уходу за лицом и волосами.Наверное, стоит посмотреть на этот цветок другими глазами. Он станет прекрасным украшением сада и не доставит вам хлопот в уходе.Ипомея – это растение семейства вьюнковые. От своих собратьев по семейству она отличается размерами: в длину ипомея может достигать 4 м. Это ее свойство сделало ее одним из фаворитов вертикального озеленения. Легко и быстро – именно так ипомея заплетает любую поверхность, будь то беседка, пергола или забор.Ипомея – растение солнца. Она раскрывает свои цветки только в солнечный день, а вечером или в пасмурную погоду «прячет» их. Ее цветение длится с середины лета до самых заморозков. Семена благополучно зимуют в земле, а весной сами прорастают и дают жизнь новым растениям.Самая большая сложность при уходе с растениями-самосевами – это увидеть их. Весной маленькие всходы этих цветов легко перепутать с сорняками. По этой причине не рекомендуем слишком рано начинать рыхлить землю в тех местах, где находятся самосевы. Когда они подрастут, «узнать» их будет легче.Нужно быть внимательным не только на клумбах. Ведь легкие семена самосеек переносятся на достаточно большие расстояния. Поэтому будьте готовы увидеть сеянцы в самых неожиданных местах участка. А для этого нужно знать растения «в лицо».Если вы решили пересадить их на другое место, делайте это как можно раньше. Удивительно, но многие из растений-самосевок очень плохо переносят пересадку. Пока они совсем маленькие, им проще будет прижиться на новом месте.Когда цветы подрастут, они требуют минимального ухода: прополка, рыхление и – хотя бы в самые засушливые периоды – полив.Как видите, среди цветов-самосевок можно найти самые разные: есть и высокие, и почвопокровные, и плетущиеся, и ароматные. Осталось только выбрать.