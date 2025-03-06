Способ варки яиц, с которым скорлупа при чистке будет сама сползать

В жизни нельзя просто так сделать три вещи: начать с понедельника, найти второй носок (в пару) и сварить яйца таким образом, чтобы зловредная скорлупа не отслаивалась при чистке примерно с половиной ценнейшего белка.







Иной раз вроде и яйца хорошие, и варишь сколько надо, а скорлупа все равно будто клеем приклеена!

Сплошное расстройство… Впрочем, есть один проверенный годами «бабушкин» способ, который позволит избежать негативных эмоций, особенно при варке яиц в «промышленных масштабах» при подготовке к какому-нибудь празднику.Нельзя варить просто так.Сварить куриное яйцо так, чтобы скорлупа с него буквально сама сползала, непросто. К сожалению, зачастую полученный результат носит строго противоположный характер. Зловредное яйцо еле-еле чистится, скорлупа никак не хочет отслаиваться от белка, а когда все-таки сходит, на яйце то и дело остаются мелкие фрагменты жесткого слоя! После очередной подобной варки и вовсе начинает казаться, что сварить яйца идеально – невозможно. Но это не так. В действительности для того, чтобы яйца легко и быстро чистились, достаточно соблюдать несколько простых правил. Благо, они совершенно не сложные и ни разу не обременительные.Поможет иголка.Итак, прежде всего стоит запомнить, что яйца нельзя варить сразу после холодильника. Сначала следует дать им полежать некоторое время при комнатной температуре. Так же не лишним будет помыть яйца под теплой водой. Одновременно с этим ставим на плиту воду, но яйца в неё не кладем. Ждем, пока вода закипит. Также абсолютно не лишним будет насыпать в кастрюлю с водой примерно одну столовую ложку соли. Сделать это лучше еще до кипячения. Стоит отметить, что чаще всего варки в солёной воде будет достаточно для непринужденной и качественной очистки. Однако, не всегда.Прокалываем отверстие в тупой части яйца.Для того чтобы яйцо наверняка легко чистилось, следует пойти на еще одну хитрость. Пока ждем кипяток, вооружаемся иголкой или канцелярской кнопкой с длинным шилом. Берем яйцо в руку и аккуратно прокалываем в его тыльной (тупой) стороне маленькую дырочку. Прокалывать нужно до тех пор, пока не почувствуете, что иголка вышла в пустое пространство. Собственно, это воздушный карман яйца. Только после этого отправляем яйца в кипяток на 5-10 минут в зависимости от ваших предпочтений к консистенции желтка. Когда яйца сварятся, обязательно выкладываем их в пустую кастрюлю и заливаем холодной водой на еще 7-8 минут. Когда срок выйдет, скорлупа с такого яйца будет сниматься едва ли не от малейшего прикосновения! Конечно же, после того, как треснет от удара.Незабываем добавить соль перед варкой.