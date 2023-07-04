Кукла на капоте и выкуп невесты: как праздновали бракосочетание в СССР

1. Отличия современных и советских свадебных торжеств

С советской свадьбы никто не уходил голодным и трезвым / Фото: nevsedoma.com.ua

В СССР на свадьбе всего было вдоволь / Фото: yandex.ua

Свадебный кортеж с шашечками никого не удивлял / Фото: www.drive2.ru

2. Какими были свадьбы в СССР

Стиль проведения свадьбы молодожены выбирали самостоятельно / Фото: zkan.com.ua

Независимо от выбранного направления, советские свадьбы всегда проходили шумно и весело / Фото: oknasocrealisma.com

3. Свадебные традиции, сохранившиеся до наших дней

Сегодня, как и в СССР, молодых осыпают зерном / Фото: rossiniphotography.it

Каждый жених должен выкупить свою возлюбленную / Фото: nevsedoma.com.ua

Раритетные автомобили актуальны и сегодня / Фото: cars-for-two.ru