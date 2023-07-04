Кукла на капоте и выкуп невесты: как праздновали бракосочетание в СССР

Наверное, для каждого человека, влюбленного и счастливого свадьба является одним из главных жизненных событий. При этом торжество проходит во всех странах по разному сценарию, со своими традициями и спецификой. В СССР были свои устои.
1. Отличия современных и советских свадебных торжеств
С советской свадьбы никто не уходил голодным и трезвым / Фото: nevsedoma.com.ua
Сама процедура бракосочетания в Советском Союзе была достаточно скромной. Среднестатистический гражданин не мог себе позволить банкет в дорогущем ресторане или турне. Но и те, кто мог бы съездить, не имели такой возможности, так как выезд за границу был более чем проблематичной затеей. Туда просто не пускали. Но вот праздничные столы всегда были накрыты с шиком. Они ломились от всяческих лакомств. Ни один гость не покидал свадьбу голодным или в трезвом состоянии – алкоголя и еды было предостаточно. Зачастую спиртное подавалось домашнего приготовления. Моветоном такой подход назвать нельзя: настойки и наливки из ягод, домашнее вино, самогон являлись хорошей заменой импортным дорогостоящим напиткам.
В СССР на свадьбе всего было вдоволь / Фото: yandex.ua
Сейчас свадьбы празднуют в кафе, ресторанах, на худой конец в столовых, но советским людям такая роскошь была явно не по карману. Поэтому подавляющее большинство граждан праздновали знаменательное событие у себя дома. Если у виновников торжества жилье было малогабаритным, на помощь приходили ближайшие родственники, у которых квадратных метров было побольше. В большой комнате ставились столы, традиционно в виде буквы «П». На столы наставлялось много еды и выпивки, а помещение украшалось.
Свадебный кортеж с шашечками никого не удивлял / Фото: www.drive2.ru
Для нашего человека странно было бы видеть кортеж с молодоженами, где едут такси с шашечками. Ну а в СССР это было нормой, ведь легковые машины были мало у кого. Автомобили тоже украшались воздушными шарами и лентами. Самый главный атрибут – кукла в наряде невесты, закрепленная на капоте авто.
2. Какими были свадьбы в СССР
Стиль проведения свадьбы молодожены выбирали самостоятельно / Фото: zkan.com.ua
В те времена очень строгих ограничений и правил не существовало. Но все молодожены делали выбор в пользу одного из стилей проведения свадьбы. Особой популярностью пользовались комсомольский и народный.
Свадебные торжества в народном стиле отличались друг от друга не только в разных странах, республиках, но даже в областях. Организовывались они соответственно этническим канонам, были яркими и колоритными. Живая музыка, музыканты были самым важным. Играли на гитарах и скрипках, баянах и гармони. Везде были свои музыканты, инструменты, репертуар. И молодожены, и все гости приходили в национальной традиционной одежде.
Независимо от выбранного направления, советские свадьбы всегда проходили шумно и весело / Фото: oknasocrealisma.com
Комсомольские свадьбы в основном организовывались молодежью в городах. Здесь было огромное количество гостей, которое нередко доходило до сотни и больше, присутствовали родственники, друзья, однокурсники и коллеги. Была еще одна традиция – приглашение уважаемого в обществе человека. Это мог быть основатель рабочей династии, герой труда или передовик завода, производства. Наряды молодоженов тоже отличались. У невесты должно было быть белое длинное платье и фата, которая крепилась к белому венку. У жениха – обязательно темный классический костюм, в кармане на груди которого крепилась бутоньерка. Музыка тоже была, но не только гармонь, а и в записи (патефон, магнитофон).
3. Свадебные традиции, сохранившиеся до наших дней
Сегодня, как и в СССР, молодых осыпают зерном / Фото: rossiniphotography.it
За годы без СССР не все традиции были позабыты. Есть несколько, которые соблюдаются и сегодня. Из народных белорусских свадеб пришла традиция осыпать молодоженов зерном, а кортеж встречать с караваем.
Каждый жених должен выкупить свою возлюбленную / Фото: nevsedoma.com.ua
Выкуп невесты – очень давний обряд, свойственный для многих народов. На пути к невесте жениху приходится проходить множество испытаний. Видоизменился этот обряд в Советском Союзе. Жених получал символические шуточные задания, выполнение которых сопровождалось всеобщим смехом и весельем.
Раритетные автомобили актуальны и сегодня / Фото: cars-for-two.ru
Машины «Чайка» или «Волга» часто присутствовали на советских свадьбах. Некоторые и сегодня заказывают раритетное авто.
Из СССР пришел и танец молодых. Необязательно молодожены танцуют вальс, но сама традиция живет. Все свадебные торжества в Советском Союзе были лишены шика и роскоши, но в них было самое главное – искренность, доброта, душевность.
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