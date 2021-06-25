10 экспериментальных фильмов, которые признаны вершиной андеграунда

Одни называют его «авангард», другие «андеграунд». Это особый жанр фильмов, известный как «экспериментальный», который существует исключительно для дальнейшего развития и изучения процесса кинопроизводства. Экспериментальные фильмы обычно снимают режиссеры, которые работают за пределами коммерческого мейнстрима и в условиях крайне низкого бюджета. В них часто можно увидеть нелинейные подходы к сюжетным линиям, радикальные методы кинопроизводства и вопиющее игнорирование кинематографического статус-кво. В этом обзоре фильмы, которые в мире признаны вершиной андеграунда.
1. Андалузский пес
Режиссер Луис Бунюэль, 1929
Кадр из фильма «Андалузский пес»
«Андалузский пес», который повсеместно признают самым известным экспериментальным фильмом всех времен, стал результатом встречи двух величайших умов XX века: сюрреалистов Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. У фильма нет реального сюжета, вместо этого он показывает причудливые образы, взятые из логики сновидений и техник свободных ассоциаций Фрейда. Фильм стал печально известным из-за первой сцены в нем, в которой изображена женщина с глазом, вырезанным бритвой. Любая попытка найти какой-либо смысл или сюжет в фильме бессмысленен. Сам Бунюэль однажды заявил, что при написании сценария он неоднократно проверял, чтобы «не использовались никакие идеи или образы, которым можно было дать какое-либо рациональное объяснение». Затем он добавил, что «в фильме нет ничего, что символизирует что угодно».
2. Золотой век
Режиссер Луис Бунюэль, 1930
Кадр из фильма «Золотой век».
Второй фильм в этом списке - еще один плод сотрудничества Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. В отличие от «Андалузского пса», этот фильм пытается иметь некоторое подобие связного повествования. Он состоит из нескольких, казалось бы, не связанных между собой сюжетов, которые варьируются от документального фильма о скорпионах, до молодой пары, тщетно пытающейся найти место для секса, и частичной реконструкции событий «120 дней Содома» маркиза де Сада. Кроме того, в отличие от предыдущего, этот фильм столкнулся с волной протестов и критики со стороны публики. Он особенно разозлил католическую церковь из-за нескольких потенциально богохульных сцен. Тем не менее, «Золотой век» с тех пор завоевал репутацию одного из самых важных экспериментальных фильмов в истории.
3. Роуз Хобарт
Режиссер Джозеф Корнелл, 1936
Кадр из фильма «Роуз Хобарт»
Один из самых ранних (и самых известных) американских экспериментальных фильмов, «Роуз Хобарт», помог заложить основу для экспериментального кинопроизводства. Лента по сути является копией полнометражного фильма «К востоку от Борнео», из которого были вырезаны одни сцены и отредактированы другие. Как ни странно, изначально он даже не был экспериментальным фильмом, а просто попыткой режиссера Джозефа Корнелла отредактировать свою собственную 16-миллиметровую копию фильма, чтобы не было скучно при повторных просмотрах. Когда «Роуз Хобарт» впоследствии показали зрителям, изображение проецировалось через кусок синего стекла и воспроизводилось со скоростью немых фильмов. Лента настолько потрясла Сальвадора Дали, что во время одного из показов фильма он опрокинул на землю проектор и закричал: «Он украл его из моих снов!».
4. Полуденные сети
Режиссеры Майя Дерен и Александр Хаммид, 1943
Кадр из фильма «Полуденные сети»
Вдохновленная вышеупомянутыми «Андалузским псом» и «Золотым веком», Майя Дерен и ее муж Александр Хаммид создали один из самых загадочных короткометражных фильмов в истории. Более 60 лет критики пытались проанализировать эту захватывающую киноленту. С одной стороны, ее можно назвать психологическим фильмом ужасов, повествующим о женщине, которая постепенно теряет рассудок и осознает реальность.
С другой стороны, это настоящий нуар с его рваными образами и мрачной атмосферой. Некоторые полагают, что он был разработан исключительно, чтобы бросить вызов существовавшим ранее понятиям кинематографической формы. В оригинале «Полуденные сети» были немым фильмом, но позже получили уникальный саундтрек из классической японской музыки. Множество «маститых» режиссеров, в частности Дэвид Линч, частично основывали свои работы на нем.
5. Фейерверки
Режиссер Кеннет Энгер, 1947
В возрасте всего двадцати лет легендарный представитель американского экспериментального киноавангарда 50-х—60-х годов Кеннет Энгер снял «Фейерверки» - сложное и грубое исследование гомосексуализма и садомазохизма. Энгер снял этот фильм всего за одни выходные, когда его родители уехали на уик-энд. Сюжет, если можно так выразиться, рассказывает о молодом человеке без рубашки, который подвергся нападению (возможно, даже изнасилованному) бандой моряков в баре. Все это перемежается сюрреалистическими образами, в том числе горящими елками, горящими фотографиями и, конечно, фейерверками. Хотя это был даже не первый фильм Энгера, это самая ранняя из его работ, которая сохранилась до нынешних дней. Молодой режиссер был арестован по обвинению в непристойном поведении после выхода фильма, а над теми, кто показал «Фейерверки» в прокате, начали судебный процесс.
6. Фильм
Режиссер Брюс Коннер, 1958
«Фильм» Брюса Коннера стал вехой, которая помогла впервые использовать фрагменты найденных кадров, взятых из различных источников, такие как кинохроника, мягкая порнография и просто «обычные» фильмы. В то время как другие режиссеры снимали оригинальные кадры для своих фильмов, Коннер сделал киноленту полностью из чужих ранее не использованных кадров. Коннер создал своего рода повествование из жестоких образов (военные сцены, автокатастрофы и т. д.), а также использовал множество сексуальных метафор.
В одном из самых известных эпизодов фильма снимки аквалангистов используются для имитации спермы, приближающейся к яйцеклетке. На самом деле, можно утверждать, что весь фильм является метафорой для секса. Чем бы это ни было, это вдохновило бесчисленных кинематографистов на использование найденного материала в своей работе. Своим «Фильмом» Брюс Коннер буквально основал новую школу экспериментального кино.
7. Dog Star Man
Режиссер Стэн Брэкидж, 1962
Стэн Брэкидж считается одним из самых плодовитых и влиятельных американских экспериментальных режиссеров, которые когда-либо жили. Брэкидж, в основном известный своими не повествовательными и экспрессионистскими фильмами, помог пересмотреть границы того, чего ранее смогли достичь экспериментальные кинематографисты. Одной из самых популярных его работ был цикл «Dog Star Man» - серия из пяти фильмов, снятых в период с 1962 по 1964 годы. К примеру, во втором фильме цикла показывается бородач с топором, идущий вверх по лесистой горе вместе с собакой. Все это сопровождается тихим саундтреком, подчеркивающим причудливые изображения на экране.
8. Пламенеющие создания
Режиссер Джек Смит, 1963
Кто мог бы подумать, что 43-минутный экспериментальный фильм вызовет много шума в обществе. Тем не менее, Джек Смит доказал, что подобное может быть, когда снял свои «Пламенеющие создания» в 1963 году. Описанный Смитом как «комедийный сериал в музыкальной студии с привидениями», фильм состоял из серии разрозненных картин, изображавших безумие контркультуры и погромы. Фильм «Пламенеющие создания», снятый на устаревшей черно-белой кинопленке, показывал жизнь трансвеститов, гермафродитов, участников транс-шоу, нимфоманок, а также насильника — постоянные погони, танцы и оргии и сексуальные сцены. Удивительно ли, что показы «Пламенеющих созданий» вызывал беспорядки на протяжении 60-х и 70-х годов. Во время премьеры фильм был изъят полицией, после чего объявлен непристойным в Нью-Йоркском уголовном суде.
9. Восход Скорпиона
Режиссер Кеннет Энгер, 1964
В то время как восточное побережье США было повергнуто в шок «Пламенеющими созданиями», западное побережье было в ступоре от фильма «Восход Скорпиона» Кеннета Энгера. Сюжет повествует о байкере по имени Скорпион (которого сыграл Брюс Байрон). Зрители наблюдают, как он чинит свой мотоцикл, примеряет различную одежду и вступает в драки. Весь фильм переполнен такими вещами, как байкеры в кожаной одежде, оккультизм, изображения Иисуса и Джеймса Дина. Как и большая часть других работ Энгера, «Восход Скорпиона» был наполнен гомосексуальными образами, но фильм наиболее известен своим саундтреком популярной музыки 1950-х и 1960-х годов. Как и после его предыдущего фильма «Фейерверки», режиссер был обвинен в непристойности и в результате этого предстал перед Верховным судом (как и в прошлый раз, его оправдали). «Восход Скорпиона» оказал сильное влияние на режиссеров Мартина Скорсезе и Дэвида Линча.
10. Длина волны
Режиссер Майкл Сноу, 1967
«Длина волны» - одна из самых печально известных и в то же время широко уважаемых экспериментальных фильмов, когда-либо созданных. Считающийся шедевром андерграундного и структурного кино, фильм состоит из одной длинной сцены в комнате. Зритель наблюдает, как люди входят и выходят в нее, по мере чего камера медленно приближается к комнате. Все это время слышны вой сирены и громкие звуки, которые усиливаются на протяжении всего фильма, пока не превращаются в оглушительный вопль. Фильму практически поклонялись андерграундные кинематографисты. Он был включен в список критиков Village Voice 2001 года как один из 100 лучших фильмов XX века.
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