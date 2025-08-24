Кипящая смола – это миф: с чем на самом деле защитники замков встречали осаждающих

Каждый наверняка хотя бы раз слышал, читал или видел в кино, как во время осады средневекового замка защитники крепости льют на головы осаждающих кипящее масло. Однако не каждый знает о том, что горячая смола в котлах на стенах замков – это скорее миф. В действительности осажденные применяли куда более простые и доступные, но от того ничуть не менее эффективные средства.
1. Рвы
Сегодня рвов вокруг замков почти не осталось. |Фото: bugaga.ru.
Вещь, о которой сегодня постоянно забывают. Какой фильм не возьми, какой сериал не посмотри, вокруг средневековых замков нет самого главного элемента фортификации! Защитного средства, которое по степени важности не уступает самим стенам – это земляные рвы, в том числе наполненные водой. Впрочем, винить «киноделов» не стоит, так как ошибка восприятия возникает из-за отсутствия глубокого владения вопросом. Сегодня вокруг сохранившихся замков рвов практически нет. Все потому, что засыпать их стали в XVIII-XIX веке, когда классические средневековые замки утратили статус фортификации и стали массово превращаться в дворцы и резиденции. А ведь ров – это не только то, что мешает пройти, но и то, что мешает установить на нужной дистанции осадную артиллерию.
2. Чесноки, ямы, волчьи ловушки
Используются по сей день. |Фото: guns.allzip.org.
В случае угрозы осады металлическими чесноками против лошадей засыпались тропы и дороги. Они же могли использоваться в полевых сражения. Применяли чесноки в качестве ловушки против пехоты и кавалерии противника с незапамятных времен. Даже римляне не чурались пользоваться этими простейшими «минами».
3. Засеки
Пример засеки. |Фото: wiki-org.ru.
Засека – это примитивное, но крайне эффективное средство, ограничивающее придвижение противника. Как правило, засеки делали перед рвами, чтобы к ним было еще сложнее подойти. Чаще всего создавалась данная фортификация из сваленных ветвями к противнику деревьев. Валили растения так, чтобы они складывались крест-накрест. В дальнейшем это осложняло расчистку импровизированной преграды. Применялись засеки с времен античности вплоть до XX века. Комбинация рвов и противотанковых надолбов/еже в Первую и Вторую мировые войны – это прямой потомок комбинации ров + засека.
4. «Выжженная» земля
Пользуются по сей день. |Фото: pibig.info.
Еще одним чрезвычайно важным инструментом обороны во все времена была тактика выжженной земли. В Средние века все полезное сельское население загонялось в город или замок, чтобы пришедшие на землю враги не использовали его в качестве рабочей силы и источника прокорма. Все источники воды за пределами фортификации по возможности или отравлялись методом забрасывания трупа животного, или засыпались землей и камнями. Все продовольствие забиралось за укрепленные стены. Во время осады болезни и голод в лагере осаждающих были куда более действенным оружием, что стрелы и камни, брошенные на голову.
5. Вода, камень, песок
Махмуд, еще холодная. ¦Фото: discoversikhism.com.
Самое простое импровизированное «метательное» оружие, которое использовалось для защиты крепостных стен с того самого момента, как эти крепостные стены появились. А вот если что защитники и грели, так это не смолу, а обычную воду. Пара-тройка литров кипяченой воды воздействуют на человека ничуть не хуже разогретой смолы. Также защищающиеся нередко разогревали обычный песок, который сыпали килограммами на головы осаждающих. Песок в отличие от жидкостей гораздо лучше проникает под снаряжение и медленнее остывает.
