Почему волки не выбегают за красные флажки в лесу

Стая волков чрезвычайно опасна. |Фото: YouTube.

В голодный сезон волки не боятся ходить в селения людей. |Фото: mordovmedia.ru.

Волки боятся на красных флажков, а того чего они пахнут. |Фото: rk.karelia.ru.

Серых разбойников жалко, но ничего не поделаешь . ¦Фото: chernobyl-heart.com.