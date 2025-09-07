Как в советское время умудрялись варить сосиски без воды

Благодаря развитию науки и промышленности XX век запомнился в том числе огромным количеством откровенно странных бытовых приборов. Люди по обе стороны Атлантического океана пытались сделать жизнь всячески лучше и комфортнее. А потому периодически на свет появлялись экзотические приборы. Одним из таких можно смело считать советскую электрососисковарка.
Сосисок, как известно не было. /Фото: yablor.ru.
Бытовая контактная электрососисковарка (БКЭ) была создана в конце 1950-х годов, аккурат в послевоенные годы. Предполагалось, что хитроумный кухонный прибор позволит готовить сосиски без воды, причем намного быстрее. Стоит отметить, что сосисковарка действительно отлично справлялась с поставленной задачей и могла «сварить» сосиску, сардельку или колбаску за 1-2 минуты без воды, сохранив при этом в продукте всю внутреннюю влагу.
Выглядело это примерно вот так. /Фото: ya.ru.
Работала БКЭ очень просто. В металлическому корпусе имелось 6 пар шипов-электроконтактов, на которые нужно было насаживать сырой продукт. Как только сосиска оказывалась насаженной на шипы, она замыкала цепь, становясь проводником электричества. После включения через каждую сосиску шел слабый ток, который позволяет стремительно довести ее до состояния полной готовности. Сосисковарка была заключена для удобства в пластиковый корпус и работала от сети 127 В (переход на 220 В начался в СССР только в 1960-е годы). При этом в устройстве была «защита от дурака». Включить БКЭ можно было только при закрытой крышке.
Почему же электрососисковарка так и не прижилась в СССР? На самом деле сказать сложно. Возможно, советские граждане просто не оценили достижение отечественной науки. Хотя куда более вероятно, что в конце 1950-х годов, когда страна все еще приходила в себя после Второй мировой войны, у населения банально не было возможности покупать подобную «роскошь». Стоит напомнить, что тогда народное хозяйство было сконцентрировано на решении куда более важных проблем. Например, строительстве доступного жилья – хрущевок, которое началось только в 1959 году. Поэтому потенциально полезная в быту БКЭ и прошла мимо домохозяйств. Увы, электрососисковарке было суждено остаться именно, что диковинкой.
Оказалось что проще сосиски варить. /Фото: myseldon.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии