Римская гробница,древняя этикетка и другие артефакты,которые приоткрыли завесу над тайнами древности

Удивительные и загадочные находки в археологии.
Каждый раз, когда археологи находят что-то новое, появляется надежда узнать больше об исчезнувших цивилизациях или же объяснить более ранние загадочных находки, которые многие годы не давали покоя исследователям. Иногда это удаётся, а иногда найденные артефакты ещё больше запутывают историю.
1. Нетронутая римская гробница
Римская гробница.
В 2018 году в пригороде Рима рабочие занимались ремонтом канализации. В какой-то момент экскаватор пробил дыру в чем-то, и это что-то оказалось стеной гробницы четвертого века до нашей эры. К всеобщему изумлению камера и все внутри было неповрежденным. Если бы экскаватор раскопал яму на 10 сантиметров левее, то никто так бы и не узнал, что скрывается под поверхностью земли.
В могиле находились останки четырех человек - 3 мужчин и 1 женщины. Предположительно, это был семейный склеп. Археологи назвали его «Могилой атлета», поскольку внутри обнаружили пару стригилей - бронзовых скребков, которые спортсмены использовали для удаления пота и грязи с кожи.
Находка гробницы стала большой неожиданностью, поскольку данный регион считался хорошо изученным. А особо примечательной гробницу сделало то, что на протяжении веков ее не трогали, что превратило ее в своеобразную «капсулу времени». Внутри сохранились останки древних людей привилегированного класса, тысячелетняя пыль и артефакты, оставленные точно так же, как они были помещены во время погребальных обрядов (хоронили тела в разное время).
2. Кремация в Корнуолле
Раскопки на поле в британском Корнуолле.
Когда команда австралийского археолога Кэтрин Фриман собиралась начать раскопки на поле в британском Корнуолле, местные фермеры сказали, что земля на поле распахивалась уже на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на это, ученые продолжили раскопки недалеко от города Лоо (в этом месте находился курган бронзового века). К всеобщему удивлению, несмотря на многолетнюю обработку поля фермерами, удалось обнаружить потрясающую находку. Помимо кремневых инструментов и керамики, нашли глиняную урну с 4 000-летними кремированными человеческими останками.
Учитывая, что она была неповрежденной и находилась буквально в нескольких сантиметрах от поверхности, это было настоящим чудом. Остатки в урне могут многое поведать об доисторическом человеке, включая его возраст, пол, рацион и, возможно, происхождение пищи. Но в насыпи скрывалась еще одна тайна - горшок из средневековья со следами еды в нем. Он был погребен под плоскими камнями. Почему кто-то копался в вековых курганах просто, чтобы зарыть горшок, остается загадкой.
3. Крупнейшее римское сокровище в Великобритании
«Хоксненский клад».
Когда в 1992 году Эрик Лоуэс ходил с металлодетектором по полю в Саффолке, он искал молоток, а не затерянное сокровище. Но сигнал детектора вывел его на клад из золотых и серебряных предметов, после чего Лоуэс вызвал представителей власти. 27 килограммов драгоценных металлов представляли собой самый большой римский клад. В земле обнаружилось 15 234 монет, десятки серебряных ложек и 200 золотых предметов. Так называемый «Хоксненский клад» бесценен для исследователей, поскольку он позволил получить ценную информацию о жизни владельцев сокровищ.
Эксперты не могут договориться о возрасте сокровищ, но считают, что они были захоронены примерно в 410 г.н.э, когда римские граждане в Британии были брошены своей империей . Тогда их начали преследовать представители других народностей, и, возможно, римская семья захотела спрятать свои богатства в земле.
4. Диагноз Саладина
Султан Салах ад-Дин.
В XII веке султан по имени Саладин (Салах ад-Дин) отбил Иерусалим, объединил мусульманский мир и оказал сильное влияние на историю Европы и Ближнего Востока. Смерть знаменитого мусульманского лидера всегда была загадкой для ученых. Захват Иерусалима стал причиной Третьего крестового похода, который закончился ничем через три года. А еще год спустя, в 1193 году н.э., Саладин умер. Недавно врачи еще раз пересмотрели симптомы султана, которые были задокументированы перед смертью. Раньше те же эксперты ставили диагноз другим историческим деятелям, включая Дарвина, Ленина, Линкольна и Элеонору Рузвельт.
У Саладина в течение двух недель были лихорадка и недомогание. Врачи применили кровопускание и клизмы, но 55-летний султан скончался. Удивительно, но отсутствие симптомов сократить количество помогло устранить большинство диагнозов. Чума и оспа убили бы его быстрее, для туберкулеза у султана не было проблем с дыханием, а отсутствие тряски и озноба исключали малярию. Единственным вариантом был брюшной тиф, который был распространен в местности, где жил Саладин. Султан мог заразиться бактерией тифа Salmonella typhi, когда съел или выпил что-то грязное.
5. Древняя этикетка «Сделано в Китае»
«Сделано в Китае».
В 1980-х годах рыбак обнаружил останки кораблекрушения у берегов Индонезии. Груз на борту судна состоял из слоновой кости, смолы и керамики. С момента этого открытия маршрут и порт приписки корабля оставались загадкой. Исследование, проведенное в 1990-х годах, показало, что судно было построено в XIII веке, но недавняя находка еще больше запутала тайну того, откуда прибыл корабль и куда он шел. Обследование керамики показало, что некоторые сосуды были заклеймены штампом, который по сути является ярлыком «Сделано в Китае».
Гравировка гласила, что гончарные изделия были сделаны в городе Цзяньнин Фу (сегодня он называется Цзяньоу) в китайской провинции Фуцзянь. Из-за названия города исследователи теперь считают, что корабль отплыл в XII веке. Цзяньнин Фу переименовали примерно в 1278 году, а это означает, что судно затонуло еще в 1162 году. Дополнительные испытания керамики, слоновьих бивней и смолы подтвердили, что грузу около 800 лет. Корабль также теперь является наглядным свидетельством того ключевого момента, когда Китай переключился с Шелкового пути на морскую торговлю.
6. Подвал в Джеймстауне
Кладбище под полом церкви.
Первой постоянной английской колонией в Северной Америке был Джеймстаун. При раскопках форта, основанного в 1607 году, археологи нашли несколько подвалов. Один из них, найденный в 2017 году под церковью, поставил ученых в тупик. Он не только находился под самым священным местом церкви, алтарем, но и был старше церкви. Обнаружение цели подобной подземной камеры оказалось затруднительным. Как и другие заброшенные подвалы, он был забит мусором колонистов.
Элементы, которые могли бы подсказать первоначальную цель помещения, могут скрываться на самом дне. Но сначала нужно аккуратно удалить вековой мусор, который является «лакомым кусочком» для археологов, желающих изучить жизнь колонии. Подвал датируется 1608 годом, а над ним было построено другое здание. В конце концов, на его месте были построены две церкви, одна в 1617 году и другая в 1640-х годах. Третью возвели в 1906 году, и в ходе этого процесса подвал был частично завален. Сегодня оказалось, что колонисты хоронили своих мертвецов прямо под полом церкви.
7. Как был создан «Коралловый замок»
«Коралловый замок» во Флориде.
В течение почти столетия появляются все новые теории о том, как один человек смог построить так называемый «Коралловый замок» во Флориде. На строительство этой структуры ушло более 1000 тонн известняка, причем из него были сделаны не только стены, но и мебель, работающий фонтана и масса других причудливых объектов. Это просто невероятно, но массивную каменную дверь из огромного монолитного блока можно открыть легким прикосновением пальца.
Сегодня с помощью современных технологий можно скопировать «Коралловый замок» в течение нескольких месяцев. Но в 1923 году Эдвард Лидскалнин в одиночку начал 28-летний проект, используя только самые простые ручные инструменты, канаты и шкивы. Его работа была настолько замечательной, что люди сомневались в возможности сделать подобное без посторонней помощи.
Среди возможных теорий были сверхъестественные силы, инопланетяне, магнетизм или пение, заставляющее левитировать камни. Но Лидскалнин, который закончил только четыре класса школы, использовал только тяжелый труд и принципы работы рычага. Во время исследования огромной каменной двери оказалось, что плита настолько легко открывается только благодаря умной компоновке, металлическому валику и подшипникам от грузовика.
8. Королевская гробница в Армагеддоне
Артефакт из гробницы в Мегиддо.
Библейский Армагеддон был городом в Ханаане, но в действительности он назывался Мегиддо. Во время раскопок в Израиле обнаружились огромные руины, датируемые бронзовым и железным веками (3300 - 586 г.г. до н.э.). В 2016 году археологи наткнулись на что-то столь же ошеломляющее, столь и неожиданное - нетронутую королевскую семейную гробницу. Открытие удалось сделать благодаря таинственным трещинам рядом с королевским дворцом. За трещинами скрывалась какая-то полость, которая оказалась 3600-летней гробницей.
Внутри были останки девяти человек, кости шести из которых были свалены в кучу возле задней стены. В передней части подземной камеры лежали мужчина, женщина и ребенок, останки которых были украшены драгоценными металлами. Могила могла решить загадку относительно правящего класса Мегиддо. Артефакты предполагают, что эта семья была богатой и могущественной, но настоящей тайной было ее происхождение.
В XIV веке до н.э. этой землей правил Биридия, но его имя было хурритским, а не ханаанским. Хурриты были развитой культурой, которая способствовала основанию первых городов-государств на Ближнем Востоке. Если предстоящие анализы ДНК смогут доказать, что погребенная семья генетически отличалась от ханаанцев, это изменит все, что ученые знают об историческом населении Ханаана.
9. Тайна камня Дэйр
Каменное письмо Элеоноры Дейр.
Самая старая тайна в Северной Америке появилась, когда таинственным образом исчезли первые английские поселенцы на острове Роанок (впоследствии их назвали «Потерянной колонией Роанок»). В 1937 году в университет Эмори пришел мужчина, принесший с собой странный камень с вырезанными на нем надписями. После расшифровки текст на камне ошеломил всех. По-видимому, он был написан Элеонорой Дейр, матерью первого английского ребенка, родившегося в Новом Свете. Она описала убийство ее мужа и дочери местными индейцами. В ходе этой резни были убиты почти все колонисты, выжило только 7 человек. Камень был адресован отцу Дэйр, губернатору Джону Уайту, который отплыл обратно в Англию.
Уайт однажды упомянул, что колонисты хотели перебраться в новое место, примерно в 80 километрах от острова Роанок. А именно там мужчина и нашел камень. Несмотря на то, что камень был признан Университетом Эмори подлинным, за ним последовали множество поддельных камней Дэйр, из-за чего ученые начали сомневаться в подлинности первого камня. Тем не менее, исследование, проведенное в 2016 году, показало ряд особенностей, которые было трудно подделать в 1930-х годах.
10. Дочеловеческое происхождение Стоунхенджа
«Камень 16».
Несмотря на множество подсказок, точная причина строительства Стоунхенджа остается загадкой. Ученые полагают, что строительство началось 5 000 лет назад и что несколько групп продолжало строить комплекс на протяжении веков. В комплексе выделяется кладбище и ряд ритуальных элементов. Также в Стоунхендже были найдены отсылки на солнцестояние, равноденствие и другие астрономические события. Тем не менее, почему строители притащили издалека огромные камни в Солсбери, остается загадкой.
В 2018 году археолог обнаружил что-то, что может объяснить выбор этого места. На двух больших плитах, «Камне 16» и «Пяточном камне», нашли признаки того, что они находились на нынешнем их месте за тысячи или миллионы лет до того, как в Англии появились люди. «Пяточный камень» - единственный камень, не имеющий следы обработки его с помощью инструментов. Ямы около него и «Камня 16» предполагают, что их поставили на торец. Интересно, что расположение ям совпадает с солнцестоянием. Вероятно, это привлекло внимание первых строителей, которые решили построить в этом месте Стоунхендж.
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