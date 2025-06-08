Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме

В самом центре Рима, в нескольких шагах от Пантеона и площади Святого Петра, расположен крохотный домик. Построенный еще в 18-м веке, он долгое время находился в заброшенном состоянии, пока его в 2010 году не купил архитектор и дизайнер Марко Пьерацци (Marco Pierazzi).



Ему удалось, несмотря на микроскопическую площадь всего в 7 кв.

метров, превратить домик в полноценное жилище. На первом этаже расположена полностью оборудованная кухня и ванная комната с душем. За столом, который откидывается, чтобы не занимать место, одновременно может поместиться 3-4 человека. Для того чтобы попасть на второй уровень , необходимо подняться по лестнице и откинуть часть потолка. На втором этаже расположены диван-кровать с телевизором. В этой маленькой квартире Марко жил с женой несколько лет, пока у них не родился ребенок . Теперь он сдает ее в аренду всем желающим.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: