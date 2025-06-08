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Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме

В самом центре Рима, в нескольких шагах от Пантеона и площади Святого Петра, расположен крохотный домик. Построенный еще в 18-м веке, он долгое время находился в заброшенном состоянии, пока его в 2010 году не купил архитектор и дизайнер Марко Пьерацци (Marco Pierazzi). Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме

Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме Ему удалось, несмотря на микроскопическую площадь всего в 7 кв.

метров, превратить домик в полноценное жилище. Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в РимеИнтерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме На первом этаже расположена полностью оборудованная кухня и ванная комната с душем. За столом, который откидывается, чтобы не занимать место, одновременно может поместиться 3-4 человека. Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в РимеИнтерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в РимеИнтерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в РимеИнтерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме Для того чтобы попасть на второй уровень, необходимо подняться по лестнице и откинуть часть потолка. Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в РимеИнтерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме На втором этаже расположены диван-кровать с телевизором. Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме В этой маленькой квартире Марко жил с женой несколько лет, пока у них не родился ребенок. Теперь он сдает ее в аренду всем желающим.

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