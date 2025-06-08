Интерьер квартиры площадью 7 квадратных метров в Риме
В самом центре Рима, в нескольких шагах от Пантеона и площади Святого Петра, расположен крохотный домик. Построенный еще в 18-м веке, он долгое время находился в заброшенном состоянии, пока его в 2010 году не купил архитектор и дизайнер Марко Пьерацци (Marco Pierazzi).
Ему удалось, несмотря на микроскопическую площадь всего в 7 кв.
метров, превратить домик в полноценное жилище.
На первом этаже расположена полностью оборудованная кухня и ванная комната с душем. За столом, который откидывается, чтобы не занимать место, одновременно может поместиться 3-4 человека.
Для того чтобы попасть на второй уровень,
необходимо подняться по лестнице и откинуть часть потолка.
На втором этаже расположены диван-кровать с телевизором.
В этой маленькой квартире Марко жил с женой несколько лет, пока у них не родился ребенок.
Теперь он сдает ее в аренду всем желающим.источник
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