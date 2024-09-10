Как повысить продуктивность на работе экстраверту и интроверту

Интроверты и экстраверты отличаются порой как небо и земля. Первые могут впасть в панику от скопления людей, вторые - от длительного вынужденного уединения. Но не каждый может найти себе работу мечты в условиях мечты прямо здесь и сейчас. Часто приходится мириться с тем статусом кво, что есть. Данный материал расскажет о том, как повысить свою продуктивность на работе каждому из двух личностных типов.
В чем фундаментальная разница между экстравертом и интровертом?
Картина мира экстраверта и интроверта на талантливом арте. / Фото: love-is.org
Главное, что отличает интроверта от экстраверта, - источник энергии. Экстраверты заряжаются энергией от внешнего мира - действий, людей, мест и вещей. Они расточители энергии. Длительные периоды бездействия, внутреннего созерцания, одиночества или общения только с одним человеком лишают их ощущения смысла жизни. Тем не менее экстравертам необходимо чередовать время, когда они особенно активны, с интервалами просто бытия, иначе они потеряются в круговерти лихорадочной деятельности.
Экстраверты легко самовыражаются, нацелены на результат, обожают толпу и действие. Большинство из них любят общаться, заниматься какой-то деятельностью, работать с людьми, быть в гуще дел и событий. Вопреки распространенному мнению, у них вовсе не обязательно легкий и веселый характер, просто фокус их внимания всегда находится вне их личности.
Полярные личностные типы.
Интроверты же источник энергии находят в своем внутреннем мире идей, эмоций и впечатлений. Вопреки сложившемуся о них мнению, это вовсе не обязательно тихие или замкнутые люди. Просто фокус их внимания — внутри собственной личности. Им нужно спокойное место, где можно тщательно все обдумать и зарядиться энергией.
Они консервируют энергию. Внешний мир быстро вводит их в состояние перевозбуждения, и у них появляется неприятное ощущение, будто чего-то «чересчур много». Это может проявляться в нервозности или, наоборот, апатии. Поэтому интровертам необходимо ограничивать социальные контакты, чтобы не оказаться полностью опустошенными. Тем не менее им нужно дополнить время, проведенное в одиночестве, временем пребывания в социуме, иначе они могут потерять видение перспективы, отношения с окружающими и вообще связи с внешним миром.
Чем различается продуктивность экстраверта и интроверта?
Экстраверты. / Фото: rbc.ru
В целом нельзя утверждать, что какой-то из личностных типов предполагает большую продуктивность в работе. Ведь сама по себе она зависит от многих факторов: способности сосредотачиваться на определённой задаче, навыков тайм-менеджмента, физического и эмоционального состояния. Однако некоторые различия всё-таки есть. Экстраверты нуждаются во внешних стимулах, чтобы получить необходимую для работы энергию: летучки, совместные перекуры, работа в команде. Интроверты лучше сосредотачиваются, когда их оставляют в покое. Если им придётся постоянно общаться с людьми, то вскоре они потеряют запал и покажут более низкий уровень продуктивности.
Типичный интроверт. / Фото: insoz.ru
Экстраверты чаще готовы дать мгновенный ответ. Интровертам же чаще более комфортно принимать решения постепенно и в одиночестве. Для экстравертов особенно важны общественное признание и поддержка коллег. Для интровертов это тоже ценно, но в меньшей степени. Экстравертам требуется больше времени для возбуждения, поэтому им труднее прийти в себя с утра и начать работать. Интровертам же достаточно небольшого импульса. То есть продуктивность интровертов и экстравертов зависит от того, в какой среде они находятся. Если она способствует перезарядке, то, скорее всего, каждый из них будет работать более продуктивно.
Как повысить продуктивность интровертам?
Психологи рекомендуют интровертам бережнее относиться к особенностям своей личности и по возможности избегать лишних контактов с людьми, если вы от них устаёте.
1. Смена обстановки
Наконец-то интроверты могут это себе позволить. / Фото: realhousekeepers.net
Опенспейс как рабочее пространство был создан для того, чтобы люди больше сотрудничали. И тут интровертам приходится включаться в десятки ежедневных разговоров, а также отвлекаться на посторонние шумы вроде рабочих созвонов или музыки, которую слушает коллега. Для интровертов это колоссальный стресс, который точно не повышает продуктивность и карьерному росту не способствует. Такая планировка офиса подходит не всем, поэтому интровертам не стоит мучать себя, отсиживая все 8 часов за рабочим столом. Если нужно тихое место - просто найдите уютный уголок, в котором сможете поработать с комфортом.
2. Взаимодействие один на один в приоритете
Подходит интровертам. / Фото: lifehacker.ru
Групповые проекты и мероприятия могут стать кошмаром для интроверта. Даже если должность не позволяет вам избежать командной работы, то вы всегда сможете найти время для более интимных, содержательных бесед один на один. Общайтесь с основным заинтересованным лицом в отдельном чате или встречайтесь с товарищами по проекту индивидуально — возможно, так вам будет комфортнее.
3. Запрет страха медлить
В таком стиле работы нет ничего зазорного! / Фото: r19.ru
Офисная жизнь прославляет культуру достижений - «быстрее, выше, сильнее». Но интроверты, как правило, преуспевают, когда глубоко погружаются в одну тему и не торопятся в принятии решений. Обязательно сообщите руководителю о предпочтительном для вас стиле работы и старайтесь включаться в проекты, требующие глубокой концентрации и сосредоточения.
4. Внутренняя подготовка к рабочим собраниям
Попробуйте высказаться первым! / Фото: usib.ru
На летучках всегда есть 2–3 человека, которые будут много говорить и стараться перетянуть внимание на себя. Если вы будете ждать подходящего момента, чтобы рассказать о своей - возможно, суперполезной! - идее, то это может продлиться вечность. Поэтому постарайтесь высказаться первым. Так вы сразу обозначите, что не хотите быть равнодушным наблюдателем. Кроме того, перед летучкой заранее просмотрите повестку дня и запишите тезисы, которые хотите озвучить. Так вы будете чувствовать себя увереннее.
Как повысить продуктивность экстравертам?
Психологи рекомендуют экстравертам направить свою страсть к общению в правильное русло.
1. Ищите места с повышенной активностью
Рай экстраверта. / Фото: Twitter.ferraru.com
Тихий офис может, выразимся образно, снижать продуктивное либидо экстравертов. Им нужен шум, болтовня, движение, чтобы дать волю творчеству. Если вы не чувствуете вдохновения за столом в офисе, ускользните в кафе. Работа там может подойти вам так же, как и интровертам. Другой вариант - сделать перерыв, выйти на улицу и прогуляться по кварталу. Иногда всё, что вам нужно, это сменить обстановку. Тогда вы почувствуете себя отдохнувшим и полным сил.
2. Дозируйте количество задач
Так, нужно немного притормозить... / Фото: businessman.ru
В то время как убеждённые интроверты могут испытывать стресс из-за растущего списка дел или перемещения между встречами, экстраверты пребываете от подобных задач в восторге. Используйте это в своих интересах. Берите на себя крупные проекты с большим количеством составных частей. Но помните: тут можно и переборщить, переоценить свои силы. Еесмотря на то, что занятость мотивирует экстравертов делать свою работу как можно лучше, нужно, тем не менее, установить границы допустимого количества задач или рабочих часов. Иначе есть риск перегореть.
3. Получение экстравертной энергии вне рабочего коллектива
Это поможет экстраверту. / Фото: fitostrov.ru
Экстраверты получают энергию, находясь среди других людей, но рабочие встречи не всегда дают им необходимый заряд энергии. В этом случае необходимо время в течение дня, чтобы пообщаться с кем-то ещё. Например, пообедать или выпить кофе с новым знакомым. Если вы работаете удалённо, воспользуйтесь этим и попробуйте посещать антикафе, групповые занятия по фитнесу или любые другие мероприятия неподалёку.
4. Выделите время для осмысленного анализа сделанного
Это очень важно. / Фото: psy-files.ru
Экстраверты обычно преуспевают в многозадачности и спорящемся вычёркивании дел из ежедневного списка дел. Вот только часто это может означать, что экстраверт перескакивает с вопроса на вопрос, не размышляя о том, что только что было проделано. После каждой выполненного дела постарайтесь выделить 15-20 минут на его тщательный анализ, есть вероятность, что найдутся какие-то погрешности, требующие возврата к данной задаче.
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