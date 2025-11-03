10 самых известных небоскребов в мире, побывать на вершине которых - настоящая мечта

Небоскребы стали символом прогресса и успеха американских, европейских и азиатских стран
Когда-то люди могли только мечтать о высотных зданиях, а сегодня мир украшают потрясающие гиганты, практически достающие до небес. Небоскребы стали символом прогресса и успеха американских, европейских и азиатских стран.
1. Empire State Building, Нью-Йорк, США
Сооружение возвели в 1931 году и вплоть до 1970 оно сохраняло позиции высочайшего здания в мире / Фото: blog.postel-deluxe.ru
Ну кто не знает Эмпайр-стейт-билдинг? Ведь это культовое произведение архитектуры не только в США, но и на планете. Наверняка вы видели хотя бы один фильм или сериал с 443,2-метровой башней, а ведь их сняли более 90! Сооружение возвели в 1931 году и вплоть до 1970 оно сохраняло позиции высочайшего здания в мире. Однако есть у Empire State Building и темная сторона. Небоскреб полюбился самоубийцам, и за время его существования произошло более 30 прощаний с жизнью.
2. Petronas Towers, Куала-Лумпур, Малайзия
По задумке создателей, сооружения напоминают две восьмиконечные звезды / Фото: 3pulse.com
Башни-близнецы Петронас поражают не только своим футуристично-исламским дизайном, но и возвышенностью в 451,9 метра. Небоскребы сохраняли первенство в Азии в течение пяти лет (1998-2003). А в мире по-прежнему считаются высочайшими башнями-близнецами.
3. Shanghai World Financial Center, Шанхай, КНР
Из-за необычного дизайна 492-метровое здание прозвали открывашкой / Фото: res.akamaized.net
Шанхайский всемирный финансовый центр - знакомая многим достопримечательность Китая, прославившаяся благодаря своей форме. Из-за необычного дизайна 492-метровое здание прозвали открывашкой. Всего в сооружении 101 этаж, а на 100-м находится высочайшая в мире обзорная площадка. В небоскребе есть торговые центры, офисные помещения, рестораны, концертные залы, гостиницы и другие помещения. Сразу после завершения строительства в 2008 году башню признали лучшей в мире.
4. The Shard, Лондон, Великобритания
Сооружение в форме неправильной пирамиды облицовано стеклом, ярко сверкающим на солнце / Фото: travelkiwis.com
От «Осколка стекла», или «Осколка», невозможно оторвать взгляд. Небоскреб высотой 310 метров выглядит эффектно и футуристично. Сооружение в форме неправильной пирамиды облицовано стеклом, ярко сверкающим на солнце. Внутри небоскреба - настоящий город, где есть все необходимое, а последний этаж украшает высочайшая на Туманном Альбионе широкообзорная площадка. The Shard стал заслуженной визиткой Лондона, а в далеком 2012 году считался высочайшим европейским сооружением.
5. One World Trade Center, Нью-Йорк, США
Башня Свободы - одна из семи небоскребов в Финансовом квартале Манхэттена / Фото: listelist.com
Всемирный торговый центр 1 занимает седьмую позицию в мировом рейтинге высоток, но почивает на лаврах первенства в США. Высота сооружения вместе со шпилем - 541 метр. Башня Свободы - одна из семи небоскребов в Финансовом квартале Манхэттена. Большинство помещений башни занимают офисы, также там есть рестораны и обзорные площадки. Небоскреб часто встречается в сериалах и фильмах.
6. The Burj Khalifa, Дубай, ОАЭ
Бурдж-Халифа - не просто небоскреб, а сверхвысотное сооружение, напоминающее сталагмит / Фото: izkiz.net
Бурдж-Халифа - не просто небоскреб, а сверхвысотное сооружение, напоминающее сталагмит благодаря уступчатой форме. Башню возвели в 2010 году и с тех пор она сохраняет мировое первенство по высоте (828 метров) и количеству этажей (163). На этапе строительства параметры сооружения не разглашались, поскольку архитекторы боялись, что их могут опередить. Однако у сооружения намечаются конкуренты. Предполагалось, что башня в Дубай-Крик Харбор будет выше The Burj Khalifa на 100 метров, но проект пришлось остановить из-за пандемии. Второй соперник - сверхвысотка в Jeddah Tower в Джидде, Саудовская Аравия, высотой 1007 метров. Но в 2018 году возведение башни заморозили по финансовым причинам.
7. Shanghai Tower, Шанхай, КНР
Благодаря стильному дизайну и крученой форме сооружение стало визиткой Шанхая / Фото: fullpicture.ru
Шанхайская башня - настоящее чудо света высотой 632 метра. Сооружение возвели в 2015 году, и оно сразу же обогнало Шанхайский финансовый центр и Цзинь Мао. Сегодня Shanghai Tower расположилась на второй строчке ТОПа высочайших башен в мире. Благодаря стильному дизайну и крученой форме сооружение стало визиткой Шанхая и ежегодно привлекает миллионы туристов
8. The Abraj Al-Bait, Мекка, Саудовская Аравия
Небоскреб высотой 601 метр лидирует в рейтинге самых массивных построек / Фото: farm6.static.flickr.com
Тройку мировых сверхвысотников замыкает Абрадж аль-Бейт. Небоскреб высотой 601 метр лидирует в рейтинге самых массивных построек. Высотный комплекс располагается напротив главной мусульманской святыни - кубической постройки Каабы. Вершину главнейшей башни с четырех сторон украшает огромный циферблат, который виден даже на расстоянии до 25 км. Небоскреб выполнен в современном стиле, но с элементами исламистской тематики.
9. Bank of China Tower, Гонконг, КНР
Сооружение построили еще в далеком 1989 году и оно стало символом на телько КНР, но и всей Азии / Фото: pcfandtypecodewebstuff.s3.amazonaws.com
Еще один популярный небоскреб родом из Поднебесной, хотя у него довольно скромные для Китая параметры - высота всего 369 метров. Однако сооружение построили еще в далеком 1989 году и оно стало символом на телько КНР, но и всей Азии. Дизайн разрабатывали в строгом соответствии с законами фэн-шуй. Пару раз даже приходилось менять план сооружения, чтобы соблюсти требования. Башня нередко встречается в компьютерных играх.
10. Marina Bay Sands, Сингапур, Сингапур
Marina Bay Sands представляет собой комплекс из трех башен в виде карточных колод / Фото: okoguide.com
Марина Бей Сэндс - модная гостиница с казино в центральном районе Сингапура. По меркам небоскребов это сооружение - 200-метровый «малыш», однако от его внешнего вида невозможно оторваться. Marina Bay Sands представляет собой комплекс из трех башен в виде карточных колод. Вместо крыши сооружение увенчивает 340-метровая терраса под открытым небом, напоминающая гондолу. В гостинице есть все, что нужно для роскошной жизни: сады, игровые заведения, музеи, огромный бассейн на крыше, рестораны, театры и даже ледовые катки.
