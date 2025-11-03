10 самых известных небоскребов в мире, побывать на вершине которых - настоящая мечта

Небоскребы стали символом прогресса и успеха американских, европейских и азиатских стран

1. Empire State Building, Нью-Йорк, США

Сооружение возвели в 1931 году и вплоть до 1970 оно сохраняло позиции высочайшего здания в мире / Фото: blog.postel-deluxe.ru

2. Petronas Towers, Куала-Лумпур, Малайзия

По задумке создателей, сооружения напоминают две восьмиконечные звезды / Фото: 3pulse.com

3. Shanghai World Financial Center, Шанхай, КНР

Из-за необычного дизайна 492-метровое здание прозвали открывашкой / Фото: res.akamaized.net

4. The Shard, Лондон, Великобритания

Сооружение в форме неправильной пирамиды облицовано стеклом, ярко сверкающим на солнце / Фото: travelkiwis.com

5. One World Trade Center, Нью-Йорк, США

Башня Свободы - одна из семи небоскребов в Финансовом квартале Манхэттена / Фото: listelist.com

6. The Burj Khalifa, Дубай, ОАЭ

Бурдж-Халифа - не просто небоскреб, а сверхвысотное сооружение, напоминающее сталагмит / Фото: izkiz.net

7. Shanghai Tower, Шанхай, КНР

Благодаря стильному дизайну и крученой форме сооружение стало визиткой Шанхая / Фото: fullpicture.ru

8. The Abraj Al-Bait, Мекка, Саудовская Аравия

Небоскреб высотой 601 метр лидирует в рейтинге самых массивных построек / Фото: farm6.static.flickr.com

9. Bank of China Tower, Гонконг, КНР

Сооружение построили еще в далеком 1989 году и оно стало символом на телько КНР, но и всей Азии / Фото: pcfandtypecodewebstuff.s3.amazonaws.com

10. Marina Bay Sands, Сингапур, Сингапур

Marina Bay Sands представляет собой комплекс из трех башен в виде карточных колод / Фото: okoguide.com