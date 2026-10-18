Многолетники, которые цветут всё лето

Выбирая цветы для участка, стоит учитывать период их цветения, иначе не все клумбы получатся красивыми. Если хочется упростить задачу, отдавайте предпочтение долгоцветущим растениям, которые все лето будут выглядеть ярко и эстетично.



Многолетние цветы – отличный вариант для дачников, у которых нет времени возиться с рассадой.

1. Армерия приморская – подушковидный многолетник

2. Астильба – влаголюбивая красавица

3. Астранция – чемпион по неприхотливости

4. Валериана красная (кентрантус) – редкий гость в цветниках

5. Гелиопсис – желтая ромашка

6. Герань кроваво-красная – враг вредителей и сорняков

7. Гвоздика многолетняя – цветет и пахнет

8. Колокольчик (кампанула) – скромный и нежный

9. Мальва (шток-роза) – цветок, который сложно не заметить

10. Манжетка мягкая – очаровательный многолетник

11. Тысячелистник – неприхотливый красавец

12. Фиалка грациозная – изысканное украшение цветника

13. Флокс – неприхотливый и ароматный

14. Шалфей дубравный – эффектный медонос

15. Энотера – загадочный цветок

Эти растения будут цвести не менее насыщенно, чем однолетники, и сэкономят ваши средства. Ведь посадочный материал достаточно приобрести один раз, а дальше растения можно размножать семенами, черенками или корневищами. Что касается ухода, без сомнения, многолетники требуют к себе внимания, но не все они так уж капризны. Среди большого ассортимента растений найдутся и не очень прихотливые экземпляры. Рекомендуем вам обратить внимание на многолетники, которые, помимо выше описанных достоинств, имеют еще одно: цветут как минимум с июня по август.Перед посадкой многолетников стоит учесть несколько моментов. Во-первых, не ждите пышного цветения сразу же в первый год после посадки. Многим растениям сначала требуется разрастись, и только через год или даже пару лет они покажут себя во всей красе. Но ожидание определенно того стоит! Во-вторых, при покупке обращайте внимание на сорт растения и срок его цветения. У разных сортов одного вида он может существенно отличаться.А теперь познакомимся с самыми яркими и необычными многолетниками, которые все лето будут украшать ваш участок.У армерии декоративны не только цветки, которые бывают разных оттенков (от белого до темно-красного), но и зеленая масса, разрастающаяся в виде плотного кустика.Растение достигает в высоту 20 см. Начинает цвести уже в мае и при благоприятных условиях не увядает до сентября. Любит легкие, слегка подкисленные почвы. Легко размножается делением. Особенно эффектно будет смотреться в бордюрах, рокариях, контейнерах. На зиму требует укрытия.Пышные кусты астильбы красиво смотрятся даже после цветения, которое обычно проходит с начала июня до начала августа. Больше всего растению понравится в полутеневом цветнике или недалеко от водоема, т.к. астильба обожает хорошо увлаженную плодородную почву. Молодые кусты быстро разрастаются и со временем могут вырасти до 2 м в высоту (в зависимости от сорта).Крупные соцветия астранции состоят из множества мелких цветков, окруженных прилегающими листьями (оберткой). Само растение может достигать в высоту 70 см. Вырастить его можно в любом уголке сада, даже в полутени или под деревьями. К почве особых требований нет. Цветет астранция с мая-июня до первых заморозков. Хорошо переносит засуху. На одном месте без пересадки может расти до 10 лет. Подходит для срезки.Валериана красная не так часто встречается на участках. Но те дачники, которые высадили у себя растение, отмечают, что оно прекрасно цветет и неплохо зимует в средней полосе. Яркие «метелки» радуют глаз с июня по август. Кустики могут вырастать до 90 см в высоту. Особенно пышно цветут в солнечном месте на плодородной, хорошо увлажненной почве. Каждые 3-4 года желательно обновлять валериану путем деления.Простые или махровые цветки желтых оттенков сохранят свой жизнерадостный вид до первых заморозков. Для растения выбирайте солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной почвой и не увлекайтесь поливом. В высоту гелиопсис может достичь 160 см. Отличается быстрым ростом и способностью к самосеву. Эффектно смотрится на заднем плане миксбордеров и в солитерных посадках.Долгоцветущая герань этого вида получила свое название за то, что осенью ее листва приобретает ярко-красный оттенок. Не менее красивы и цветки, которые появляются на кустах в течение всего лета. Разросшийся шарообразный куст герани высотой до 60 см прекрасно себя чувствует в полутени на нейтральной почве. На одном месте может расти не менее 10 лет.Садовая герань отпугивает вредителей, препятствует разрастанию сорняков и привлекает насекомых-опылителей, поэтому можно высаживать ее неподалеку от грядок.Многолетняя гвоздика обладает приятным пряным ароматом и обильно цветет с июня по сентябрь. Растение не требует сложного ухода, не боится холода и засухи, единственное, не стоит его переувлажнять. Место для посадки выбирайте солнечное, с небольшим затенением во второй половине дня. Почвы гвоздика предпочитает легкие, с преобладанием торфа.Колокольчик хорошо растет практически на любой почве и не боится полутени. Достаточно регулярно его поливать (но не переливать!) и удалять засохшие цветки, тогда растение будет способно цвести до самых заморозков. Если высадить колокольчик рассадой, он зацветет в год посадки. При посеве семенами первые цветы можно получить через год. Идеально подходит для альпийских горок и бордюров. Популярные виды: колокольчик карпатский, льнолистный, круглолистный, бородатый и др.Часто мальвы выращивают как однолетние и двулетние растения. Но есть среди них и роскошные многолетние сорта, например, Розовая башня, Белая башня, Зебрина, Черный перламутр и др. Мальва может вырастать до 120 см в высоту и нередко требует подвязки. Отлично смотрится в групповых посадках, возле заборов и построек. Особого ухода не требует, достаточно регулярно поливать растение и пропалывать почву. На зиму кусты нужно полностью обрезать и замульчировать торфом или перегноем.В манжетке цветоводам нравится все: и кружевные соцветия желто-зеленого оттенка, и резные бархатистые листья. Растение будет привлекать внимание в любой композиции. Предпочитает солнечные или полутеневые участки с плодородными почвами. Если в конце лета обрезать увядшие соцветия, осенью манжетка снова зацветет.Декоративный тысячелистник самых разных расцветок вырастает до 80 см в высоту. Совершенно не требователен к составу почвы, не боится жары и холода, выдерживает даже продолжительную засуху. Чтобы добиться обильного цветения, лучше высадить растение на солнце или в полутени.Красиво будет смотреться в цветнике и дикорастущий тысячелистник, который можно пересадить на участок. Кроме того, растение обладает лекарственными свойствами. А настой из него нередко используют для борьбы с тлей, паутинным клещом, трипсами.Жителям теплых регионов стоит обратить внимание на фиалку грациозную, также известную как изящная, или тонкая. Это многолетнее растение до 20 см в высоту будет цвести с весны до первых заморозков нежными желтыми, лиловыми или темно-аметистовыми цветками. Предпочитает хорошо дренированные питательные почвы на солнечных или полутеневых участках. Больше всего подходит для выращивания в альпинариях, рокариях, бордюрах и миксбордерах.Этот многолетник необычайно популярен среди дачников, благодаря эффектному пышному цветению и нежному аромату. Растение приживается на любых почвах, предпочитает хорошо освещенные участки и отлично переносит зимовку. Особенно красиво смотрится при групповой посадке. Может расти практически везде, исключение: приствольные круги деревьев и крутые склоны.Шалфей дубравный, или сальвия дубравная, известен своим эффектным внешним видом и чарующим ароматом. В высоту достигает 30-90 см, в зависимости от сорта. Хорошо цветет в полутени, предпочитает рыхлые питательные почвы, но без переувлажнения. Благодарно откликается на внесение удобрений. Прекрасно держит форму и не боится холодов.Свои цветки энотера раскрывает только по вечерам, за что ее прозвали «вечерней свечой» и «ночной примулой». Обладает густой ажурной кроной и довольно крупными, до 7 см в диаметре, цветками разнообразных расцветок. Почвы предпочитает легкие и хорошо дренированные. Довольно быстро разрастается, поэтому прекрасно подходит для заполнения пустот на клумбах. Не боится засухи, но часто поражается тлей.Выращивание многолетников, которые цветут все лето, позволит вам создать множество необычных композиций в разных уголках сада. Смело экспериментируйте! А если предпочитаете розы, то обратите внимание на самые долгоцветущие сорта.