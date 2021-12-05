5 мест на нашей планете, которые стоит увидеть своими глазами, а не только на фотографии

Удивительные места нашей планеты.
На нашей планете существует огромное количество действительно интересных и уникальных мест. Каждое из них по-своему прекрасно. Некоторые и вовсе выглядят как декорации к фантастическому фильму или пейзаж с другой планеты. Но нет, все это – наша родная Земля. Прекрасная и удивительная в самых неожиданных своих проявлениях.
1. Озеро Натрон
Вид озера из космоса.
Уникальное соленое и щелочное озеро в области Аруши на севере Танзании на границе с Кенией. Одно из самых удивительных мест Африки. Все озеро покрыто коркой соли, которая периодически окрашивается в красный цвет. Происходит это из-за бактерий, живущих в воде.
Печальная участь птички.
Озеро широко известно своими «скульптурами» разных животных, которые получились после гибели птиц и животных, угодивших в смертельную ловушку щелочных испарений. После гибели, тела живых существ покрываются минералами, в результате чего они начинают походить на жутковатые статуи.
2. Грюнер-Зе
Под водой можно найти остатки парка.
Место, которое нашим соотечественникам больше известно как «Зеленое озеро». Находится этот водоем в Австрии. Свое название озеро получило из-за изумрудно-зеленой воды. Максимальная глубина водоёма – 12 метров. Вода в озере очень чистая. Это результат таяния снегов и небогатой флоры. Все дело в том, что у водоема каменистое дно.
3. Туннель любви
Уникальное ботаническое образование.
В Ровенской области Украины (недалеко от посёлка Клевань), можно найти уникальный памятник природы, который прозвали «Тоннель любви». Это место – ботанический феномен. Огромный зеленый тоннель прямо в лесном массиве. Протяженность образования составляет 4 километра. Появилось это место в результате естественного сплетения деревьев и кустов.
4. Озеро Хиллиер
Жалко, что попасть к нему очень трудно.
Озеро на юго-западе Австралии, которое известно на весь мир своим необычным цветом. По краям водоем окружен песком и эвкалиптовым лесом. Вода в Хиллиер имеет розовый цвет. До сих пор ученые не могут точно сказать, чем это обусловлено. Примечательно, что своего цвета она не меняет даже при заборе в отдельную емкость. Возможно, причиной тому служат какие-то микроорганизмы, соли и минералы в озере. К сожалению, добраться до озера сегодня крайне сложно. Сделать это можно только по воздуху.
5. Каменный лес
Выглядит даже жутко.
Необычные скалы, которые можно найти в Китае. Местные называют его лесом Шилинь. Скалы достаточно высокие и могут потягаться в размерах с небольшим домом. Значительная часть этих скальных пород приобрело такую необычную форму благодаря естественному процессу выветривания. Во всяком случае, в этой версии уверено большинство исследователей.
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