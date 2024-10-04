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Что делать, если текут и потеют окна

С приходом холодов в большинстве квартир и домов начинают течь и потеть окна. Причин этому может быть очень много: от повышенной влажности, до плохой регулировки пластиковых окон. На своем ютуб канале БЕРИ и ДЕЛАЙ автор предлагает нестандартное решение, которое отлично работает даже в тех местах где нет отопления.


Что делать, если текут окна

Понадобится

Греющий кабель 20 Вт / 1 метр.

Кабель-канал.

Силиконовый клей.

Сетевой провод с вилкой.

Решаем проблему текущих окон своими руками


В строительном магазине необходимо приобрести греющий, саморегулирующий кабель. Он обычно используется для подогрева водостоков, канализаций и тп. Плюс его в том, что он полностью автономный и выше 60 градусов Цельсия не нагревается, поэтому отсутствует надобность во всяких регуляторах температуры.
Итак, необходимо просто проложить кусок этого кабеля под окном и течь окна больше не будут, так как у них будет постоянная теплая конвекция.
Приступим. Берем кабель-канал и отрезаем по размеру нижней части окна.

Что делать, если текут окна

Берем клей и наносим его на кабель-канал и приклеиваем.

Что делать, если текут окна

Затем отрезаем нужный кусок греющего кабеля.

Что делать, если текут окна

К одному концу кабеля подключаем сетевой провод с вилкой и изолируем. Также изолируем второй конец греющего кабеля.

Что делать, если текут окна

Устанавливаем греющий кабель в кабель-канал и защелкиваем его.

Что делать, если текут окна

Теперь проверяем, включим вилку в розетку.

Что делать, если текут окна

Через пару часов замерим температуру на окнах при помощи пирометра.

Что делать, если текут окна

И греющего основания.


Что делать, если текут окна

На следующие утро, после такой доработки, окна были сухими.

Что делать, если текут окна

Расходуемое электричество на обогрев одного окна не трудно подсчитать из мощности кабеля 20 Вт на один метр длины.
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