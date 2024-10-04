Что делать, если текут и потеют окна

С приходом холодов в большинстве квартир и домов начинают течь и потеть окна. Причин этому может быть очень много: от повышенной влажности, до плохой регулировки пластиковых окон. На своем ютуб канале БЕРИ и ДЕЛАЙ автор предлагает нестандартное решение, которое отлично работает даже в тех местах где нет отопления.

Решаем проблему текущих окон своими руками

Греющий кабель 20 Вт / 1 метр.Кабель-канал.Силиконовый клей.Сетевой провод с вилкой.В строительном магазине необходимо приобрести греющий, саморегулирующий кабель. Он обычно используется для подогрева водостоков, канализаций и тп. Плюс его в том, что он полностью автономный и выше 60 градусов Цельсия не нагревается, поэтому отсутствует надобность во всяких регуляторах температуры.Итак, необходимо просто проложить кусок этого кабеля под окном и течь окна больше не будут, так как у них будет постоянная теплая конвекция.Приступим. Берем кабель-канал и отрезаем по размеру нижней части окна.Берем клей и наносим его на кабель-канал и приклеиваем.Затем отрезаем нужный кусок греющего кабеля.К одному концу кабеля подключаем сетевой провод с вилкой и изолируем. Также изолируем второй конец греющего кабеля.Устанавливаем греющий кабель в кабель-канал и защелкиваем его.Теперь проверяем, включим вилку в розетку.Через пару часов замерим температуру на окнах при помощи пирометра.И греющего основания.На следующие утро, после такой доработки, окна были сухими.Расходуемое электричество на обогрев одного окна не трудно подсчитать из мощности кабеля 20 Вт на один метр длины.