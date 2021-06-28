15 неприметных, казалось бы, фотографии, которые были проданы за миллионы «зелёных»

Порой человеческое безумие доходит до такого абсурда, что вообще никак не укладывается в голове, как, а главное зачем нужно было приобретать картошку, ряды однотипных товаров на полках, розу или какую-то задумчивую девушку в клетчатой юбке на снимках за бешеные суммы, которые исчисляются как минимум шестью нулями. И как бы современный человек не бился в догадках, так и не находит здравого объяснения столь странным поступкам со стороны миллионеров, но, как говорится – у богатых свои причуды и чёрт их поймёт.
В большинстве своих случаев «великое» искусство так и остаётся не постигнутым простым человеком, который, глядя на посредственные работы, прибывает в жутком недоумении от того, что их вообще можно было продать, а главное – приобрести за баснословные деньги. Да и вообще, так и остаётся загадкой, кто, как и почему оценивает снимки (сделать которые мог бы каждый второй) в энное количество нулей, но больше всего зрителя волнует, что же в них находят все те, кто не задумываясь выкладывает кругленькую сумму за клубень картофеля или же за размытый пейзаж затёртого года, словно снятый на плохенькую камеру дешёвенького мобильника.
1. Вечная роза, 2018 год
Снимок продан за один миллион долларов. Автор: Kevin Abosch.
Крипто-арт - это форма виртуального художественного произведения, которое считается редким и коллекционным. Произведение куплено на блокчейне (цифровая биржа, где рассматриваются транзакции, совершаемые с помощью биткойнов или других форм виртуальной валюты). «Forever Rose» Кэвина Абоша - самая дорогая часть виртуального искусства из когда-либо проданных.
2. Призрак, 2014 год
Снимок продан в декабре 2011 года за 6,5 миллионов долларов. Автор: Peter Lik.
Австралийский фотограф Питер Лик утверждает, что держит рекорд самой дорогой фотографии, когда-либо проданной: ошеломляющие 6,5 миллионов долларов за его снимок Phantom, был приобретён частным коллекционером. Однако цену так и не удалось официально проверить, так как покупатель является «частным и анонимным» лицом.
3. Рейн II, 1999 год
Снимок продан в ноябре 2011 года за $4,338,500. Автор: Andreas Gursky.
Самая дорогая подтверждённая продажа фотографии принадлежит Андреасу Гурски, который продал своё изображение под названием «Rhine II» в 2011 году за 4,3 миллиона долларов. Это одно из шести уникальных изображений, на котором запечатлён участок реки Рейн недалеко от Дюссельдорфа.
4. Без названия № 96, 1981 год
Снимок продан в мае 2011 года за $3,890,500. Автор: Cindy Sherman.
Это автопортрет Синди Шерман в 1981 году, который в итоге она продала нью-йоркскому дилеру за 3 890 500 долларов. Фотография является частью серии «Centerfolds» того же года с изображением Шерман в нескольких стереотипных позах того времени.
5. Для Её Величества, 1973 год
Снимок продан в июне 2008 года за $3,765,276. Автор: Gilbert & George.
Гилберт и Джордж - это Гилберт Прич из Сан-Мартин-де-Тор (Италия) и Джордж Пассмор из Плимута (Великобритания). Их редко можно увидеть на публике друг без друга, и они почти всегда носят костюмы, которые стали их «визитной карточкой» после серии работ «Поющие скульптуры». «To Her Majesty» является частью серии пьющих скульптур пары и включает в себя 37 отдельных изображений пары, которые напиваются или собираются напиться.
6. Говорят мёртвые воины, 1986 год
Снимок продан в мае 2012 года за $3,666,500. Автор: Jeff Wall Sale.
На первый взгляд, снимок Джеффа Уолла выглядит как настоящая военная сцена, но на самом деле его сняли в студии с приглашёнными актёрами. На фото изображены советские солдаты, возвращающиеся к жизни после того, как они попали в засаду. Идея, лежащая в основе изображения, состоит в том, чтобы объединить изображения фильмов о войне и ужасы исторических событий предыдущих эпох.
7. Чёрное и белое, 1926 год
Снимок продан в ноябре 2017 года за €2,688,750. Автор: Man Ray.
На снимке Ман Рэй запечатлена Кики де Монпарнас в 1926 году. Фото было опубликовано в парижской версии журнала Vogue того времени и изображает Кики с африканской племенной маской. Название, которое буквально переводится как «чёрно-белое», относится не только к носителю, на котором было снято изображение, но и к сопоставлению лица модели и маски.
8. Чикагская фондовая биржа III, 1999-2000 годы
Снимок продан в июне 2013 года за $3,298,755. Автор: Andreas Gursky.
На снимке изображена Чикагская фондовая биржа. На это раз Гурски приложил не мало усилий для того, чтобы передать динамичность снимка, а также показать движение толпы, что постепенно становится размытой, но невероятно яркой и контрастной, словно настоящее произведение абстракционистов.
9. Без названия (Ковбой), 2000 год
Снимок продан в мае 2014 года за $3,077,000. Автор: Richard Prince.
В 2000 году Ричард Принс выпустил серию фотографий «Ковбой». Все его работы изображают ковбоя на лошади. Исходником послужило изображение в рекламе сигарет Marlboro, которую Принц увидел в журнале, работая в Time Life.
10. Картофелина № 345
Снимок был продан в 2016 году за один миллион долларов. Автор: Kevin Abosch.
На снимке изображён клубень картофеля с символичным названием «Картофелина № 345». По словам Абоша, каждый картофель имеет свой характер и настроение. Соответственно, на фото запечатлена царящая на тот момент атмосфера.
11. Фильм без названия № 48, 1979 год
Снимок продан в мае 2015 года за $2,965,000. Автор: Cindy Sherman.
Серия безымянных киноплёнок Синди Шерман была сделана между 1977 и 1980 годами, и этот снимок без названия №48 - самый дорогой из продаваемых. Серия была создана для показа вымышленных женских персонажей, которые напоминали кадры из стареньких фильмов.
12. Лос-Анджелес, 1998 год
Снимок был продан в феврале 2008 года за $2,900,000. Автор: Andreas Gursky.
Ещё одно изображение Андрэаса Гурски. На этот раз, его фотография посвящена ночной съёмке Лос-Анджелеса в 1998 году. Исходное изображение имеет ширину более трёх с половиной метров и чётко показывает искривление земли на горизонте. Многие критики считают композицию спокойного, безмятежного вида шумного города особенно интересной и оригинальной.
13. Пруд в лунном свете, 1904 год
Снимок был продан в феврале 2006 года за $2,928,000. Автор: Edward Steichen.
Изображение «Пруд в лунном свете» проданное на аукционе, является лишь одним из трёх, остальные два хранятся в музеях. Каждый из снимков уникален, так как он был сделан в 1904 году с использованием ручного метода нанесения светочувствительных пластин для получения более одного цвета.
14. Без названия № 153, 1985 год
Снимок продан в ноябре 2010 года за $2,770,500. Автор: Cindy Sherman.
«Без названия № 153» - ещё один из ошеломляющих автопортретов Синди Шерман входит в список самых дорогих фотографий за всю историю. На фото изображена блондинка, лежащая в траве и покрытая грязью. Предполагается, что она мертва. Изображение черпает вдохновение из классического фильма нуар «Роковая женщина».
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