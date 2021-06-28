15 неприметных, казалось бы, фотографии, которые были проданы за миллионы «зелёных»

1. Вечная роза, 2018 год

Автор: Kevin Abosch. Снимок продан за один миллион долларов.Автор: Kevin Abosch.

2. Призрак, 2014 год

Снимок продан в декабре 2011 года за 6,5 миллионов долларов. Автор: Peter Lik.

3. Рейн II, 1999 год

Снимок продан в ноябре 2011 года за $4,338,500. Автор: Andreas Gursky.

4. Без названия № 96, 1981 год

Снимок продан в мае 2011 года за $3,890,500. Автор: Cindy Sherman.

5. Для Её Величества, 1973 год

Снимок продан в июне 2008 года за $3,765,276. Автор: Gilbert & George.

6. Говорят мёртвые воины, 1986 год

Снимок продан в мае 2012 года за $3,666,500. Автор: Jeff Wall Sale.

7. Чёрное и белое, 1926 год

Снимок продан в ноябре 2017 года за €2,688,750. Автор: Man Ray.

8. Чикагская фондовая биржа III, 1999-2000 годы

Снимок продан в июне 2013 года за $3,298,755. Автор: Andreas Gursky.

9. Без названия (Ковбой), 2000 год

Снимок продан в мае 2014 года за $3,077,000. Автор: Richard Prince.

10. Картофелина № 345

Снимок был продан в 2016 году за один миллион долларов. Автор: Kevin Abosch.

11. Фильм без названия № 48, 1979 год

Снимок продан в мае 2015 года за $2,965,000. Автор: Cindy Sherman.

12. Лос-Анджелес, 1998 год

Снимок был продан в феврале 2008 года за $2,900,000. Автор: Andreas Gursky.

13. Пруд в лунном свете, 1904 год

Снимок был продан в феврале 2006 года за $2,928,000. Автор: Edward Steichen.

14. Без названия № 153, 1985 год

Снимок продан в ноябре 2010 года за $2,770,500. Автор: Cindy Sherman.