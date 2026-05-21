Безопасная подкормка для смородины

Если вы хотите получить богатый урожай смородины и при этом быть на все сто уверенным в безопасности подкормки, обратите внимание на экологичный, бюджетный, но при этом высокоэффективный препарат — гумат калия, по сути являющийся вытяжкой из торфа.



Подкармливать смородину нужно после цветения, когда плоды уже начали завязываться.

Кстати, безвредная подкормка будет полезна не только для смородины, но и для других кустарников и овощных культур.Прежде чем удобрять смородину, ее нужно хорошо полить. Под каждый куст необходимо вылить не менее 5 л воды.В продаже можно найти гумат калия как в гранулах или порошке, так и в жидком виде. Жидкое удобрение обойдется чуть дороже, зато пользоваться им легче. Достаточно добавить нужное количество концентрата в воду и размешать. При использовании гранул придется немного подождать, пока они не растворяться, а затем уже использовать получившийся концентрат для полива, разбавляя водой. Расход гумата калия невелик. Для одного взрослого куста достаточно 3 литров готовой подкормки. А для изготовления 10 л подкормки понадобится всего 3 столовых ложки жидкого концентрата. При этом «передоз» не страшен, органика в немного большем количестве пойдет плодоносящим культурам только впрок.