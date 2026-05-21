Безопасная подкормка для смородины

Если вы хотите получить богатый урожай смородины и при этом быть на все сто уверенным в безопасности подкормки, обратите внимание на экологичный, бюджетный, но при этом высокоэффективный препарат — гумат калия, по сути являющийся вытяжкой из торфа.
Подкармливать смородину нужно после цветения, когда плоды уже начали завязываться.
Прежде чем удобрять смородину, ее нужно хорошо полить. Под каждый куст необходимо вылить не менее 5 л воды.
В продаже можно найти гумат калия как в гранулах или порошке, так и в жидком виде. Жидкое удобрение обойдется чуть дороже, зато пользоваться им легче. Достаточно добавить нужное количество концентрата в воду и размешать. При использовании гранул придется немного подождать, пока они не растворяться, а затем уже использовать получившийся концентрат для полива, разбавляя водой. Расход гумата калия невелик. Для одного взрослого куста достаточно 3 литров готовой подкормки. А для изготовления 10 л подкормки понадобится всего 3 столовых ложки жидкого концентрата. При этом «передоз» не страшен, органика в немного большем количестве пойдет плодоносящим культурам только впрок.
