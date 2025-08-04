Что сделать из старой техники: 12 смелых идей, которые обсуждают до хрипоты

Что сделать из стиральной машины?

Журнальный столик со стеклянной столешницей. / Фото: livemaster.ru

Такой торшер отлично будет смотреться рядом с диваном. / Фото: fb.ru

Сделать мангал самостоятельно очень просто. / Фото: grillrest.com

Что сделать из старого холодильника?

Отличное решение, если не хватает места на огороде или в теплице. / Фото: nn.ru

В холодильник можно сложить инструменты для хобби. / Фото: saglikfit.com

Сложите в холодильник картофель, чтобы он не замерз на улице. / Фото: mebel-gu.ru

Что сделать из старого чайника?

Красиво задекорируйте чайник. / Фото: Pinterest.com

Чайник можно подвесить за ручку. / Фото: bestlj.ru

Для флорариума подходит только стеклянный чайник. / Фото: makezine.com

Что сделать из старого телевизора?

Идеальное место для хранения небольшого количества книг. / Фото: fb.ru

В таком кашпо лучше всего себя чувствуют суккуленты. / Фото: laborcolor.ru

Для эффектности сделайте подсветку. / Фото: belfan.ru