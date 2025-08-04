Что сделать из старой техники: 12 смелых идей, которые обсуждают до хрипоты

Даже очень качественная бытовая техника со временем ломается, и не всегда получается ее отремонтировать. Первая мысль, которая возникает в этом случае – выбросить старые устройства на свалку. Однако Novate.ru предлагает пойти другим путем, и сделать из вышедшей из строя бытовой техники нечто полезное и оригинальное.
Что сделать из стиральной машины?
Если у вас дома много лет стоит советская стиральная машина, которую не поднимается рука выбрасывать, подарите ей вторую жизнь. Несомненным преимуществом является то, что вы можете использовать отдельные детали от стиральной машины для абсолютно разных целей. Например, рабочий мотор пригодится для создания точильного станка или газонокосилки. А что же сделать из барабана, который производят из качественной нержавейки?
• Журнальный столик
Журнальный столик со стеклянной столешницей. / Фото: livemaster.ru
К барабану стиральной машины нужно прикрепить стальные стержни и зафиксировать стеклянную столешницу. Для того, чтобы он получился максимально эффектным, поместите в барабан подсветку. Кстати, внутреннюю часть с дверцами можно использовать в качестве места для хранения, например, пульта от телевизора, зарядных устройств, книг и пр.
• Люстра или торшер
Такой торшер отлично будет смотреться рядом с диваном. / Фото: fb.ru
Стильным и необычным предметов декора станет подвесная люстра, сделанная из барабана. Дополните его проводом с патроном и лампочкой, а затем надежно закрепите на потолке. Также можно поставить барабан на треногу, чтобы в результате получился прекрасный торшер, который эффектно будет смотреться рядом с диваном.
• Мангал или гриль
Сделать мангал самостоятельно очень просто. / Фото: grillrest.com
И один, и второй стоят недешево, особенно если делать на заказ. Поэтому предлагаем соорудить прибор самостоятельно из барабана, тем более, что он может выдерживать экстремально высокую температуру. Если хотите обзавестись мангалом, прикрутите к барабану ножки, сделайте опору из труб небольшого диаметра, а затем приварите арматуру. Гриль делается по такому же принципу, единственное отличие – моторчик, который нужно установить на боковой крышке.
Что сделать из старого холодильника?
Обычно у холодильников большой срок годности, но никто не застрахован от поломки. Предлагаем несколько вариантов использования старого агрегата.
• Контейнер под рассаду
Отличное решение, если не хватает места на огороде или в теплице. / Фото: nn.ru
Здесь есть два варианта. Первый – для дачи. Если вас не хватает места для посадки, снимите дверцу холодильника, наполните камеру пищевыми отходами, насыпьте землю и сразу посадите туда какие-нибудь корнеплоды. Да, выглядит такой «участок» не слишком красиво, но пользы принесет массу!фольгу, обклейте ею внутреннюю часть холодильника и установите освещение (можно купить специальные лампы на прищепках). Останется только переставить цветы с подоконника в холодильник.
• Шкаф в мастерской
В холодильник можно сложить инструменты для хобби. / Фото: saglikfit.com
Холодильник представляет собой уже готовый шкаф для хранения любых предметов. Предлагаем заполнить его инструментами, необходимыми для вашего хобби. Это очень удобно, так как не придется искать кисточку или швейные принадлежности по всем ящикам – они будут аккуратно располагаться на полках холодильника.
• Погреб для овощей
Сложите в холодильник картофель, чтобы он не замерз на улице. / Фото: mebel-gu.ru
Это отличный вариант для хранения урожая на даче или в частном доме. Так как овощи могут замерзнуть даже при небольшом минусе, необходимо позаботиться о наличии правильной температуры. Предлагаем перевернуть холодильник и сделать из него своеобразный ларь. Сложите внутрь урожай и закройте крышку. Благодаря теплоизоляции овощи не замерзнут, даже если температура на веранде опустится до -10 градусов. Очень удобно.
Что сделать из старого чайника?
В зависимости от того, какой именно чайник пришел в негодность – обычный, электрический, из сервиза или из-под кофеварки – предлагаем несколько идей его использования.
• Шкатулка
Красиво задекорируйте чайник. / Фото: Pinterest.com
В Советском Союзе женщины часто использовали чайнички и чашки сервиза для хранения украшений, денег и мелких вещиц. Предлагаем сделать то же самое – превратите маленький чайник с откидной крышкой в необычную шкатулку для драгоценностей. Если вы любите рисовать и мастерить что-то своими руками, можете задекорировать чайник – тогда импровизированная шкатулка станет настоящим предметом искусства.
• Лампа
Чайник можно подвесить за ручку. / Фото: bestlj.ru
Для того, чтобы сделать светильник из старого чайника, нужно отрезать дно и протянуть внутрь патрон с лампочкой. Далее подвесьте необычный «абажур» за ручку, и наслаждайтесь необычной лампой в стиле лофт. Лучше всего такой светильник дополнит интерьер кухни.
• Флорариум
Для флорариума подходит только стеклянный чайник. / Фото: makezine.com
Отличное решение для тех, у кого есть ненужный стеклянный чайник. Для дренажа смешайте гальку, песок и мелкие камни, насыпьте на дно слой высотой три сантиметра. Следующий «шар» – это активированный или древесный уголь, который убивает запахи и не дает размножаться бактериям. Далее идет пятисантиметровый слой почвы. Грунт подбирайте исходя из типа растений, который будут находиться во флорариуме. Например, для суккулентов подойдет песчаный. Высадите цветы в почву, полейте, а затем задекорируйте мини-сад изнутри с помощью мха, шишек, камней и пр. Обратите внимание, что аксессуаров не должно быть много, иначе они помешают росту растений. Закройте флорариум крышкой и разместите на столе или подоконнике. Зимой поливать цветы нужно раз в месяц, а летом – раз в неделю.
Что сделать из старого телевизора?
Старый ЭЛТ-телевизор, который пришел в негодность, – отличная возможность для того, чтобы проявить свою фантазию и дизайнерские способности. Из него можно сделать самобытный предмет, который станет настоящей изюминкой вашего интерьера. Итак, что можно смастерить из телевизора?
• Полка для книг
Идеальное место для хранения небольшого количества книг. / Фото: fb.ru
Если в нормальном состоянии находится только корпус, используйте его для создания книжной полки. Все, что вам нужно сделать – добавить внутрь еще одну дощечку, и готово. Теперь можно не спорить о том, что лучше – книга или телевизор. Эти две вещи гармонично сплелись в один «дизайнерский» предмет.
• Кашпо для цветов
В таком кашпо лучше всего себя чувствуют суккуленты. / Фото: laborcolor.ru
А вот здесь можно сыграть на контрасте «техника – живые растения», наглядно продемонстрировав, что они могут уживаться вместе. Внутри организуйте подходящую подсветку и поставьте горшки с цветами. Лучше всего здесь уживутся неприхотливые растения, которые медленно растут, не нуждаются в частом поливе и солнечных лучах. В первую очередь речь идет о суккулентах.
• Мини-бар
Для эффектности сделайте подсветку. / Фото: belfan.ru
Хотите порадовать гостей, а заодно и себя? Тогда сделайте из старого телевизора мини-бар. Для начала уберите из бытового прибора всю внутреннюю часть, затем снимите заднюю крышку и вместо нее установите кусок щитовой фанеры либо ДВП. Для оформления внутренних боковых стенок используйте обои или самоклеющуюся пленку, а к задней прикрепите зеркало – получится интересно и стильно. На последнем этапе останется сделать только подсветку внутри корпуса. Проще всего использовать для этих целей светодиодную ленту или светильник с датчиком, который включается по движению вашей руки.
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