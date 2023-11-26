Татуировки крестами: Женская славянская традиция, корни которой ищут давно и безуспешно

Женщины с традиционными татуировками всё ещё встречаются на Балканах.

Женщины носили на себе татуировку, которая заменяет микрочип с личными данными из антиутопий.

Традиция прожила дольше, чем ожидали первые исследователи.

Старое фото женщин с татуировками.