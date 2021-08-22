Кулинарные лайфхаки, которые упростят процесс готовки

Что таить, все мы любим различные лакомства, а некоторые еще и обожают повозиться у плиты. Согласно опросам, в среднем человек проводит на кухне 6 с половиной часов в неделю. При этом удовольствие от готовки получает лишь каждый 3-й.

И именно благодаря таким энтузиастам мы узнаем все больше о том, как довести привычные блюда до совершенства.

Мы знаем несколько подобных секретов. И поверьте, теперь простые макароны выходят у нас вкуснее, чем изысканная ресторанная паста.



1. Готовим пасту, как настоящие итальянцы

2. Хрустящая рыбная корочка — это просто

3. Даже в приготовлении глазуньи есть секреты

4. Есть хороший способ и сковороду очистить, и соус приготовить

5. Горячий шоколад можно сделать еще вкуснее

6. Тайный ингредиент томатного соуса

7. Пара советов по приготовлению яиц пашот

8. Замочите курицу, чтобы мясо стало нежнее

Кажется, нет блюда проще, чем паста, но даже в ее приготовлении есть свои нюансы. Кастрюлю лучше взять не меньше чем на 6 л. В нее нужно налить побольше воды, чтобы она занимала 3/4 всего объема, иначе паста станет мягкой и липкой. А если будете подавать макароны в соусе, то не стоит добавлять в воду масло: это покроет их пленкой и помешает пропитаться.И главное, варите пасту примерно на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. А затем переложите ее в кипящий соус и таким образом доведите до готовности. И не бойтесь такого эксперимента. Например, шеф-повар Майкл Кьярелло и вовсе советует недоварить макароны целых 4 минуты, чтобы дать им подольше напитаться соусом.Добиться хрустящей корочки не всегда могут даже профессиональные повара.Но на деле это не самая сложная задача, и главное здесь — терпение и внимательность. Выбор сковороды тоже играет роль. Антипригарная не подойдет: на ней рыба никогда не подсушится; чугунная тоже, так как передает посторонние запахи и вкусы. А вот сковорода из нержавеющей стали — идеальный вариант.На среднем или сильном огне разогрейте растительное масло до тех пор, пока оно не начнет слегка дымиться. Положите рыбу шкуркой вниз в центр сковороды и плотно прижмите. Она прилипнет, но это нормально. Теперь нужно подождать 3–4 минуты. За это время выйдет вся влага, а шкура начнет отходить и подрумяниваться. На этом этапе переверните кусок и обжарьте на маленьком огне с другой стороны.Жарить глазунью рекомендуют на слабом огне, используя масло. Сливочное или растительное — выбирать вам. Яйца нужно разбивать очень близко ко дну сковороды, чтобы желток не лопнул и не растекся. Далее надо разрезать плотный внутренний белок, чтобы он растекся и смешался с остальной жидкой массой. Для этого проведите кончиком ножа вокруг желтка.После жарки мяса или овощей на сковороде или запекания их на противне на дне посуды остаются пригоревшие кусочки и жир. Не многие знают, что из этого можно сделать вкусный соус. Есть простая кулинарная техника — дегласирование. В посуду, в которой вы только что готовили, влейте ароматную жидкость. Это может быть мясной или овощной бульон. Добавить нужно около 1 стакана жидкости, затем довести до кипения и тушить до тех пор, пока соус выкипит наполовину и загустеет.А таким неочевидным секретом поделился пользователь Reddit: «Все знакомые называют мой горячий шоколад лучшим. Но я использую обычный рассыпной, просто добавляю в него молоко и щепотку соли. Почему-то так он становится более шоколадным». Дело в том, что благодаря натрию, содержащемуся в соли, рецепторы работают активнее, и сладкий вкус усиливается.Кажется, теперь мы знаем рецепт идеального томатного соуса. В оливковом масле нужно обжарить нарезанные лук с чесноком, затем добавить помидоры и тушить 20 минут. Пришло время назвать тайный ингредиент — это сливочное масло. Оно снижает кислотность помидоров и делает соус нежнее. Потребуется всего 1–2 небольших кусочка, и — вуаля — блюдо готово.Приготовить яйца пашот не так просто, здесь важны сноровка и постоянная практика. Шеф-повар Джейми Оливер рекомендует начинающим кулинарам воспользоваться пищевой пленкой. Ее нужно расположить на дне небольшой миски, смазать маслом и разбить туда яйца. Затем в кастрюле довести воду до кипения и ненадолго убрать с плиты, чтобы исчезли пузыри. А после снова поставить на медленный огонь и кинуть туда вариться подготовленные яйца на 3–4 минуты. Так форма выйдет идеальной и блюдо получится в любом случае.Жареная курица — одно из любимых блюд шеф-повара Маркуса Самуэльссона. И он уж точно знаком со всеми нюансами его приготовления. Один из главных секретов — нужно заранее замочить мясо. Для этого 1 чашку соли прокипятите в 2 чашках воды, чтобы соль полностью растворилась. Потом добавьте еще 6 чашек холодной воды, положите туда курицу и отправьте на полтора часа в холодильник. Полный рецепт можно найти здесь.