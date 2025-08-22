Текстильные лайфхаки для небольших квартир

На миниатюрной жилплощади важна и заметна каждая деталь.







Мини-квартиры в последние годы стали пользоваться большим спросом, чем габаритные. Одной из причин, помимо уюта и компактности вкупе с небольшими коммунальными платежами, можно назвать и вложения в ремонт и дизайн. За небольшие деньги из крошечной однушки, евродвушки или студии можно сотворить уникальное пространство для жизни, функциональное и при этом очень стильное.

Тюль, но не простой

Рулонные шторы

Подушки и ковры

Текстильный декоратор Оксана Сильченко в беседе с WomanHit рассказала, как сэкономить на текстиле при оформлении и при этом следать квартиру визуально просторнее. Само собой, главенствующая роль тут будет отдана шторам. Никаких темных тяжелых портьер, только прозрачность и невесомость.Чтобы задекорировать окна в мини-квартире, можно обойтись только тюлем. Если вы живете на высоком этаже и не боитесь посторонних глаз — идеальный вариант. Эти тонкие шторы и от солнца защитят отлично. Достаточно только выбрать ткань с хорошим коэффициентом сборки. Шторы будут собраны в красивые складки, создавая эффект воздушности и многослойности.«Для защиты от солнца или посторонних глаз можно воспользоваться рулонными шторами на каждую ставню окна», — советует Оксана Сильченко. По бюджетной стоимости сегодня можно найти сотни вариантов любой текстуры и цвета. Но лучше не перегружать интерьер излишней яркостью и орнаментами. Светлые тона, гармонирующие с палитрой мебели и стен — предпочтительнее. К тому же такая гамма визуально расширит тесное пространство.«Остатки с высоты от штор — идеальный материал для декоративных подушек», — добавляет декоратор.Дополнительные детали для уюта и косфортного отдыха никогда не бывают лишними, к тому же органично сочетающиеся с другими текстильными деталями.К слову, ковры в миниатюрной квартире — вовсе не табу, как считают многие. Они, напротив, сейчас активно возвращаются в моду. Небольшой коврик на полу или кухне станет модным акцентом и подчеркнет ваш безупречный вкус.