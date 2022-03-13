Волосатость свадьбе не помеха: Девушка с синдромом Амбраса нашла свою любовь и вышла замуж

Супатра Сусуфан вышла замуж.

17-летняя Супатра страдает синдромом Амбраса.

Супатра со своей семьей.

Супатра со своими школьными подругами.

Девушка впервые сбрила волосы со своего лица.

Девушка признается, что одновременно и хотела бы избавиться от волос на своем теле, и привыкла к ним.

Недавно девушка выставила свои фотографии с мужем.

17-летняя Супатра вышла замуж.

Супатре сейчас 17 лет.

Девушка решила сбривать волосы с лица после того, как встретила свою любовь.