Волосатость свадьбе не помеха: Девушка с синдромом Амбраса нашла свою любовь и вышла замуж

Супатра Сусуфан вышла замуж.
В то время как многочисленные девушки посещают салоны красоты и пластических хирургов, чтобы быть более привлекательными, 17-летней Сусуфан из Бангкока было достаточно просто сбрить волосы с лица в день своей свадьбы. На то, чтобы впервые в жизни показать свое лицо, девушку вдохновила встреча с "любовью всей своей жизни."
17-летняя Супатра страдает синдромом Амбраса.
17-летняя Супатра Сусуфан живет в столице Таиланда, и до недавно никто не знал, как на самом деле выглядит ее лицо. При все при этом не узнать девушку на улице было невозможно: все дело в редком генетическом заболевании под названием синдром Амбраса, который еще называют синдромом Оборотня. Люди с таким синдромом страдают от избыточного оволосения всего тела, часто включая лицо.
Супатра со своей семьей.
В 2010 году Супатру официально признали "самой волосатой девочкой в мире," и этот рекорд был внесен в книгу Рекордов Гиннеса. На то время волосы покрывали совершенно все тело девочки, включая руки, ноги, спину, лицо и даже уши. В какое-то время ее семья попробовала помочь малышке справиться с недугом с помощью лазерной терапии, однако эта затея потерпела неудачу - результата почти не было. Так что, как рассказывает отец Супатры, девушка просто бреет свое тело с помощью бритвы.
Супатра со своими школьными подругами.
Случаи заболевания синдромом Амбраса довольно редки - известно всего несколько десятков подобных происшествий со времен Средневековья. До того, как стало ясно, что это именно заболевание, а не проклятие, таких людей называли оборотнями и старались от таких людей всячески избавиться. Что и говорить: даже в наше время многие не приемлют таких людей в своем обществе. Тем удивительней история Супатры, которая недавно опубликовала свои фотографии с мужем (его имя прессе неизвестно), подписав их "Ты не просто моя первая любовь, ты любовь всей моей жизни."
Девушка впервые сбрила волосы со своего лица.
Как рассказывает сама девочка, избежать насмешек, конечно, невозможно. В школе ее постоянно обзывают Волчицей, Оборотнем или Чубаккой. Но в то же время у девочки есть друзья, которые всегда поддерживают ее и встают на ее защиту. "Вы знаете, - сказала как-то Супатра, - Я не чувствую себя отличающейся от остальные, у меня тоже много друзей в школе... Просто то, что я волосатая, делает меня особенной. Раньше было несколько человек, которые обзывались, но они так больше не делают."
Девушка признается, что одновременно и хотела бы избавиться от волос на своем теле, и привыкла к ним.
"Я привыкла к своим волосам. Они не мешают мне, ведь я всегда была с ними. Я их даже не замечаю и не ощущаю. Просто иногда становится труднее смотреть вокруг, когда они отрастают слишком длинными. Но все же, честно, надеюсь, однажды все же найдут от этого лекарство."
Недавно девушка выставила свои фотографии с мужем.
17-летняя Супатра вышла замуж.
Супатре сейчас 17 лет.
Девушка решила сбривать волосы с лица после того, как встретила свою любовь.
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